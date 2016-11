Primarul din Suseni mai vrea un mandat

Morar Mihai este primarul din anul 2000 în localitatile Suseni si Luieri, viitorul candidat P.S.D pentru aceeasi functie, un candidat care nu isi subestimeaza adversarii politici chiar daca in ultimii 8 ani acestia se pare ca au avut doar de pierdut. “Consider ca fiecare are dreptul sa îsi masoare sansele la alegerile locale iar cetatenii îl vor alege pe cel care îl considera cel mai bun.”

Reporter: De ce ati ales sa candidati pentru functia de primar al comunei?

Morar Mihai: Am ales sa candidez la functia de primar din anul 2000, deoarece comuna nu avea nici o utilitate desi suntem amplasati destul de aproape de Reghin, iar aceeasi soarta o avea si localitatea Luieriul. Aveam 45 de ani si o ambitie foarte mare sa fac ceva constructiv… am si reusit sa introducem apa de la distribuitorul R.A.G.C.L., care s-a dat în functiune în 2002, apoi gazul iar în momentul de fata se lucreaza la studiul de fezabilitate cu fonduri structurale infrastructura si apa uzata care se încadreaza la masura 322. Din punctul meu de vedere se va realiza în maxim o luna studiul de fezabilitate si cererea de finantare cu documentatia aferenta sa o înaintam la F.A.D.R.

Rep.: Care credeti ca sunt principalele puncte forte care va vor ajuta in campania electorala?

M.M.: Punctul meu forte este ca tot ce am promis pâna acum am si realizat, iar ce obiective îmi voi propune de acum înainte le voi realiza cu siguranta, bineinteles cu ajutorul executivului si Consiliului Local. Un alt punct forte ar fi continuarea reabilitarii totale a celor doua scoli si a celor 2 gradinite din Luieri si Suseni care se ridica la o investitie de 3 miliarde de lei vechi.Totodata, inca un atu ar fi dorinta mea de a extinde si moderniza sediul primariei si acordarea medicului de familie si asistentei comunale un teren pentru construirea unui cabinet medical întrucât fosta cladire a fost retrocedata Parohiei Reformate.

Rep.: Ce strategie de campanie veti adopta?

M.M: Canalizarea comunei e una dintre prioritatile care trebuie realizate si finalizarea drumurilor comunale si a strazilor laterale care sunt în proportie de 80% pietruite si Drumul European DN 15 care face legatura cu Luieri unde e un drum comunal cu o lungime de 4,2 km care duce spre Sacalul de Padure. O alta axa de strategie este legata de dotarea bucatariei a celor doua camine culturale la standarde europene si sa sustin chiar si din punct de vedere financiar grupurile de dansuri populare românesti si maghiare la diferite evenimente si festivaluri.Suntem în discutii cu un instructor de la Ansamblul Muresului pentru o colaborare iar pe plan sportiv vreau sa sustin activitatile sportive a celor doua echipe de fotbal în campionatul Judetean”Zorile Luieriu” si “Caramida Suseni”.

Rep.: Caracterizati în trei fraze partenerii de competitie electorala.

M.M: Înca nu îi cunosc, dar oricum eu nu mi-am subestimat candidatii nici în celalalte doua mandate pe care le-am câstigat. Consider ca fiecare are dreptul sa îsi masoare sansele la alegerile locale iar cetatenii îl vor alege pe cel care îl considera cel mai bun. În campania din 2004 am avut 8 candidati dar anul acesta nu cred ca vor fi atât de multi, probabil vor fi din partea P.N.L., P.R.M., U.D.M.R. si P.D.L.

Rep.: Numiti concret cinci proiecte de program pe care le veti pune in aplicare in cei patru ani de mandat.

M.M: În primul rând executarea canalizarii, apa uzata, asfaltarea, modernizarea drumului comunal nr. 163 Luieriul, reabilitarea în totalitate a celor doua scoli generale si executarea de trotuare pe o lungime de 6 km.

A consemnat Robert MATEI