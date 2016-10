ASCOTID Mureș, Diplomă de Excelență pentru performanță

În cadrul celui de-al 14-lea Congres al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, care se desfășoară la Cluj-Napoca, în perioada 19-22 octombrie, Asociaţia Copiilor si Tinerilor Diabetici (ASCOTID) Mureș a primit Diplomă de Excelență pentru performanță.

Președintele ASCOTID Mureș, Rodica Molnar, a transmis miercuri, 19 octombrie, în timpul ceremoniei de acordare a premiilor, că ASCOTID Mureș s-a înfiinţat în urmă cu un deceniu cu scopul de a veni în sprijinul copiilor diagnosticaţi cu diabet zaharat precum şi a familiilor acestora, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii copiilor „dulci”.

În numele asociației, Rodica Molnar a mulțumit Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru această distincție, lansând celor prezenți rugămintea de a se gândi la ideea de a iniția un demers pentru scoaterea unei profesii sau unei noi specializări privind tratamentul copiilor insulinodependenți, deoarece este foarte greu să tratezi copii cu multiple nevoi. De asemenea, președintele ASCOTID Mureș a adus în discuție problema numărului de teste de automonitorizare la copii, care sunt insuficient.

„În urmă cu 11 ani, fiica mea a fost diagnosticată cu diabet zaharat. Datorită ei am înființat asociația, în urmă cu zece ani, și îi mulțumesc. Am înființat-o pentru că simțeam că este nevoie de puțin ajutor și simțeam că sunt lucruri pe care le putem realiza pentru a veni în sprijinul copiilor, a familiilor și a medicilor. Au trecut 11 ani și am realizat că pot să fac mai mult, am ajutat mai multe familii prin intermediul asociației. Îi mulțumesc Federației Române de Diabet că ne-a sprijinit de-a lungul celor zece ani de existență, că ne-a încurajat și că am devenit parteneri. Le mulțumesc domnilor doctori pentru tot ce fac pentru copilașii noștri și pentru familiile cu copii diabetici. Le mulțumesc copiilor care mă inspiră și mă ajută. Aș dori să vă solicit ajutorul.

Pe lângă educație, avem nevoie și de teste de automonitorizare, iar această problemă a fost de nenumărate ori abordată. Având în vedere că sunt din ce în ce mai mulți copii diagnosticați, gândiți-vă la viitorul lor și vă rog să vă gândiți să pregătiți în centrele universitare medici specializați pe tratamentul copiilor. Din păcate, părinții acestor copii apelează la medicii care tratează adulții și mereu se plâng că este o diferență și au nevoie de mai mult ajutor”, a transmis Rodica Molnar.

Cu ocazia aniversării a zece ani de activitate în folosul copiilor cu diabet insulinodependent, ASCOTID Mureș, în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş şi Colegiul Medicilor Mureş, a organizat, la începutul lunii septembrie, „Diabforum – Forumul pacienţilor cu diabet”, un eveniment destinat atât pacienţilor cu diabet, cât şi medicilor, asistenţilor medicali, nutriţioniştilor și psihologilor.

Teodora MÎNDRU