Conducerea Aeroportului „Transilvania”, validată

Consilierii judeţeni au validat joi, 11 august, într-o şedinţă extraordinară de lucru, cu unanimitate de voturi, 31, noua conducere a Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş, respectiv mandatul de administrator executiv – preşedinte al Consiliului de Administraţie ocupat de Peti Andras – fost viceprimar al municipiului Târgu-Mureş, şi mandatul de administrator neexecutiv – auditor statutar deţinut de Felicia Pop – fost director executiv al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş.

Procedura de selecţie, conform OUG 109

Înainte de vot, contextul şi procedura de selecţie a noii conduceri au fost explicate de Paul Cosma, secretarul Consiliului Judeţean Mureş. „Încă din 2011 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţă 109 care reglementează guvernanţa corporatistă a întreprinderilor publice. În temeiul acestui act normativ, în 2012, luna iunie, Consiliul Judeţean Mureş a constituit noul Consiliu de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Transilvania” Târgu-Mureş, cu respectarea regulilor stipulate în actul normativ la care am făcut referire. Mandatul acelui Consiliu de Administraţie a încetat la data de 1 iunie a acestui an. În prealabil, anterior încheierii mandatului, în hotărârea 33 din 17 martie 2016 Consiliul Judeţean a fost în măsură să voteze procedura de selecţie a noilor administratori. S-a constituit o comisie de evaluare, s-au stabilit condiţiile generale şi specifice care trebuiau îndeplinite de orice cetăţean candidat pentru funcţia de administrator şi s-a stabilit modelul remuneraţiei administratorilor. În acelaşi timp, Consiliul a prezentat un mandat preşedintelui Consiliului Judeţean de a duce la îndeplinire şi de a organiza toate procedurile necesare. În consecinţa, s-a procedat la publicarea anunţului şi organizarea unor proceduri, dar din păcate în urma acelor proceduri niciuna dintre poziţiile de administrator în cadrul Consiliului de Administraţie al regiei nu au fost ocupate întrucât participanţii la procedură nu au obţinut punctajul minim necesar promovării acestei competiţii. În data de 23 mai, în baza aceleiaşi hotărâri, Consiliul a iniţiat a doua procedură”, a precizat Paul Cosma, care a mai subliniat că din data de 1 iunie 2016 şi până în prezent conducerea Aeroportului Internaţional „Transilvania” a fost asigurată de către o echipă provizorie de administratori, mandatată în acest sens de Consiliul Judeţean Mureş.

Péter Ferenc: „Va urma un audit al activităţii precedente”

Noua conducere a Aeroportului Internaţional „Transilvania” a fost felicitată de Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, care a subliniat că „avem foarte mult de lucru la aeroport” şi „sper ca într-un timp foarte scurt o să avem o radiografie a întregii activităţi de la aeroport”.

De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a dezvăluit că autorităţile judeţene vor comanda un audit pe tema activităţii fostului Consiliu de Administraţie al aeroportului. „Ştim şi suntem conştienţi că sunt foarte multe probleme la acest aeroport. Din păcate, răspunsurile pe care le-am primit până acum de la conducerea veche nu erau satisfăcătoare şi de aceea am considerat că fiecare zi de întârziere este în defavoarea noastră. Am discutat cu colegii din aparatul propriu şi am decis să organizăm această şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean pentru a numi cât se poate de repede noua conducere. După cum se ştie, în baza Ordonanţei 109 nu putem să intervenim în managementul acestei societăţi, deoarece este dreptul Consiliului Director al aeroportului. Sigur va urma în perioada următoare şi un audit al activităţii precedente, care este, consider, obligatoriu, să vedem dacă acei parametri de performanţă care erau menţionaţi în contractul de management au fost atinşi sau nu şi după o radiografiere a activităţii de până acum a aeroportului vom decide, într-adevăr, dacă trebuie să facem modificări de buget şi dacă trebuie să oferim un sprijin, un ajutor noii conduceri pentru a atinge acei parametri pe care i-am avut acum zece ani. Acest aeroport care a fost pe locul 3 cândva în ţară, acum suntem undeva pe locul 11-12, deci este o situaţie destul de rea pentru noi. Este obligaţia noastră, a tuturor, să facem demersurile pentru ca acest aeroport în continuare să primească mai multe aeronave, dar prima dată dorim să avem o situaţie reală asupra activităţii acestui aeroport”, a punctatPéter Ferenc.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a dezvăluit şi care sunt principalele priorităţi din viitorul apropiat în ceea ce priveşte Aeroportul Internaţional „Transilvania”. „Sunt două priorităţi la aeroport. Se face o verificare din partea Comisiei Europene şi aşteptăm să închidem acest lucru cât se poate de repede, să avem o situaţie reală ce spune Comisia Europeană. A doua prioritate este pista, care are nevoie de reparaţii urgente şi aştept de la noua conducere să ne comunice care este suma necesară reparării acestei piste, dacă se poate chiar anul acesta. După ce vom avea aceste situaţii, vom face şi o conferinţă de presă”, a completat Péter Ferenc.

Peti Andras:„O să încerc să identific soluţii”

Noul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional „Transilvania” a promis că după o analiză a situaţiei şi a problemelor cu care se confruntă aeroportul, va anunţa un plan de măsuri concrete. „Începând de mâine o să încerc să identific soluţii împreună cu echipa nouă, parţial nouă, şi să începem să dezvoltăm aeroportul aşa cum şi domnul preşedinte al Consiliului Judeţean s-a exprimat, să ajungă aeroportul unde îşi are locul binemeritat ca şi motor de dezvoltare a regiunii”, a declarat Peti Andras. „După ce vom instala noua echipă managerială, vom trece în revistă tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii trei ani”, a completat Peti Andras.

Rectificarea de buget, măr al discordiei

Şedinţa nu a fost lipsită de câteva divergenţe de opinie, consilierul liberal Nadia Raţă solicitând, în numele grupului PNL, introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre care viza rectificarea bugetului aeroportului, scos de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 28 iulie. „În şedinţa din 28 iulie 2016, grupul de consilieri PNL atrăgea atenţia asupra prejudiciilor pe care le are retragerea în ultimul moment la acea dată a proiectului de rectificare a bugetului Aeroportului Internaţional „Transilvania”. De asemenea, la acea dată dumneavoastră, domnule preşedinte, aţi făcut o declaraţie publică în care spuneaţi că în maxim câteva zile, după câteva consultări, veţi reveni cu o şedinţă extraordinară. Iată că suntem astăzi la momentul acestei şedinţe când pe ordinea de zi nu apare acest subiect de maximă importanţă şi urgenţă. În luarea mea de cuvânt din 28 iulie am precizat faptul că până în luna octombrie 2016, Aeroportul trebuie să depună la Autoritatea Aeronautică Civilă Română dosarele cu privire la dovezile aferente conversiei certificatului de aerodrom, dosare care pot să fie întocmite doar după rectificarea de către Consiliul Judeţean a bugetului aeroportului. În numele colegilor mei, al grupului PNL, vă solicităm astăzi includerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional „Transilvania” şi argumentăm această solicitare prin cel puţin două aspecte. Unu, acest proiect a primit avizul favorabil din partea Comisiei tehnico-economice chiar înainte de şedinţa ordinară din 28 iulie şi al doilea argument ar fi acela că pe ordinea de zi de astăzi se află un punct ce vizează stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la Aeroportul Internaţional „Transilvania”, a afirmat Nadia Raţă.

Motivul amânării rectificării bugetului Aeroportului Internaţional „Transilvania” a fost explicat de Péter Ferenc, care a subliniat că achiziţionarea unei autospeciale de stins incendii în valoare de aproape 3 milioane de lei necesită consultări cu specialişti în domeniu. „Vă spun sincer că după şedinţa precedentă l-am căutat pe domnul colonel Olteanu de la ISU Mureş şi l-am întrebat dacă cumva conducerea aeroportului i-au întrebat despre cumpărarea unei maşini de stins incendii atât de scumpă şi dacă cumva cineva i-a cerut părerea în acest sens. Am fost informat că nu a fost căutat nimeni de la ISU Mureş, deşi vă spun sincer că aici sunt specialişti de renume naţional, ingineri militari care sunt renumiţi în întreaga ţară şi nici măcar părerea nu li s-a cerut. Atunci m-am gândit că undeva există o greşeală, şi nu din partea noastră, şi doresc ca într-o astfel de discuţie în care Consiliul Judeţean Mureş cheltuie foarte mulţi bani pentru a cumpăra un utilaj necesar aeroportului, totuşi ar trebui să îi întrebăm şi pe specialişti, mai ales că aceşti specialişti sunt la 100 de metri de noi. Atunci am decis ca noua conducere a aeroportului să analizeze activitatea acestei instituţii şi puteţi fi siguri că dacă este necesară suma menţionată atunci vom aproba bugetul în şedinţa ordinară din 25 august”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Mureş. „Astăzi, nu am primit nici un material, sau cel puţin până în acest moment la mine nu a ajuns nici un material”, a menţionat şi secretarul Consiliului Judeţean Mureş.