BC Mureș debutează cu victorie în EuropeCup

În prima partidă din grupele FIBA EuropeCup, BC Mureş Târgu-Mureș a învins miercuri seara pe teren propriu cu 70-58 (19-16, 15-16, 21-14, 15-12) formația estoniană TLU/Kalev Tallin. Starturile primelor sferturi au fost greoaie pentru mureșeni, care au pornit jocul practic de la 0-7 și un parțial 2-10 în cel de-al doilea. „Tigrii” și-au revenit însă de fiecare dată, au încheiat primul sfert cu avantaj de 3 puncte și cu avans minim la pauza mare, dar cu puține puncte înscrise (34-32). Rând pe rând au avut loc adevărate „explozii” în evoluțiile componenților echipei. Căpitanul Lázár a marcat primele 5 puncte în debut, cu care s-a ajuns la 5-9, după care Mohammed a egalat la 9 şi tot el și-a adus echipa în avantaj la mijlocul primului sfert, după care Barham a stabilit scorul la prima pauză. După ce estonienii au ajuns din nou la 5 puncte avantaj, cu amintitul parțial de 10-2, gazdele au reuşit de această dată un run de 13 puncte, cu Mohammed, Martinic, Kalve şi Djapa marcatori, dar la pauza mare aveau avantaj de un singur coș.

Final entuziasmant, victorie importantă

La reluare, sfertul trei s-a dovedit unul decisiv. După ce Jones a egalat la 34, estonienii n-au mai avut aceeași eficiență la atac, apărarea a funcţionat bine, iar în atac mureșenii au „defilat”, cu Mohammed în zi bună, cu Martinic marcând de la distanță sau servant pentru Lazar sub panou, completat pe rând de Barham şi Kalve. Înaintea intrării în a doua jumătate a sfertului „tigrii” au reușit pentru prima dată să se desprindă la 10 puncte, după care Mohammed a mai pus 5 puncte consecutive în contul echipei (52-37). Finalul sfertului trei a aparținut oaspeților, care au înscris de trei ori. Cu 55-46 la ultima pauză, oerice era posibil. Apărarea mureșeană a funcţionat bine şi în ultimul sfert și s-au reușit multe recuperări. Un coș reușit de Djapa a dus scorul la 65-47 la jumătatea ultimului act, cea mai mare diferență a partidei. În ultimele minute, deși tuturor componenților echipei li s-a oferit șansa de a intra pe parchet, BC Mureș a reușit să-și țină adversarul „la respect”. O victorie importantă pentru BC Mureș, care pot aborda următoarele partide cu mai multă încredere și pot spera chiar la trecerea de faza gruepelor. În etapa a doua, miercuri, 26 octombrie, vor juca în Lituania, cu formația Prienu Bristono, după care, tot în deplasare, în 8 noiembrie, la Tallin, vor disputa returul cu TLU-Kalev. Între aceste jocuri, luni, 31 octombrie, de ora 18.00, vor susține pe teren propriu partida cu BC Timișoara, în etapa a VI-a a Ligii Naționale. Mureșenii vor încheia jocurile din grupa EuropeCup cu meciul de pe teren propriu cu echipa lituaniană, programat pentru ziua de miercuri, 16 noiembrie, ora 19.00.

Au marcat: Mohammed 18, Lazar 15, Kalve 11, Martinic 10, Barham 9, Dapa 4, Borșa 2, Cioacătă 1. Au mai jucat Polyak, Santa, Bichiş, Engi.

De la estonieni, Vahter și Marshall au înscris câte 11 puncte, iar Jones 10.

Mihai VEREȘ

CASETA

Szászgáspár Barnabás, antrenor BC Mureş: „Nu am avut prea multe informații despre adversari, dar având acele probleme cu lipsa jucătorilor la antrenament ne-am propus să ne jucăm jocul nostru, să creştem de la sfert la sfert şi să ne facem jocul nostru. Sincer, nu sunt deocamdată total mulţumit, avem momentele bune, dar şi momente mai proaste. Trebuie să reducem aceste momente de cădere. Încă nu suntem constanţi în joc, unii jucători încă nu s-au acomodat, dar este o victorie pentru moralul nostru și ne bucurăm pentru ea. Mulţumim suporterilor noştri pentru susţinerea necondiţionată. Ne-am permis să-i intorducem şi pe jucătorii tineri ai clubului, pentru a căpăta experienţă. Ori de câte ori vom avea ocazia, le vom da şi lor o şansă”.

George Trif, antrenor secund BC Mureş: „Sper să avem un parcurs bun în EuropeCup, dar trebuie să limităm aceste căderi inexplicabile, care până la urmă sunt explicabile. Încă mai avem mult de lucru, dar sunt convins că relaţiile de joc vor creşte minut cu minut, de la joc la joc”.

Lázár László – BC Mureş: „În primul rând aş dori să mulţumesc publicului că au venit în număr atât de mare şi ne-au susţinut până la capăt. Cred că publicul i-a intimidat pe adversarii noştrii. Am avut un meci în care chiar dacă nu am marcat multe puncte, am reuşit cât de cât să ne omogenizăm, să arătăm ca o echipă. Sper să continuăm în acest fel şi să creştem şi ca echipă. Am avut şi eu un joc reuşit, dar fără pase bune şi fără ajutorul coechipierilor mei, care m-au ajutat să ajung sub panou nu reuşeam”.