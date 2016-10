Ansamblul „Mureşul”, pilonul culturii din judeţul Mureş

Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul” Târgu-Mureş a aniversat, recent, împlinirea a 60 de ani de la înfiinţare, printr-un amplu program de manifestări care au culminat duminică, 9 octombrie, cu un spectacol de gală găzduit de Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureş.

„Oamenii ne iubesc, ne au în inima lor”

Cei peste 700 de spectatori au asistat la un spectacol de o înaltă ţinută, asigurat atât de artiştii Ansamblului „Mureşul”, cât şi de corul mixt al Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş. „Este o onoare pentru noi, ca în această săptămână am avut ocazia să sărbătorim 60 de ani. Da, am avut ce să sărbătorim, şi circa 3.000 de spectatori au venit în această săptămână la sărbătoarea noastră, să fie alături de noi. Înseamnă că oamenii ne iubesc, ne au în inima lor şi ne respectă”, a afirmat Barabási Attila-Csaba, directorul Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”. „Colegul meu, domnul Barabási Attila-Csaba, a spus că am fost şi suntem o familie. Aşa este, pentru că artiştii din toată lumea sunt o familie. A fost o minune de la Dumnezeu, şi bine că s-a întâmplat aşa, în 1956, când aici în oraşul nostru a luat fiinţă acest ansamblu care duce peste mări şi ţări aş zice mândria, folclorului, a valorilor culturale autentice pe care le avem în acest spaţiu spiritual şi cultural mureşean, şi oriunde au fost, indiferent că e vorba de Ansamblul Profesionist „Mureşul” cu trupele lui, sau a fost vorba de corul mixt al Filarmonicii, a fost o cinste pentru că au făcut cinste acestui loc minunat care este Valea Mureşului”, a transmis Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş.

Susţinere din partea Consiliului Judeţean

Pe scena Filarmonicii au urcat şi Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, şi Alexandru Cîmpeanu, vicepreşedinte al aceleiaşi instituţii, care au transmis felicitări sărbătoriţilor, foştilor şi actualilor angajaţi ai Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” şi şi-au reamintit totodată sprijinul pentru activitatea ansamblului. Cultura are o forţă de coeziune pentru comunitatea respectivă, care a creat-o. Din punctul meu de vedere, este important să nu ne gândim la cultura populară şi tradiţiile noastre ca la nişte muzee, ci să păstrăm cât mai viu această moştenire. În acest proces, Ansamblul Artistic „Mureşul” are un rol cheie, deoarece această instituţie lucrează în mod continuu, de la înfiinţarea sa până în prezent, pentru a pune în valoare cultura populară, tradiţională din Transilvania. Acum, la aniversarea a 60 de ani de activitate, pot spune mândru că Ansamblul Artistic „Mureşul” în parcursul acestor ani a devenit şi sper că va rămâne pilonul culturii din judeţul Mureş”, a subliniat Péter Ferenc. „Vorbim despre 60 de ani de activitate intensă a unor adevăraţi profesionişti care încă de la înfiinţare au preluat tradiţiile şi porturile populare tradiţionale şi le-au dus până în zilele noastre, nealterate. Sunt în măsură astăzi să reprezinte la cel mai înalt nivel acele obiceiuri, tradiţii populare, cultură în ansamblul ei, acum după şase decenii de activitate”, a precizat Alexandru Cîmpeanu.

Distincţii aniversare

Din programul serii nu a lipsit tradiţionalul moment de oferire a unor distincţii aniversare celor care în decursul anilor au sprijinit activitatea Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”. Astfel, au primit distincţii aniversare (sau doar aplauze în cazul celor absenţi): Mihail Artimon Mircea, Janosi Jozsef, Emilia Lateş, Pavai Istvan, Iosif Titi Boantă – foşti directori ai Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”, Lokodi Edit Emoke – fost președinte al Consiliului Judeţean Mureş, maeştrii coregrafi Novak Ferenc, Konczei Arpad, Marin Barbu, dirijorul Zoltan Bambo, Moldovan Horvath Istvan, coregrafii Florin Cerghedi şi Fuzesi Albert, Péter Ferenc – actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, Vasile Cazan – directorul Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş şi maestrul coregraf Theodor Vasilescu.

De asemenea, şi preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a oferit plachete aniversare directorului Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş, Vasile Cazan, şi echipei de conducere a Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”, respectiv directorului Barabási Attila-Csaba şi directorului adjunct Teodor Ţogorean.

Alex TOTH