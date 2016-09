Accesul spre Sovata, mai scurt cu 20 de kilometri prin reabilitarea DJ 135

După finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare la DJ 135 Măgherani – Sărăţeni la începutul lunii iunie, joi, 25 iunie a avut loc inaugurarea lucrărilor, valoarea acestora ridicându-se la suma de 52.498.962 lei. Cei 13, 5 kilometri de drum inaugurat joi fac uitat vechiul drum, care scurtează timpul şi durata de deplasare pentru cei care doresc să ajungă la Sovata din Târgu Mureş cu 20 de kilometri, respectiv 15 minute. Inaugurarea noului drum a beneficiat de două momente festive, la cele două capete, Măgherani şi Sărăţeni, panglica inaugurală fiind tăiată de primarii celor două comune, de reprezentanţii Consiliului Judeţean, Prefecturii Mureş, precum şi de deputatului Borbely Laszo, fost ministru al Dezvoltării.

50 de locuri noi de muncă

„Este cea mai mare investiţie din 1990 încoace, în valoare de peste 52 milioane lei, realizată din fonduri euopene şi din contribuţia Consiliului Judeţean. Această investiţie duce la scurtarea drumului dintre Târgu-Mureş şi Sovata cu 20 de kilometri, dezvoltarea turismului local, şi nu în ultimul rând desfacerea produselor tradiţionale pentru producătorii locali Locuitorii comunei deja simt primele efecte ale acestei investiţii, cei care recrutează forţa de muncă într-o lună de zile au adus 50 de locuri de muncă pentru oamenii din comună. Mulţumesc fostului preşedinte al Consiliului Judeţean, Lokodi Emoke şi deputatului Borbely Laszlo că am putut face planificarea, precum şi preşedintelui Consiliului Judeţean Ciprian Dobre care a sprijinit alături de echipa sa finalizarea acestui proiect. Nu în ultimul rând mulţumesc firmei constructoare şi locuitorilor comunei Magherani care au cedat 50-60 de ari fără să ceară despăgubiri, pentru realizarea acestei investiţii”

Kacso Antal, primarul comuna Măgherani

“Drum bun, fără evenimente rutiere deosebite”

“Îmi aduc aminte de perioada în care, între localităţile Măgherani şi Sărăţeni era o cursă regulată de autobuz. Era uşor să ajungi la Târgu-Mureş, iar locuitorii celor două comune se puteau întâlni mai desApoi drumul a devenit din ce în ce mai rău, ajungând să fie inpracticabil pentru autobuze. După decenii, iată că acest drum capătă un aspect nou, astfel că putem ajunge în condiţii optime la Măgherani De acum încolo circulaţia între cele două localităţi va fi mult mai uşoară, ceea ce reprezintă un factor important din punct de vedere al dezvoltării economice şi culturale ale celor două comune.Tuturor celor care vor circula în zonă le urez drum bun, fără evenimente rutiere deosebite”

Madaras Árpád, primarul comunei Sărăţeni

“Să pui umărul cu toţii”

“Sper ca pentru viitor foarte mulţi vor folosi acest drum, deoarece scurtează accesul către Sovata, se circulă bine, şi foarte mulţi aleg această variantă către Sovata. Iată ce înseamnă să pui umărul cu toţii. În 2007-2008 când am conceput Programul Operaţional Regional, am zis că e bine să fie mai mulţi bani pentru Axa 2, pentru infrastructură. Iată că au proditat toate judeţele ţării, dar trebuia să depui un proiect care să fie viabil, să fie acceptat, şi urma cea mai dificilă fază când trebuia făcut acest drum. Important este că, constructorul lucrării este de aici din zonă, şi toţi care au înţeles ce înseamnă o solidaritate au pus umărul la realizarea acestei investiţii”,

Borbely Laszlo, deputat UDMR

“Se poate şi la noi”

“Acest proiect a început în 2013, care se termină în 2015, cu aproape trei luni de zile în avans.Vreau să-i felicit pe toţi cei care au concurat la derularea acestui proiect. Am trecut acest examen cu bine, de a derula un proiect cap coadă în doi ani de zile. Practic, putem spune că se poate şi la noi. Cred că de acum înainte se va putea şi mai mult. Este un drum de tranzit, care scurtează pentru târgumureşeni cu 20 de kilometrii drumul spre Sovata, respectiv ca durată de timp cu 15 minute. E o investiţie realizată cu sprijinul fondurilor europene, în valoare de 11 milioane de euro, 6 milioane din fonduri europene şi 5 milioane din banii contribuabilor judeţului Mureş. Am reuşit să ne încadrăm într_un termen foarte strâns, fapt pentru care doresc să felicit constructorul pentru că au existat foarte multe dificultăţi de depăşit, şi a reuşit să se încadreze în teremen, şi să fim în măsură să decontăm şi să încheiem un proiect pe ceea ce a fost exerciţiul financiar 2007-2013. Pentru judeţul Mureş acest drum înseamnă trecerea unui examen. A fost o provocare de a ne încadra, echipa Consiliului Judeţean, constructorul şi autoritatea de management al acestui proiect într-un termen foarte scurt am reuşit să facem o lucrare bună, astfel încât să putem absorbi cele 6 milioane de euro, din totalul de 11 pe fonduri europene. Am îndemnat primarii celor două localităţi să aibă grijă de ce au în stânga şi dreapta acestui drum. De ei depinde cum va arăta peste 10-20 de ani această minunăţie de zonă cu un peisaj cu o natură sălbatică, care nu cred că poate fi întâlnită în multe locuri din judeţ. De ei depinde ce vor autoriza ca şi contrucţii în această zonă. Sper să menţină arhitectura satului transilvănean şi nimic altceva, fără termopane, fără betoane şi fără sticlă”

Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş

“Investitorii pot veni mai uşor în zonă”

“Acest drum este unul extrem de important pentru locuitorii Văii Nirajului, care scurtează accesul între Târgu-Mureş şi Sovata, astfel că investitorii pot veni mai uşor în zonă. La fel şi locuitorii de aici pot ajunge mai uşor la Târgu Mureş şi Sovata. De apreciat efortul comun al tuturor celoe implicaţi, din faza de proiect, până la momentul tăierii panglicii inaugurale.Sper ca în judeţul Mureş să reuşim împreună să mai concepem şi să finalizăm astfel de investiţii, poate chiar mai mari”

Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş

Reabilitarea drumului Ungheni-Târnăveni

“Marţi, în şedinţa Consiliului de Dezvoltare Regională care a avut loc la Sovata am aprobat programul pentru finanţarea drumurilor de interes judeţean prin Programul Operaţional 2014-2020, respectiv porţiunea de drum Ungheni-Târnăveni. De asemenea, în această săptămână la Bruxelles s-a semnat Programul Operaţional Regional pe România, Deci avem acum cale liberă, vor apare ghidurile solicitantului şi vom fi în măsură să depunem proiecte pentru a finanţa această nouă lucrare”

Ovidiu Dancu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş

“Vom putea dezvolta economic această vale”

“Cred că asistăm la un eveniment foarte important pentru Valea Nirajului, deoarece este cea mai mare investiţie de după revoluţie în această zonă.Este una dintre cele mai importante faze în care vom putea dezvolta economic această vale deoarece cei din Valea Nirajului ajung la piaţa din Sovata cu legume, dar şi în alte zone, şi prin acest drum reabilitat ajung foarte repede. De asemenea forţa de muncă are de câştigat. Dacă ne uităm la stastistici, din 1975 de când s-a stricat acest drum, populaţia comunei Măgherani a scăzut cu două treimi. Acum, având posibilitatea de a ajunge mai repede la Sovata, forţa de muncă de aici poate să ajungă mai repede la Sovata. Legat de proiect, am susţinut întotdeauna că lucrările trebuie continuate, în special proiectele europene de lungă durată. Proiectarea s-a început încă din 2007-20008, partea administrativă s-a rezolvat până în 2013, după care au început lucrările. Felicit echipa care a lucrat şi susţinut această lucrare, constructorul care a lucrat la modul cel mai serios şi în termen optim”

Szabó Árpád, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş

Realizare reciprocă

“Reabilitarea acestui drum este foarte important pentru noi, deoarece a fost deschisă o nouă zonă, benefică atât pentru Sovata, deoarece Târgu-Mureşul a devenit mai aproape de noi cu 20 de kilometri, cât şi pentru cei din această zonă, care pot ajunge mult mai uşor în Sovata. Cred că acele relaţii economice vor putea creşte în perioada următoare, în special producătorii din această zonă, care pot să vină pe o piaţă de desfacere foarte bună, cum este Sovata. Ei pot ajunge mult mai uşor, mai repede, chiar în fiecare zi. Acest lucru este deosebit de important care poate duce la dezvoltarea zonei, producătorii să producă mai mult, să-şi vândă marfa mai uşor. Iar cei care vin în această zonă pot să ne viziteze mai uşor, Cred că este o realizare reciprocă, foarte bună şi benefică pentru toată lumea”

Peter Ferenc Primarul oraşului Sovata