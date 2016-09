Sângeorgiu de Mureş, comuna care întinereşte continuu

Cea mai mare comună din judeţul Mureş, Sângeorgiu de Mureş, a înregistrat în ultimii patru-cinci ani o dezvoltare accentuată atât în privinţa numărului de locuitori, cât şi din punct de vedere al infrastructurii. Primarul localităţii, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, îşi doreşte un nou mandat bazându-se atât pe realizările celor două mandate anterioare, cât şi pe numeroasele proiecte realizate pentru comunitate şi nu în ultimul rând pe necesităţile locuitorilor care convieţuiesc ca într-o mare familie, a sângeorzenilor.

Reporter: Care e secretul proiectelor de succes de la Sângeorgiu de Mureş?

Ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureş: Întotdeauna când am conceput proiecte am ţinut cont de realitate, de necesităţile existente în comunitate şi de părerea oamenilor. Atât la proiectele importante derulate în ultimii ani, dar şi pentru cele care urmează, am ţinut cont de nevoile şi de realităţile din comunitate. La loc de cinste printre proiectele derulate aş preciza proiectele de infrastructură. Am încheiat un capitol important în privinţa introducerii apei şi a canalizării, în prezent gradul de acoperire al comunei Sângeorgiu de Mureş fiind de 90%, cifră care ne situează pe loc fruntaş pe plan naţional. Aceasta a fost o cerinţă a cetăţenilor. O altă doleanţă a fost asfaltarea străzilor din comună, de aceea în ultimii patru ani am asfaltat 16 străzi şi urmează, începând din 2016, să asfaltăm încă 20 de străzi. Practic, vorbim de o reînnoire a infrastructurii din Sângeorgiu de Mureş.

Rep.: A devenit o certitudine faptul că Sângeorgiu de Mureş a devenit un loc preferat de foarte mulţi tineri…

S.S.S.: Aşa e, în ultimii patru ani s-au născut peste 500 de copii în Sângeorgiu de Mureş, iar de aici a apărut necesitatea de a construi o creşă, care în prezent funcţionează la capacitate maximă, fiind un loc unde copii se simt în maximă siguranţă. De asemenea, din 2012 şi până în prezent peste 100 de familii tinere s-au mutat în comuna noastră. Consider că e un lucru pozitiv faptul că tinerii sunt atraşi de Sângeorgiu de Mureş, iar unul din obiectivele noastre este consolidarea familiilor şi oferirea de siguranţă acestora. De aici a apărut o altă necesitate, reînnoirea terenurilor de joacă şi înfiinţarea altor terenuri noi de joacă şi chiar construirea unui teren de joacă acoperit, cu sector special pentru părinţi. Tot la capitolul destinat tinerilor, afirm cu mândrie că la nivelul comunei Sângeorgiu de Mureş au loc bilunar, la Căminul Cultural, întâlniri ale tinerilor, frecventate de fiecare dată de 60-70 de tineri. Avem din ce în ce mai mulţi tineri în Sângeorgiu de Mureş, comună care întinereşte pe zi ce trece. Astfel, a apărut necesitatea de a înfiinţa un parc al tineretului care va fi amplasat în apropierea Castelului Máriaffi. De asemenea, în acest an vom construi şi un complex sportiv şi o pistă de biciclişti.

Rep.: Care e situaţia în privinţa persoanelor de vârsta a treia?

S.S.S.: Avem peste o mie de pensionari care beneficiază şi în prezent de gratuitate la transportul în comun. Am demarat de curând realizarea unui proiect de construire a unui azil pentru vârstnici pentru acele persoane singure sau cu copii plecaţi în străinătate, care vor să se simtă într-o siguranţă şi mai mare. Pe strada Căminului vom construi şi un Parc al vârstnicilor şi având în vedere că persoanele vârstnice beneficiază de sprijin în privinţa transportului în comun, ne gândim la o variantă pentru a sprijini şi elevii şi studenţii sângeorzeni.

Rep.: Cum intenţionaţi să puneţi în valoare potenţialul turistic al comunei?

S.S.S.: Un alt obiectiv, având un potenţial turistic enorm datorită apei sărate dar şi a stejarilor seculari, a Castelului Máriaffi, a Dealului Piţigoiului, a zonei 7 Plopi, este dezvoltarea turismului local. Castelul Máriaffi va prinde viaţă, cultură, sărbătoare şi fericire vor fi cuvintele care vor caracteriza acest castel care va fi şi un centru turistic, nu numai cultural, iar parcul din zona castelului va fi deschis publicului larg. Am obţinut custodia pentru acest parc, va fi un parc pentru familii, foarte frumos amenajat, cu teren de joacă pentru copii, pistă de alergare, şi chiar un parc pentru tineret cu aparatură de tip fitness.

Rep.: Cetăţenii îşi doresc o comună sigură. Cum staţi la acest capitol?

S.S.S.: Din spusele oamenilor care se mută la noi în comună, le place zona, dar şi faptul că Sângeorgiu de Mureş se dezvoltă continuu şi că locuiesc într-o comună sigură. Pentru întărirea sentimentului de siguranţă înfiinţăm Poliţia Locală, structură care în prezent se află la stadiu de angajări. În privinţa parapeţilor care despart în două drumul care tranzitează comuna, am primit multe adrese de la instituţii centrale în ultima perioadă de timp. Mă bucură faptul că în urma protestelor lucrurile încep să se mişte, s-a făcut un proiect pe care nu l-am văzut încă, care prevede ca la trecerile de pietoni din zona parapeţilor să fie amplasate semafoare accesate manual, cu buton. La acest capitol subliniez sprijinul primit din partea autorităţilor judeţene în „războiul” dus pentru eliminarea parapeţilor care despart drumul din comună şi dau falsa senzaţie de autostradă, dar şi pentru remedierea neplăcutei situaţii cu capacele de canal de pe acelaşi drum. Instituţia Prefectului ne-a sprijinit mult în demersurile noastre legate de drumul care trece prin comuna noastră.

Rep.: Recent, aţi sărbătorit Zilele Sângeorzene. Cu ce concluzii aţi finalizat evenimentul?

S.S.S.: Cu ocazia Zilelor Sângeorzene am putut să simt din nou acea atmosferă de bună înţelegere, oamenii s-au simţit bine împreună, s-au distrat împreună, au participat la multe evenimente împreună, români, maghiari şi rromi. Am avut ocazia în aceste zile să fiu alături de sângeorzeni, nu doar vorbind de pe scenă, ci participând la foarte multe evenimente destinate copiilor, tinerilor, adulţilor şi vârstnicilor. Mi-a plăcut această interacţiune, oamenii au fost deschişi şi cred că e foarte important ca cetăţenii să simtă nu funcţia unui primar, ci faptul că e un om ca şi ei, deschis la problemele lor. Chiar şi astăzi, în ziua mea de audienţă s-au anunţat patru persoane dar au venit mai multe şi am stat de vorbă cu toată lumea şi am ascultat problemele fiecărui cetăţean. Cu ocazia Zilelor Sângeorzene, dar şi a sărbătorilor pascale, am simţit acea iubire a oamenilor pentru oameni. Am încercat să ajung la ambele biserici ortodoxe, la slujbă, şi oamenilor le-a plăcut faptul că ne rugăm împreună. De când sunt primar, de opt ani, de fiecare dată, în fiecare an, merg la biserică să ne rugăm împreună şi să sărbătorim împreună anumite evenimente importante din calendarul creştin. Sunt un om creştin şi indiferent dacă e sau nu sărbătoare în fiecare duminică merg la biserică împreună cu familia. O fac din convingere, de aceea unul din mesajele mele pentru cetăţeni este „Cu rugăciune şi cu muncă”.

Rep.: Aţi făcut tot ce era de făcut?

S.S.S.: Sunt convins că nu am reuşit să rezolv toate problemele, sunt încă foarte multe proiecte pe care nu le-am realizat, sunt câteva probleme care aşteaptă rezolvare de mai mulţi ani. Am fost de câteva ori mai greu de abordat, poate că n-am putut asculta toate problemele oamenilor, nu i-am putut primi pe moment pentru că aceste investiţii pe care le-am făcut, aceste proiecte pe care le-am plănuit au necesitat foarte mult timp şi atenţie, foarte multe discuţii cu specialişti. Şi de acum încolo voi încerca, cu tot elanul, cu tot sufletul, cu toată dăruirea şi răbdarea, să ascult nevoile comunităţii. Sunt de părere că degeaba asfaltezi zeci de străzi dacă nu ai acea deschidere faţă de doleanţele şi problemele oamenilor. E important pentru mine să am o viziune şi din fericire avem foarte multe proiecte pentru următorii ani şi sunt convins că în privinţa infrastructurii în trei-patru ani toate străzile din comună vor fi asfaltate. E o afirmaţie curajoasă dar pe care o fac în cunoştinţă de cauză. De asemenea, sunt sigur că în scurt timp vom deveni un centru turistic important al judeţului şi al regiunii şi sunt convins că Sângeorgiu de Mureş, prin dinamism şi dezvoltarea pe care o are, va deveni o localitate renumită şi din punct de vedere al investiţiilor. La acest capitol aş dori să amintesc că strategia de dezvoltare a comunei prevede şi atragerea de investitori. În ultimii doi-trei ani numărul agenţilor economici s-a dublat, lucru care ne determină să dezvoltăm acea zonă industrială de pe strada Agricultorilor, inclusiv strada respectivă va fi modernizată.

Rep.: Care e mesajul dumneavoastră pentru locuitorii comunei Sângeorgiu de Mureş?

S.S.S.: Ca mesaj final, simt că această unitate care există între români, maghiari şi rromi, de opt ani de când sunt participant activ al bunului mers al comunităţii, va rămâne şi în continuare. Îi simt pe locuitorii comunei ca făcând parte dintr-o mare familie, a sângeorzenilor, de naţionalităţi, vârste, religii şi convingeri politice diferite, o familie în care fiecare încearcă să găsească şi să aprecieze în semeni doar părţile pozitive, fapt care transmite un mesaj către exterior, că Sângeorgiu de Mureş este o comună primitoare, care încurajează valorile creştine şi familiale. După ultimele date, în prezent comuna noastră are 10.200 de locuitori, cu aproape1.000 de locuitori mai mulţi faţă de recensământul din 2011. Suntem o comună care se dezvoltă continuu, cu o atmosferă primitoare pentru cei care doresc să se stabilească aici.