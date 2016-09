DNA marchează o urmărire penală generală la Primărie şi CL Tîrgu Mureş?!

Gol din ofsaid la libertatea aleşilor municipiului?!

Primarul Dorin Florea şi directorul economic al Primăriei Tîrgu Mureş, Kiss Imola sunt urmăriţi penal pentru abuz în serviciu de către procutorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un dosar legat de adoptarea şi executarea unei hotărâri de Consiliu Local referitoare la finanţarea clubului de fotbal FC Municipal între iulie 2013 şi mai 2014. Pentru cea mai mare parte a Consiliului Local Tîrgu Mureş şi angajaţi ai Primăriei Tîrgu Mureş a început în acelaşi dosar urmărirea penală pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu. Aleşii susţin însă, pe de altă parte, că nu poţi refuza să votezi un proiect de hotărâre care are toate vizele, este oportun şi în conformitate cu legea doar pentru că cineva a făcut o declaraţie.

Audiatur et altera pars. Ştim că e dificil când te bucuri de răul altuia, dar facem un exerciţiu necesar în societatea românească de a asculta atât vocea acuzării cât şi cea a acuzaţilor, dar şi pe cea a martorilor. Cazul pe care vi-l propunem astăzi este recentul anunţat caz al finanţării clubului FC Municipal, finanţare ce a intrat în vizorul DNA, după cum ne-a precizat Biroul de presă şi relaţii publice al acesteia ca răspuns la o solicitare pe care Zi de Zi – ZMS o trimisese miercuri şi care joi a devenit comunicat oficial.

În acesta se arată că: „Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de: Dorin Florea şi Kiss Imola, primar, respectiv director economic ai municipiului Tîrgu Mureş, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, Măceşanu Virgil, Cioban Maria, jurist, respectiv secretar în cadrul Primăriei Tîrgu Mureş, şi Benedek István, Gombos Geza Csaba, Peti Andrei, Jozsa Tibor, Karácsony Erdei Etel, Bakos Levente, Törzsök Sándor, Kikeli Pál, Soós Zoltán, Haller Béla, Roman Ioana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Fărcaş Ioan, Gujan Lucian, Someşan Cristina, Sabău Pop Olimpiu, Loghin Lucian, Urcan Gheorghe, consilieri locali în cadrul primăriei Tîrgu Mureş, cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”. Nu comentăm faptul că, potrivit Legii nr. 215 din 2001, Primărie e o treabă, iar Consiliul Local – o alta, iar specialiştii în drept ar trebui să facă această distincţie.

Livia Săplăcan, specialistul DNA în comunicare, a mai precizat că: „În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: la data de 18 iulie 2013, suspectul Dorin Florea în calitate de primar al municipiului Tîrgu Mureş şi ordonator principal de credite şi-a îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu prin încălcarea prevederilor mai multor acte normative care interziceau alocarea de fonduri de la bugetul local către Asociaţia Sportivă Fotbal Club Municipal Tîrgu Mureş, întrucât aceasta avea obligaţii de plată neonorate privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat. Concret, suspectul a iniţiat, în condiţii ilegale, un proiect de hotărâre de consiliu local, care a stat la baza adoptării, în mod ilegal, la data de 25 iulie 2013, a hotărârii Consiliului Local Municipal privind aprobarea alocării, de la bugetul local, a sumei de 4.000.000 lei pentru sezonul competiţional 2013-2014, în vederea continuării asocierii dintre municipiul Tg. Mureş şi Fotbal Club Municipal Tg. Mureş. La acea şedinţă a participat, pe lângă cei 20 de suspecţi – consilieri locali, şi secretarul Primăriei Municipiului, suspecta Cioban Maria, care a contrasemnat documentul respectiv”.

În comunicatul DNA se mai specifică apoi că primarul şi Kiss Imola ar fi semnat ilegal contractul de asociere cu FCM, contract vizat şi de Virgil Măceşanu în calitate de jurist. Procurorii consideră că astfel bugetul local ar fi fost prejudiciat cu suma de 4.000.000 de lei, plătită asociaţiei sportive în perioada 21.08.2013 – 31.05.2014, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru Fotbal Club Municipal Tîrgu Mureş.

„Suspecţilor li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. În dosar se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de o altă persoană. În cauză procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea SRI”, mai scrie în comunicatul DNA remis redacţiei noastre.

Din nou, la declaraţii

După ce a fost audiată majoritatea consilierilor locali, joi dimineaţa în faţa procurorilor s-a prezentat primarul Dorin Florea. După aproximativ patru ore, acesta a părăsit în viteză sediul Serviciului Teritorial Tîrgu Mureş al DNA de pe strada Tineretului şi a făcut prima declaraţie de presă.

„Am fost chemat la DNA pentru o clarificare în calitate de suspect, am înţeles, faţă de o hotărâre de consiliu local în ceea ce înseamnă sprijinirea sportului şi, în mod particular, relaţia pe care o are Primăria cu clubul de fotbal. (…) E vorba de un contract care e în vigoare, care este cât se poate de corect, votat în totalitate în CL şi bineînţeles că cineva – din moment ce s-a spus că am băgat banii cu sacoşele în portbagajul preşedintelui – sunt şi din ăştia şi prin Tîrgu Mureş, care declară multe. Asta e. Nu am ce să fac. Eşti chemat, te duci”, a declarat edilul municipiului.

De la sediul DNA, Florea a ajuns la şedinţa Consiliului Local Tîrgu Mureş la câteva minute după ce a aceasta începuse. A susţinut şi acolo o declaraţie, din care spicuim: “Mă deranjează că cineva poate să arunce cu noroi asupra activităţii. Din punctul meu de vedere şi din discuţiile pe care le-am avut cu juriştii se poate demonstra oportunitatea şi interesul legal. Puteţi să le transmiteţi cetăţenilor că nu vom abandona niciodată”. Apoi, după nici 10 minute a părăsit şedinţa şi a mai susţinut o a treia declaraţie pe care o redăm integral: “Din păcate au fost chemaţi şi primar şi consilieri şi directorii din primăriei vor fi chemaţi să explice o hotărâre a Consiliului Local la DNA. Nu aş vrea să comentez absolut deloc, sigur că nu îmi cade bine şi în primul rând vreau să îi rog pe târgumureşeni să aibă încredere în ceea ce a făcut şi va face primăria pentru că niciodată nu am făcut lucruri să ne fie ruşine de ele sau. Se vor clarifica aceste lucruri şi pot să vă garantez că toate sunt făcute legal, corect şi nu am cunoştinţă de nicio hotărâre de Consiliu Local să fi creat prejudicii oraşului. Dar aşa a fost văzut de cei care abia au plecat din consiliu şi atunci ne supunem acestui lucru. Dar sper că în scurt timp să putem demonstra contrariul pentru că din păcate ei nu au nicio responsabilitate, consilierii care au reclamat decât să arunce cu murdării. Este o hotărâre din 2008, 2010, 2013, este o hotărâre veche, este o hotărâre care s-a discutat la consiliu, este vizată de toate instituţiile, de secretar, de economic, de prefect, deci nu am ce să spun mai mult decât încă o dată partea de murdărie care se aruncă asupra unei instituţii care a pus mai presus de orice oraşul şi interesul cetăţenilor, sigur că îmi pică rău”. Şedinţa de Consiliu Local deşi a avut pe ordinea de zi 26 de puncte, plus trei urgenţe, o şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor a Locativ SA a fost una dintre cele mai scurte din istoria deliberativului, ordinea de zi şi urgenţele fiind epuizate în mai puţin de 50 de minute.

Refuz de declaraţie

În ultimele săptămâni, majoritatea aleşilor locali care au fost prezenţi la şedinţa din 25 iulie 2013 în care s-a aprobat votarea banilor către mai multe cluburi sportive din municipiu au trecut pe la DNA pentru a fi audiaţi. O parte dintre aceştia au refuzat să dea vreo declaraţie în faţa lucrătorilor DNA. Printre aceştia se numără Peti Andrei, Karácsony Erdei Etel, Törzsök Sándor, Fărcaş Ioan, Soós Zoltán sau Claudiu Puiac. Explicaţia acestora este una foarte simplă, nu ştiu ce conţine dosarul şi ce acuzaţii li se aduc, deşi în comunicatul DNA se arată că acestora li s-ar fi prezentat toate acestea.

„În primul rând eu consider că este foarte importantă studierea dosarului, ca să ştim ce fel de acuzaţii se aduc consiliului, pe de altă parte, având în vedere că erau divergenţe politice în consiliu faptul că este un material cu viză juridică şi este o informare (n. red. declaraţia din plen de la vremea respectivă a Ionelei Ciotlăuş ) care nu ştiu dacă este adevărat sau nu, nu pot să zic că o viză juridică este mai slabă decât o informare şi din acest punct de vedere normal că am mers mai departe şi intenţia consiliului este întotdeauna să sprijine ori activităţile care sunt importante în viaţa oraşului, ori dezvoltarea, ori un scop nobil. Având în vedere că nu am avut o informaţie care să contrazică legal, nu am avut o altă opţiune”, a precizat Soós Zoltán pentru Zi de Zi-ZMS.

Alesul local a făcut referire la ceea ce semnalam la vremea respectivă, şi anume faptul că în data de 7 august 2013, Finanţele mureşene scoteau din nou la licitaţie pentru recuperarea creanţelor datorate de Asociaţia Sportivă Fotbal Club Municipal bunuri în valoare de patru milioane de euro de la băncile antrenorilor până la camerele de supraveghere. Cuantumul datoriilor nu era cunoscut, nu se ştia nici dacă acestea erau eşalonate sau nu, iar Finanţele au refuzat să le divulge apărându-se cu secretul fiscal. Potrivit Legii nr. 350/2006, Ordinului nr.130/2006, anexa nr.2 Criterii de eligibilitate pct.d), precum şi Regulamentului de sprijinire a activităţilor sportive din municipiul Tîrgu-Mureş, o asociaţie sportivă nu putea primi finanţare dacă avea datorii la bugetul de stat. Dacă se cunoşteau însă aceste datorii.

Doar că, oficial, Finanţele au tăcut chitic, iar aleşii locali nu s-au luat nici după viceprimarul Ciotlăuş nici după ce semnalase presa prezentând anunţuri de licitaţie ale ANAF care însă nu au ajuns şi în mapele lor.

Motive suficiente ca aleşii să nu ţină cont de ele. „Nu ni s-a prezentat nicio dovadă şi dacă nu am o dovadă clară nu pot să decid în principiu. Evident că dacă atunci secretarul ar fi amânat materialul, am fi amânat materialul. Acesta a susţinut că este legal, noi am mers pe seama acestor susţineri”, a mai precizat Soós Zoltán.

Revenind la lista de aleşi care au refuzat să dea delcaraţii, pe aceasta se înscrie cum arătam mai sus şi fostul ales local Claudiu Puiac.

„Am fost informat înainte cu 24 de ore, am solicitat să îmi studiez dosarul pentru a vedea învinuirile care mi se aduc şi bineînţeles că apoi voi da o declaraţie”, a precizat actualul manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş pentru redacţia noastră.

Explicaţie administrativă

Fostul viceprimar Jozsa Tibor spune că, aşa cum prevede şi legislaţia, orice proiect de hotărâre e votat dacă e oportun şi conţine viza de legalitate şi viza economică, iar aplicarea hotărârii o face Executivul. “Noi nu putem să luăm la rost executivul, nu e în atribuţiile noastre să verificăm legalitatea contractelor sau plăţilor efectuate de executiv”, afirmă acesta.

Acest rol l-ar avea ANAF, Curtea de Conturi, Instituţia Prefectului şi organele de cercetare penală care au dreptul să se autosesizeze şi să verifice. De altfel, fostul viceprimar a amintit de comisia de verificare care a fost constituită la nivelul Consiliului Local pentru a analiza contractele încheiate pentru încredinţarea serviciilor de transport public, salubritate şi parcări, doar că instanţa a anulat hotărârea prin care a fost înfiinţată comisia.

De altfel, Curtea de Conturi s-a sesizat, dar doar pe executarea contractului de asociere care în viziunea controlorilor financiari nu a ridicat vreo problemă, după cum se arată în Raportul anual privind finanţele publice locale pe 2013 referitor la Unitatea Teritorial Administrativă Tîrgu Mureş.

“Stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului local prin efectuarea de plăți nejustificate cu titlu de sprijin financiar acordat Asociației Sportive Fotbal Club Municipal Tg. Mureș – în condițiile în care fondurile alocate nu au fost utilizate potrivit clauzelor prevăzute în contractele de asociere încheiate. Verificarea conformităţii plăţilor reprezentând sprijin financiar – efectuate către structura sportivă în cadrul termenului de prescripţie, cu prevederile contractelor de asociere încheiate şi ale actelor normative în domeniu, stabilirea plăţilor efectuate cu încălcarea prevederilor legale şi aplicarea măsurilor care să asigure recuperarea în contul bugetului local a sumelor achitate nejustificat”, se arată în raportul Curţii de Conturi dat publicităţii la începutul acestui an.

Martorii – posibili denunţători

Ionela Ciotlăuş a recunoscut că a fost audiată ca martor anul trecut. „Executivul a introdus în plen proiectul HCL fără a respecta prevederile legale în cazul proiectului de asociere şi finanţare a FCM (…) Eu declar în plen că FCM este în executare silită, are datorii la bugetul de stat şi nu putem aproba că e contrar legii, iar d-na Ciobanu şi alţi consilieri nu confirmă spusele mele, apoi plenul votează”. Fostul consilier consideră că foştii săi colegi din CL sunt băgaţi de multe ori la înaintare, de asemenea oameni nevinovaţi din primărie.

Un alt martor cheie este foarte probabil şi fostul consilier local Sebastian Pui care a fost de asemenea audiat de către procurori.

Un nume care a fost vehiculat, de asemenea, de către primarul Dorin Florea ca posibil „denunţător” este cel al ex-alesului local Cornel Brişcaru, însă acesta la momentul votării respectivei hotărâri nu mai făcea parte din deliberativul târgumureşean.

Nelămuriri

Ce e cusut cu aţă în dosarul care e acum în lucru la Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş se referă la câtă crezare poţi să dai unei simple declaraţii – nesusţinută de documente. În al doilea rând, cum a ajuns acea informaţie – privind executarea silită a clubului – la o persoană fizică în condiţiile în care de câte ori noi, ca mass-media, solicităm informaţii de la Finanţe despre asemenea dosare – despre solvabilitatea unui contribuabil, despre datoriile sale către ANAF, iar răspunsul este invariabil „aceste informaţii sunt confidenţiale”.

În al treilea rând, de ce Curtea de Conturi, organismul abilitat să verifice dacă banii s-au dat legal a susţinut doar că executarea hotărârii nu a fost conformă cu legea, pentru o parte din sumă. Menţionăm că aceşti bani plătiţi nelegal au fost returnaţi de către club bugetului local.

Consilierii locali nu credem că se pot transforma în detectivi, în controlori financiari, în inspectori financiar-fiscali etc. înainte de a vota un proiect de hotărâre, un act administrativ care este vizat de toate compartimentele de specialitate. Buna-credinţă a aparatului de specialitate se prezumă, nu?

P.S. Reamintim că un asemenea dosar aproape unic în România a mai fost instrumentat la Reghin unde primarul şi consilierii locali precum şi alte persoane au fost trimise in corpore în judecată tot pentru o hotărâre de Consiliu Local iniţiată de Executiv şi votată de către consilieri.

P.S. 1 Avocaţii suspecţilor şi alţi suspecţi care au fost reţinuţi în declaraţii în aceste zile şi doresc să ne spună punctul de vedere pot să uzeze de adresa de mail ligia.voro@zi-de-zi.ro şi de numărul de telefon 0265- 215.612 pentru a-şi spune punctul de vedere.

Ligia VORO

Nu au fost audiaţi

„Nu am fost audiat, dar dacă voi fi chemat, mă voi prezenta”, a susţinut viceprimarul Claudiu Maior care nu apare în comunicatul DNA.

Printre cei care apar în comunicatul DNA însă şi nu au fost audiaţi încă, fiind amânaţi, se numără Kiss Imola şi Virgil Măceşanu. Aceştia, din informaţiile pe care le avem la această oră, vor da declaraţii marţea viitoare.

Anchetă curioasă

Modul cum s-a desfăşurat ancheta ar arăta susţin aleşii locali că lucrătorii DNA au dificultăţi în înţelegerea juridică a administraţiei publice deoarece interpretează curios prevederile Legii nr. 215 din 2001 (de altfel transpare uşor şi din comunicatul de presă).

Nu este însă singura problemă ce a apărut în ancheta DNA. De altfel, un alt consilier local care a dorit să îşi păstreze anonimatul ne-a declarat că a solicitat să i se prezinte probele pentru care are calitatea de suspect, dar a fost refuzat ceea ce ridică serioase probleme în legătură cu garantarea dreptului la apărare.