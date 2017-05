Administrație Marius Ichim, încântat de formatul actual al festivalului A organizat, împreună cu o echipă de entuziaști, primele ediții ale Festivalului de Datini și Obiceiuri Românești de la Răstolița, astfel încât este unul din personajele cele mai în măsură să aducă critici sau – după caz – laude, manifestării din acest an. Deși la capitolul critici a amintit insuficienta promovare a evenimentului în rândul târgumureșenilor, Marius Ichim s-a declarat mulțumit că festivalul revine la ideea pentru care a fost gândit, și anume dezvoltarea inițiativei private și a infrastructurii pe Valea Mureșului. Reporter: Ce părere v-a făcut turul de onoare al satului alegoric? Marius Ichim: La prima vedere, mi se pare destul de puțină lume, dar e mult mai bine decât în ultimele ediții care au fost oribile din punctul meu de vedere. Acum s-a revenit la ideea inițială a festivalului. Mă bucur de formatul actual și sper că festivalul s-a întors către ceea ce era inițial. Am înțeles că în anii trecuți organizarea festivalului a fost concesionată la tot felul de asociații și firme care n-aveau nicio legătură cu festivalul. Rep.: Cum vi se pare festivalul comparativ cu anul 2005? M.I.: Nu se poate compara cu începutul pentru că nimic nu se compară cu fascinația începutului din 2005. A fost proiectul pe care l-am gândit cu echipa mea. Fără falsă modestie, am fost inițiatorul festivalului de aici, precum și a festivalului de pe Valea Gurghiului. Rep.: Care ar trebui să fie mesajul principal al festivalului?

M.I.: Cred că totuși s-a uitat ideea pentru care s-a organizat acest festival. Acest festival nu a fost inițiat pentru a se bucura localnicii trei zile, ci pentru ca timp de trei zile localnicii să fie gazde și să atragă turiști din Târgu-Mureș și din țară. Or, din câte văd eu, situația s-a inversat, n-a existat niciun fel de reclamă, niciun fel de invitație pentru târgumureșeni, pentru a veni la festival și sper să nu rămână o petrecere locală, ci un mijloc prin care poți să atragi turiști pe Valea Mureșului. Degeaba ne bucurăm trei zile pe an dacă nu facem nimic să dăm naștere unui proiect coerent care să ducă la dezvoltarea inițiativei private și a infrastructurii pe Valea Mureșului. Într-adevăr, s-au înființat două-trei pensiuni dar niciuna nu e de agroturism, ci doar de tranzit, ceea ce poate face oricine, oricând, chiar și un benzinar. Încă n-au apărut pensiunile turistice adevărate ca în Apuseni unde să fie gospodării proprii, unde turiștii să fie serviți cu produse specifice. La acest lucru trebuie să lucrăm. Oamenii trebuie încurajați în acset sens, să consume mâncare tradițională și produse tradiționale, pentru a încuraja producătorii locali. Pe Valea Nirajului există o asociație similară cu cea de aici, care am înțeles că a accesat fonduri pentru infrastructură. Acest lucru ar trebui făcut și aici…

