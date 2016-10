Filmul nordic poposește la ”Arta”

Zilele Filmului Nordic debutează azi la Cinema Arta din Târgu Mureș, eveniment organizat de Asociația K’ARTE și e susținut de OrtoProfil – partenerul principal al proiectului, dar și de Ambasada regală a Norvegiei, de Ambasada Suediei la București, de Clorofilm și Independeța Film. Prima ediție a Zilelor Filmului Nordic vine ca o continuare firească a celor două ediții de film norvegian organizate de Asociația K’ARTE la Târgu Mureș, unde publicul s-a arătat extrem de receptiv la producțiile cinematografice scandinave. Aventura filmelor nordice începe de la 500 de metri sub Marea Nordului (Pionier) și se termină cu Un porumbel cugetând pe o ramură (Leul de Aur la Veneția 2014, film lansat în România în 2016). Selecția e completată de două filme ale regizorului danez Thomas Vinterberg – The Hunt și Comunitatea, primul câștigător la Cannes pentru prestația excelentă a lui Mads Mikkelsen, al doilea la Berlin, în 2016, pentru cea a actriței Trine Dyrholm. Nu lipsesc nici documentarele: Let the Scream Be Heard (2013), o investigație artistică ce își propune să descopere secretele marelui artist norvegian Edvard Munch, sau Bikes vs Cars / Biciclete contra mașini (2015), un film despre activiști și gânditori care luptă pentru orașe mai bune. Alte două filme suedeze – Underdog (premiul Gold Hugo la Chicago International Film Festival) și Force Majeure (Premiul Juriului sectiunii Un Certain Regard, Cannes, 2014) întregesc paleta de filme prezentate la prima ediție de film nordic la Tg Mureș. Intrarea la toate filmele este este liberă, în limita locurilor disponibile.

Pioneer (vineri 14 octombrie, ora 18:30)

Scufundătorul profesionist Petter este obsedat să atingă fundul Mării Nordului. Ca și fratele său Knut, are disciplina, forța și îndrăzneala necesare pentru această misiune extrem de periculoasă. Amândoi frații sunt angajați când un consorțiu americano-novergian plănuiește construirea unei conducte în stare să aducă țițeiul de la 500 de metri sub Marea Nordului pe costa Norvegiei. Dar un tragic accident are loc și totul se schimbă. Când Petter se apropie de adevărul din spatele accidentului își dă seama că viața îi este în pericol.

Vânătoarea (vineri 14 octombrie, ora 20:30)

The Hunt se petrece într-un orășel de provincie, cu puțin timp înainte de Crăciun. Lucas, de 40 de ani, încearcă să-și pună viața în ordine după un divorț dureros: are o prietenă nouă, un job nou și ține legătura cu Marcus, fiul lui adolescent. Însă lucrurile scapă din nou de sub control. O vorbă întâmplătoare, o mică minciună, și – odată cu zăpada și cu luminile Crăciunului – minciuna se răspândește ca un virus, semănând groază și neîncredere, până la o isterie colectivă în care Lucas luptă de unul singur pentru viața și demnitatea lui.

Let The Scream be Heard (sâmbătă, 15 octombrie, ora 17:00)

Documentarul regizat de Dheeraj Akolkar își propune descoperirea secretul din spatele artistului norvegian Edvard Munch, măreția lui. Filmul se constituite într-un studiu artistic menit să investigheaze secretul din spatele esenței universale a artei Edvard Munch.

Caz de forță majoră (sâmbătă, 15 octombrie, ora 18:30)

O familie suedeză ajunge în Alpii francezi pentru câteva zile de schi. În timpul unui prânz la restaurant, o avalanșă răstoarnă totul cu susul în jos. Mama, Ebba, își strigă soțul, Tomas, în timp ce încearcă să protejeze copiii, doar că unica grijă a lui Tomas este să se pună de unul singur la adăpost… Poate că dezastrul a fost evitat, dar lumea familiei a fost zguduită până în temelii.

Comunitatea (sâmbătă, 15 octombrie, ora 20:30)

Inspirat din copilăria lui Vinterberg din anii ’70, filmul spune povestea complicată a câtorva cupluri trecute de prima tinereţe care se hotărăsc să se mute împreună în aceeaşi casă pentru a încerca să evite rutina inerentă a mariajului.



Bikes vs Cars (duminică, 16 octombrie, ora 17:00)

Documentarul prezintă o criză globală despre care știm cu toții că trebuie să vorbim: clima, resursele Terrei, orașele a căror întreagă suprafață este cucerită de mașini. Bicicleta ar fi un extraordinar mijloc de schimbare. În film întâlnim activiști și gânditori care luptă pentru orașe mai bune, care refuză să renunțe la bicicletă în ciuda numărului tot mai mare de bicicliști uciși în trafic

Underdog (duminică, 16 octombrie, ora 18:30)

Filmul regizat de Ronnie Sandahl spune povestea lui Dino, o tânără suedeză interpretată de Bianca Kronlof, care decide să-și părăsească țara, în căutarea unei vieți mai bune la Oslo. Atunci când își rupe un braț este din nou concediată, și în mod neașteptat găsește de lucru ca menajeră. In casa, cei trei ocupanți rămân copleșiți de farmecul fetei. Un film în care istoria privată a lui Dino, devine o metaforă pentru întreaga situația socială.

Un porumbel cugetând pe o ramură (duminică, 16 octombrie, ora 20:30)

Ca un Don Quijote şi un Sancho Panza moderni, Sam şi Jonathan, doi vânzători de obiecte inedite, ne poartă într-o călătorie caleidoscopică prin destinul uman. Este o călătorie care dezvăluie frumuseţea momentelor unice, meschinăria celorlalţi, umorul şi tragedia ascunse în noi, grandoarea vieţii, precum şi fragilitatea omenirii.

