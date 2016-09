Paul Pârvulescu: „La ASA, am găsit un colectiv incredibil, o familie mare”

Născut la Mediaș în 11 august 1988, Paul Ovidiu Pârvulescu este unul dintre jucătorii experimantați ai Ligii I. După ce a trecut de la Gaz Metan Mediaș pe la Gloria Bistrița, Pârvulescu a ajuns în curtea Stelei. Aici a evoluat însă în doar 46 de partide și a înscris 2 goluri, după care a fost mai mult în „exil”. A fost împrumutat la Viitorul Constanța, apoi la FC Voluntari, iar acum la ASA. Fundaș sau mijlocaș stânga la nevoie, Pârvulescu a venit la ASA în iarnă, dar a debutat după ce Sașa Balic a fost accidentat. Împrumutul lui Paul expiră după partida cu Steaua, în care este dispus să-și înfrunte echipa la care este legitimat. Acest lucru i-a fost permis deoarece partida nu mai are nicio miză. A îmbrăcat pentru prima dată tricoul ASA în ultima etapă a sezonului regulat, după care s-a aflat pe teren în 7 din cele 9 partide din play-off, lipsind doar în meciul cu Steaua de la București și în etapa trecută, cu Viitorul, fiind suspendat pentru cumul de cartonașe.

Rep: Cum ai ales ASA, tocmai echipa cu care Steaua s-a luptat pentru titlu în ultima ediție?

Paul Pârvulescu: Am ales echipa unde am știut că pot juca. La Steaua concurența era mare, poate erau alți jucători într-o formă mai bună decât mine și am decis că e mai bine pentru mine să am meciuri în picioare, decât să fiu rezervă, să nu joc. Chiar dacă Steaua a luptat cu ASA până în ultima etapă, nu văd o problemă în a juca pentru târgumureșeni. Pasiunea, dragostea pentru fotbal și „nebunia” campionatelor terminate în ultimele secunde sunt cele mai palpitante. Așa s-a întâmplat și anul trecut cu Steaua și ASA. Pot spune că ASA a avut un ghionion uriaș să piardă titlul în ultimul joc cu Oțelul Galați, dar ăsta e fotbalul. A fost o luptă strânsă, dar e clar că Steaua a meritat să câștige titlul de anul trecut. Una peste alta, sunt fericit că am decis să joc la ASA. Mă simt foarte bine aici și am încercat să-mi fac treaba cât mai bine, atunci când am jucat.

Rep: Ai considerat împrumutul la Tîrgu-Mureș ca pe un exil?

P.P.: Exil? Niciodată! Dacă nu voiam să vin la Târgu-Mureș, nu veneam. Sunt genul de om care nu regretă absolut nimic din ceea e face și nu se uită niciodată înapoi cu regret. Secretul e să iei totul, pas cu pas și mereu să te uiți înainte. Am plecat de jos în fotbal și știu foarte bine ce înseamnă fotbalul pentru mine. Nu regret că am decis să vin aici, mai ales că am găsit un colectiv incredibil, o familie mare.

Rep.: Te-ai acomodat rapid cu oraşul şi cu echipa. Cum ai reușit?

P.P.: Târgu-Mureșul este un oraș fabulos, un oraș pe care îl recomand celor care vor să își petreacă o vacanță de câteva zile. Este un oraș liniștit, cu clădiri foarte tari, terase, restaurante și locuri foarte frumoase, unde poți să te retragi să te odihnești. Dacă vorbim de echipă, aici am întâlnit jucători cu o experiență incredibilă, jucători superprofesioniști, jucători cu nume în fotbalul românesc. Când ești fotbalist profesionist ești obligat să te adaptezi cât mai repede pentru a nu avea probleme. M-am adaptat când am semnat cu Steaua, când știe toată lumea ce ieșea din gura unor suporteri. Viața de fotbalist e mereu imprevizibilă, trebuie să trecem rapid peste toate problemele.

Rep: Cum ai caracteriza evoluţia echipei, evident, de când evoluezi la ASA?

P.P.: ASA a avut mult ghinion. După un sezon în care putea să devină campioana României, s-au schimbat unele lucruri, pe care eu nu le știu. Este clar că dacă ar fi câștigat titlul, acum situația la echipă era alta, erau bani mai mulți din drepturile tv, etc… Am prins doar play-off-ul, dar foarte important pentru noi, să fim în primele șase echipe, dar cel mai important lucru este că această echipă minunată să nu dispară! ASA este o stare de spirit, iar suporterii merită mult mai mult, dar e clar că echipa are nevoie de oameni care vor să investească și să facă performanață.

Rep: Ai o relaţie specială cu suporterii oriunde mergi.

P.P.: Trebuie să recunosc că mi-a fost un pic teamă de reacția suporterilor în momentul în care am decis să semnez cu Steaua, dar după un meci, două, mi-am dat seama că m-am înșelat. Am și marcat un gol pe Ghencea într-un meci cu Astra, iar fanii au fost alături de mine. N-am avut nicidoată probleme cu suporterii, iar atâta timp cât joci fotbal, te dăruiești și încerci să dai totul pentru echipă, nu are de ce să fie împotriva ta. Ca și la Mediaș, stadionul din Târgu-Mureș este unul cochet, unde fanii sunt mereu alături de echipă, de jucători, iar asta contează enorm.

Rep: Ce sentimente te-au încercat în întâlnirea dintre Steaua și ASA, la care ai fost obligat să fii doar spectator?

P.P.: E mult spus obligat. Nu am fost obligat de nimeni. Lumea trebuie să înțeleagă că era un moment delicat. Am venit la ASA sub formă de împrumut de la Steaua. În momentul transferului a fost o înțelegere verbală între mine și cele două conduceri să nu joc în meciul direct. Poate vă întrebați de ce. Vă imaginați cum ar fi arătat viitorul unui jucător dacă marca și era decisiv pentru echipa la care era împrumutat, iar formația lui de unde a ajuns putea să piardă campionatul printr-un gol sau pasă de gol în acel meci? Nu a existat în contract o clauză prin care să nu joc, doar o înțelegere verbală pe care am respectat-o.

Rep: Dar ce simți acum, când ți s-a dat undă verde să joci împotriva echipei de care aparții?

P.P.: Simt că trebuie să îmi fac meseria, să fiu profesionist și să ajut ASA-ul să câștige. E clar că este un moment special, îmi întâlnesc colegii, prietenii și oamenii alături de care am trăit cele mai mari satisfacții.

Rep.: Unde te-ai simțit până în prezent cel mai bine, dar și cel mai stingher?

P.P.: Au fost multe momente frumoase în cariera mea. La Mediaș m-am simțit foarte bine, a fost perioada mea de început, locul unde m-am născut și unde m-aș întoarce în orice moment. Acolo am progresat enorm. Apoi la Steaua am trăit cele mai mari satisfacții din cariera mea de fotbalist. Am câștigat campionatul, am jucat în Europa, momente fabuloase în cariera unui jucător. Poate îmi pare rău de perioada de la Viitorul, pentru că făcusem un cantonament foarte foarte bun, eram în formă și din păcate a venit o accidentare care m-a scos din circuit și am pierdut mult. Oricum, e prea mult spus stingher, pot spune că acolo am avut ghionion mare.

Rep.: Îți dorești să revii la Steaua, sau ți-ai dori altceva?

P.P.: Sunt jucătorul Stelei după ce-mi expiră împrumutul la ASA. În mod normal mă voi prezenta la reunirea echipei și cu sigranță voi avea o discuție cu antrenorul, cu cei din staff, cu președintele și vom vedea ce se dorește de la mine. Dacă Steaua are nevoie de mine, cu sigranță mă voi pregăti la maximum și îmi voi face treaba cât mai profesionist posibil. În cazul în care răspunsul Stelei va fi altul, nu-mi fac griji că nu voi avea de unde alege. Important e să fiu sănătos și să-mi fac treaba cât mai bine la antrenamente și când intru pe teren.