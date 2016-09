Elevii au drept de vot în Consiliile de Administraţie

De curând a fost publicat pe portalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a Consiliilor de Administraţie din şcoli. O modificare care a fost foarte vehement cerută de elevi, de ani de zile. Prin Ordinul de Ministru amintit, elevii din învăţământul preuniversitar pot să-şi reprezinte din nou colegii în aceste organe de conducere.

Modificarea, simplă propagandă

O nouă decizie luată pe picior, fără a se cere sau a se ţine cont de opinia tuturor factorilor implicaţi, este părerea directorului Colegiului “Traian Săvulescu”, mulţi ani inspector şcolar general al judeţului şi secretar de stat pentru învăţământul preuniversitar pe vremea guvernului Tăriceanu, Dumitru Matei. “Este un Ordin de Ministru care va trebui să-l punem în aplicare”, este de părere Matei. Acesta a condamnat maniera în care a fost luată această decizie. „Nici aici nu s-a ţinut cont de părerea celor care sunt autorizaţi să-şi spună cuvântul. Într-o instituţie de învăţământ, într-un Consiliu de Administraţie format din 13 membri, doar 6 sunt profesori. Restul sunt consilieri, părinţi, oameni pe care ne era foarte greu şi până acum să îi adunăm la şedinţe când aveam de luat decizii. Acum scoatem un părinte şi punem câte un elev”, explică fostul secretar de stat. În opinia acestuia, această modificare ridică cel puţin o întrebare foarte serioasă. „Care elev are 18 ani? Are el capacitatea de a participa şi de a fi un actor activ la decizie? Într-o şcoală nu sunt doar problemele elevilor. Administrarea unei şcoli înseamnă infrastructură, înseamnă condiţiile de învăţământ, înseamnă proces instructiv şi educativ şi multe multe altele. Eu consider că încă nu suntem pregătiţi ca să ne conducă elevii”, afirmă Matei. În opinia acestuia, modificarea este o simplă propagandă. „Au modificat ceva fără o valoare reală. Deranjează însă că, din nou, colectivul nu poate lua decizii la viaţa şcolii”, încheie actualul director al Colegiului „Traian Săvulescu”.

Reprezentantul, ferm legat de interesele elevilor

În opinia elevilor însă, victoria este cel puţin una de palmares. „E mai mult o chestiune simbolică, dar acum se poate discuta de la egal la egal”, este părerea preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor din Colegiul Naţional “Unirea”, Ovidiu Mărginean. Şi nuanţează. „Eu sunt convins că poate fi un lucru foarte bun, dar doar dacă decizia asta este luată în serios. Sunt de părere că posibilitatea asta ar trebui promovată bine în şcoală. Să se organizeze alegeri în interiorul consiliului elevilor, adică şefii de clasă, directorii de departamente şi biroul executiv”, consideră Ovidiu. Acesta îşi argumentează părerea. “Pe deasupra, cel care îşi exprimă dorinţa de a candida pentru acest loc trebuie să fie convins că poate reprezenta interesele elevilor aşa cum trebuie”, spune elevul. Concret, reprezentatul să se sfătuiască cu consiliul elevilor şi să fie ferm legat de interesele elevilor în consiliul de administraţie. “Obligatoriu să nu fie o persoană influenţabilă, mai ales când ar veni vorba de influenţe din partea profesorilor. Implică o mare răspundere. Pentru că sunt unii ar ceda repede văzând că un profesor nu e de acord cu el”, consideră tânărul. “Nu e neapărat de votul pe care-l avem. E vorba de faptul că acum elevul reprezentant în C.A are o putere mai mare. Poate să fie egal cu ceilalţi profesori”, concluzionează Ovidiu.

Fără schimbări spectaculoase

Este o schimbare pozitivă, crede şi preşedintele elevilor de la Liceul Pedagogic, Izsak Roland. Are însă dubii dacă este şi utilă la ceva. “Nu sunt convins că va fi o schimbare spectaculoasă. Am participat şi până acum, cu statut de observator, la şedinţe. Foarte rar s-a întâmplat că aş fi votat altceva decât profesorii. Iar dacă aş fi votat, oricum nu s-ar fi schimbat mare lucru. Este doar un vot”, consideră tânărul de la Pedagogic. În plus, crede că viitorul reprezentant ar putea fi influenţat. “Sau ar putea fi dezinteresat, Sigur că asta se poate preveni, cu alegerea celor mai potriviţi elevi”, crede Roland. În Ordinul amintit se spune clar. ”Din consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, din cota rezervată părinţilor un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 ani.” (noua literă d, din alineatul 2, al art. 96 din Legea nr.1/2011). Această prevedere nu este dealtfel una revoluţionară, ea existând şi în Legea Educaţiei din 1995.

De ce este important dreptul de vot în CA?

Poate fi deosebit de important, pentru că va creşte transparenţa decizională. Ar putea dezvolta gradul de responsabilizare a elevilor. Ar putea dobândi noi competenţe. Cu condiţia ca aceşti reprezentanţi să fie aleşi după o judecată matură. Câţi o şi au, rămâne de văzut. Asigură în schimb o transpunere în practică a alineatului (1) din art.79 a Legii nr.1/2011, care prevede că beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar sunt elevii şi va creşte nivelul de repezentativitate a tuturor factorilor implicaţi. Dreptul de vot al elevilor în Consiliile de Administraţie a fost scos din Legea Educaţiei în 2009. De atunci încoace, Consiliul Naţional al Elevilor a militat în mod consecvent pentru redobândirea acestui drept.