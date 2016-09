Draga pacientule român, am un mesaj trist de la medici pentru tine: sa nu care cumva sa îndraznesti sa te îmbolnavesti în aceste zile pentru ca este jale. Prin acest mesaj medicii nu vor sa spuna ca nu au chef sa mai trateze pacientii, ci vor sa transmita oamenilor ca nu mai pot opera pentru ca exista sectii de spitale în judetul Mures care nu mai au nici macar Ata CHIRURGICALa. Am scris cu litere mari ca sa accentuez gravitatea situatiei, iar la cum se desfasoara în aceste momente asa-zisa reforma din sistemul sanitar, în curând vom vedea ca spitalele se vor închide. Binenteles, doar cele publice, ca cele private au de toate.

Ma întreb în aceste conditii, din nou, de ce se mai platesc bani din taxele contribuabililor pentru Sanatate, când sistemul public îti ofera mai nimic? De ce sa mai platim la stat, daca acesta îsi bate joc de noi? Nu ar fi mai bine sa se scoata aceste dari catre Sanatate si sa facem noi ce vrem cu acei bani? si atunci sa poti merge linistit la o clinica particulara unde stii ca esti bagat în seama, pe bani multi ce-i drept, si o parte tot din banii tai, pentru ca, nu-i asa, si spitalele private au contracte cu Casa de Sanatate care le aloca fonduri.

Nu pot sa închei acest mesaj catre pacientul român, pâna când nu-mi vars amarul pe cei care lucreaza în sistemul sanitar si acuza presa ca este interesata doar de partile negative ale sanatatii. Va dau un exemplu concret, ca sa nu spuneti ca vorbesc prostii. La sfârsitul saptamânii trecute, la Medias a avut loc o crima îngrozitoare, de fapt doua crime; un preot unitarian si-a ucis proprii fii chiar în locasul sfânt. Probabil ca ati auzit de acest caz, însa ce vreau sa va spun eu acum, este faptul ca preotul fusese internat la Clinica de Psihiatrie din Tâgu Mures si dupa ce fusese diagnosticat cu psihoza afectiva, a fost lasat sa plece acasa, pe propria semnatura, în conditiile în care, se pare ca medicii stiau ca barbatul are halucinatii si mai aude voci, din când în când. Dupa ce barbatul a fost externat, a avut loc nenorocirea, iar presa, fiind un subiect destul de grav, a început sa se intereseze despre modul în care preotul s-a manifestat cât timp a fost internat. Probabil ca medicii nu aveau de unde sa stie ce avea de gând sa faca pacientul lor, atunci când va ajunge acasa si când îsi va vedea copiii. Dar poate puteau sa-l mai tina sub tratament. Cine stie?

Cert este ca dupa ce presa s-a tot interesat despre acest caz, au început si acuzatiile din partea personalului de la Psihiatrie cum ca jurnalistii se intereseaza doar atunci când se întâmpla ceva rau, ca presa face publicitate negativa sistemului sanitar, si multe alte acuzatii de acest gen. Eu vin acum si îi întreb pe acesti angajati ai Clinicii de Psihiatrie daca au convocat vreo conferinta de presa în ultimii 5 ani sa ne spuna ceva frumos? Daca se întâmpla ceva frumos la Clinica de Psihiatrie din Târgu Mures? Daca da, sa ne spuna si noua ce, ca mergem imediat si publicam si asa ceva. Nu e vina presei ca se întâmpla astfel de lucruri oribile si nu e vina presei ca tara merge din ce în ce mai rau.

Deci, ca sa concluzionam, medici de la Psihiatrie si de unde mai sunteti cei care acuzati presa de tot raul, nu va mai aruncati sa loviti jurnalistii, mai bine ati comunica cu ei si veti vedea ca nimeni nu scormoneste doar de dragul de a împrosca pe cineva cu noroi. Mai bine ati iesi în fata spitalelor si sa spuneti ca nu mai aveti materiale sanitare si medicamente cu ce sa lucrati, ca sa stie si pacientii ce-i asteapta atunci când se îmbolnavesc. Nu ca n-ar stii, dar parca nimanui nu-i vine a crede pâna când nu se loveste de SISTEM.

Draga pacientule, ai înteles? Sa nu care cumva sa te îmbolnavesti ca e jale, iar daca patesti ceva, îti spun de pe acum, presa e de vina!