Pensiunea Gabriella, loc de odihnă şi relaxare pe Valea Mureşului Superior

Pensiunea Gabriella din localitatea Vălenii de Mures, comuna Brâncoveneşti reprezintă popasul ideal pentru cei care traversează Valea Mureşului Superior, zonă pe cât de frumoasă, pe atât de puţin expoloatată, dacă ne referim la locurile de cazare, numărul pensiunilor între Reghin şi Topliţa fiind unul prea mic pentru aşa minunţie de zonă. Povestea Pensiunii Gabriella începe în anul 2002, când Zsigmond Ambrus şi Erika Melinda au decis să facă primii paşi. “Ideea a venit în anul 2002 când locaţia în care se află acum pensiunea a fost scoasă la vânzare, şi atunci am decis să facem ceva, respectiv un restaurant şi o pensiune în centrul localităţii Vălenii de Mureş. Pe fostul loc era o casă de locuit, cumpărată apoi de un olandez care a dorit să facă o fabrică de mezeluri. A dat faliment în cele din urmă, a vândut proprietatea, iar noi am cumpărat locul în idea de a face un restaurant şi o pensiune”, afirmă Zsigmond Erika Melinda, admnistratorul Pensiunii Gabriella din Vălenii de Mureş.

Oportunitatea deschiderii unei pensiunii a prins contur în anul 2011, graţie posibilităţilor accesării de fonduri europene, Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ” venind ca o mănuşă pentru Zsigmond Erika Melinda. “În 2011 am depus proiectul, birocraţia fiind una destul de mare, fapt pentru care doar în noiembrie 2014 ne-am apucat efectiv de construcţia pensiunii. Lucrările au durat 10 luni de zile , pensiunea fiind funcţionabilă din 30 septembrie 2015.Valoarea totală a proiectului a fost de 116.000 de euro, din care am primit finanţare 96.000 de euro, restul fiind contribuţia proprie de 15 %”, a precizat administratorul Pensiunii Gabriella.

Oferta pensiunii este una generoasă, patru camere, cu o capacitate de 8 locuri, bucătărie comună, saună, un ciubăr cu apă sărată, încălzită la foc cu lemne, saună şi un complex de joacă pentru copii.

Este de fapt o pensiune agroturistică, cu o bucătărie care poate fi folosită de client, sală de masă, și terasă de vară cu grătar.

Noi putem oferi şi preparate tradiţionale dacă există cerere în acest sens. Ca şi atracţii în zonă în Vălenii de Mureş avem un muzeu al satului care poate fi vizitat, avem Castelul Kemeny din Brâncoveneşti în apropiere, plus alte atracţii turistice oferite de Valea Mureşului Superior, cel mai vizitat fiind Scaunul Domnului. Încercăm să oferim toate condiţiile, fapt pentru care de anul viitor vom încerca să organizăm trasee de drumeţie. Multă lume vine în zonă şi nu ştie unde să meargă, fapt pentru care vom organiza oferte de câteva zile, astfel ca turiştii să poată sta la noi câteva zile cu vizitarea împrejurimilor. Avem în apropiere staţiunea Sovata, Topliţa cu zona de părtie, Reghinul, Bistriţa, Târgu Mureşul. Practic suntem undeva la mijlocul distanţei dintre aceste oraşe amintite”, spune administratorul Pensiunii Gabriella.

Clienţii care au trecut pragul pensiunii s-au declarat mulţumiţi de condiţiile oferite de Pensiunea Gabriella, dovadă stau şi reacţiile acestora. “Ospitalitate dusp la extrem , foarte multă linişte, impecabil de curată, parcare curată şi păzita”, “Totul foarte curat, gazde primitoare şi mic dejun excelent”, “Clean, quiet and safe. New building. The owner is friendly and helpful. It was a good decision to stop there over night”, reacţii mai mult decât grăitoare pentru serviciile oferite de Pensiunea Gabriella din Vălenii de Mureş.