Au fost publicate rezultatele cadidaților pentru funcțiile de director

Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării probei scrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, seara zilei de 12 octombrie, ziua în care a avut loc examinarea. Tabelul cu punctajul obținut de candidați poate fi consultat pe site-ul edums.ro.

30 de candidați au picat testul

Candidații pentru posturile de director și director adjunct din județul Mureș au susținut proba scrisă a examenului la Liceul „Constantin Brâncuși” și la Gimnaziul „Europa”. Dintre cei 226 de candidați admiși pentru a participa la proba scrisă unul singur nu s-a prezentat. 30 dintre profesorii care au susținut testul l-au picat și nu vor mai putea continua concursul. Referitor la doi dintre candidați, în tabelul publicat de ISJ Mureș, este specificat că sunt „în curs de evaluare”.

La ora 17.00, încă mai erau câteva lucrări necorectate. Ilés Ildikó, inspectorul școlar general adjunct al ISJ Mureș era pe holul Liceului „Brâncuși” și superviza finalizarea corectării lucrărilor. „Până la această oră lucrurile s-au desfășurat bine, nu am avut niciun incident. Sincer, eu am avut emoții în momentul când am văzut peste 1000 de oameni care s-au adunat în curtea Inspectoratului Școlar, formând comisiile. Mă gândeam: oare ce se va întâmpla? Dar oamenii au fost foarte civilizați, au venit cu drag și cred că lucrurile au decurs bine. Mai ales având în vedere numărul mare de persoane care au participat”, a declarat Ilés Ildikó.

Doi candidați în curs de evaluare

Conform datelor publicate pe edums.ro de ISJ Mureș, Rodica Glasu, candidat pentru funcția de director a Școlii Gimnaziale Sânger, și Marius-Ioan Popovici, candidat pentru a aceeași funcție în cadrul Școlii Gimnaziale Fărăgău, încă așteaptă finalizarea evaluării lucrărilor de la proba scrisă. În legătură cu cei doi candidați ale căror lucrări sunt „în curs de evaluare”, inspectorul școlar general adjunct a declarat că lucrările au fost corectate, dar că din cauza absenței reprezentanților primăriilor din comisiile de evaluare procedura nu a fost finalizată. „Sunt sigilate și conform metodologiei așteptăm până la începerea etapelor următoare de concurs, dacă membrii comisiilor nu se vor prezenta le vom elibera candidaților o adeverință și aceștia se pot îndrepta în instanță”, a precizat Ilés Ildikó.

ISJ Mureș, mulțumiri partenerilor educaționali

„Inspectoratul Școlar Județean Mureș mulțumește tuturor celor care în calitate de parteneri educaționali și totodată de membrii în comisiile de concurs- cadre didactice, reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți ai sindicatelor, asociații de părinți și elevi, jandarmi,mass-mediaau contribuit la buna organizare și desfășurare a probei scrise pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți din județul Mureș în ziua de miercuri 12 octombrie 2016 în centrele speciale organizate la Școala Gimnazială „Europa” și Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Tîrgu-Mureș”, este mesajul transmis de Ștefan Someșan, inspector școlar general, prin intermediul unui comunicat de presă.

Programul următoarelor etape

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din învățământul preuniversitar va continua cu probele de evaluare a CV-ului și de interviu. În 13-14 octombrie, este programată elaborarea graficului desfășurării probelor, apoi în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie, se vor organiza și desfășura aceste probe. Rezultatele vor fi afișate în 18 noiembrie. Contestațiile pentru cele două probe vor putea fi depuse în perioada 21 – 23 noiembrie, care vor fi soluționate între 24 noiembrie și 9 decembrie. Validarea rezultatelor finale în consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar și transmiterea acestora către Ministerul Educației este programată pentru data de 16 decembrie 2016.