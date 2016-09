Cât mai e până „anul viitor”?

Aproximativ 570 de copii vor începe cursurile luni, 14 septembrie, în cocheta Şcoală Generală nr. 7. Singura dealtfel din judeţ care nu poartă numele nimănui şi nici nu doreşte. Cifra le poartă noroc. Cel puţin în ce priveşte atât rezultatele copiilor, cât şi în componenţa colectivului. O atmosferă ca în familie. Clase prietenoase, luminoase şi încăpătoare. Şi o întreagă cohortă de profesori şi părinţi care timp de câteva săptămâni au fost atenţi la fiecare mic detaliu pentru ca şcoala să fie o a doua casă pentru cei mici.

Fără praf de cretă în plămânii micuţilor

Clasele sunt foarte bine dotate, dar din forţe proprii, precizează directorul şcolii, Körtesi Sándor. Multe săli sunt dotate cu videoproiectoare, table Whiteboard. „Chiar acum am reuşit să achiziţionăm câte una pentru clasele pregătitoare, pentru ca micuţii să inhaleze cât mai puţin praf de cretă”, afirma Körtesi la vizita mea la şcoală. Ofertele de contribuţii nu au contenit pe tot parcursul verii. Fie de la părinţii care au dorit să amenajeze clasele copiilor, fie de la diverse fundaţii . „Părinţii au lăcuit pardoseli, au zugrăvit. Au realizat săli de clasă absolut remarcabile. Am primit şi donaţii de la fundaţii generoase, mobilier, dulapuri, bănci. Din Elveţia au sosit de exemplu astfel de ajutoare, inclusiv pentru dotarea sălii profesorale”, relatează directorul.

Un exemplu de colaborare la nivel micro, prin care Generala 7 creşte an de an confortul şi siguranţa elevilor. Confort care se vede deja în rezultatele şcolare ale elevilor, situate pe un trend ascendent. „Aproape toţi cei 34 de absolvenţi de a VIII-a au intrat la prima opţiune, asta însemnând cele mai bune licee din oraş. Un singur copil a mers la şcoala profesională, dar a fost alegerea lui”, spune Körtesi.

(Aproape) fără suplinitori la nr. 7

Acesta a arătat şi notele în creştere ale elevilor. „E adevărat că se spune că examenele din acest an au fost mai uşoare. Poate fi adevărat, dar asta nu exclude adevărul că şi elevii au învăţat”, explică interlocutorul meu. Rezultatele au fost mult mai bune şi la Evaluările Naţionale ale celor dintr-a II-a, a IV-a şi a VI-a. Este meritul atât al părinţilor care au conştientizat în copii importanţa educaţiei, dar şi al profesorilor care în proporţie covârşitoare sunt titulari.

Numărul foarte mic de suplinitori la o şcoală este dealtfel un indicator elocvent al calităţii educaţiei, judecând şi după rezultatele sub orice critică obţinute de către candidaţii la posturile de suplinitori recente ( examene la care, nu mă pot abţine, abundă notele de 3 şi 4). Astfel la Generala 7 e asigurată continuitatea şi o atmosferă propice creşterii. Mulţi profesori au cel mai înalt grad didactic, adică I, iar în ce priveşte profesorii de la învăţământul primar, cu toţii au acest grad. Concursuri, cluburi de teatru, română, istorie, matematică, engleză. Tradiţie în concursuri internaţionale de dezbateri.

Colaborare la nivel micro

Şi să nu uităm de preocuparea pentru siguranţa şi sănătatea copiilor. Din donaţiile celor două procente din partea părinţilor va fi instalat şi un sistem de supraveghere pe tot teritoriul şcolii. „Încă de anul trecut am introdus prezenţa unui portar pe toată durata cursurilor. Chiar şi copiii sunt legitimaţi. Ei sunt foarte mândri de noile legitimaţii. Am interzis în schimb accesul părinţilor în şcoală. Motivul este unul foarte întemeiat. Au fost din păcate părinţi care au avut impresia că pot intra în şcoală fără permisiune şi pot face ordine. Astfel de aspecte am dorit să le evităm. Poate intra părintele doar în cazul în care îşi lasă datele de identificare la portar”, explică directorul. Pentru cei care îşi aşteaptă copiii au fost amenajate, prin contribuţia Administraţiei Domeniului Public, bănci unde aşteptarea să nu fie o corvoadă.

Nu aşa se spunea în proverbe? „E nevoie de un sat întreg ca să creşti un copil”. Din păcate se pare că nu toţi cei „ai satului” au conştientizat asta. Cu toate eforturile susţinute, încă sunt multe de rezolvat. Multe şi nu mărunte, care cu siguranţă depăşesc posibilităţile unui colectiv, oricât ar fi el de inimos.

Terenul de sport, din nou „la anu’” (şi la mulţi ani…)

Şi aici revenim la siguranţa şi sănătatea copiilor. Sala de sport este extrem de învechită, în ultimii (mulţi) ani au fost făcute doar mici intervenţii de primă urgenţă. Pentru că se pare că starea pardoselii din sala de sport nu a fost o urgenţă. Probabil copiii factorilor de decizie nu sunt înscrişi la Generala 7. Altfel cu siguranţă i-ar fi durut sufletul văzând cum arată. Sub parchetul învechit se ascunde nisip, care la fiecare pas mai apăsat zboară drept în plămânii copiilor. La sfârşitul unei ore de sport vizibilitatea în sală se apropie de 0.

Iar despre terenul de sport, ca despre morţi, numai de bine. De la direcţia „Şcoli” a Primăriei de câţiva ani se promite că va fi betonată, asfaltată sau refăcută „în anul viitor”. “Această lucrare este una dintre priorităţile noastre pentru bugetul următor”, declara acum exact un an Horaţiu Lobonţ, directorul serviciului. La fel a declarat şi în această vară, anume că lucrarea este „deja prinsă” în bugetul anului viitor. Bucuria profesorilor este că acest teren de sport, deşi de-a dreptul periculos pentru elevi, cel puţin nu afectează (în mare măsură) performanţa şcolară.

Deocamdată, mare de flori

Până să sosească însă acel „buget viitor” promis de Horaţiu Lobonţ, şcoala trebuie să funcţioneze. „Norocul nostru este că periodic putem închiria săli, chiar şi recent, cu ajutorul Primăriei, am putut încheia un astfel de contract, pentru închirierea câtorva săli nefolosite după ore. Sigur că o parte din aceste venituri trebuie să le cedăm Primăriei, dar rămâne şi pentru noi o sumă cu care ne putem gospodări. A crescut foarte mult şi încrederea părinţilor în a ne ceda cei 2 %. Mulţi încă nu ştiu că pe ei îi costă doar o semnătură, iar banii chiar se întorc la şcoală. Şi fiecare bănuţ contează”, explică directorul.

Deocamdată însă, propun să nu ne gândim (măcar câteva zile) la bani. Începutul anului şcolar trebuie să fie un motiv de bucurie. Iar terenul de sport va fi acoperit de o mare de flori. Pentru o zi…