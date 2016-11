Specialiștii propun soluții pentru creșterea performanței românești în sport

Șeful Disciplinei Științele Motricității din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, prof. univ. dr. Nicolae Neagu, a declarat joi, 3 noiembrie, cu prilejul Conferinței Naționale de Nutriție Sportivă, că o echipă complexă, formată din antrenor, coordonator, preparator fizic, nutriționist, fiziokinetoterapeut, psiholog și medic sportiv, poate contribui la creșterea performanței românești în diferite sporturi. Medicul a susținut că efortul fizic trebuie îmbinat cu o dietă personalizată și specifică activității sportive.

„De ani de zile încercăm să promovăm la Științele Motricității, prin programele de studii balneofizikinetoterapie, educație fizică sportivă, nutriție și dietetică, o relație pe care o definim potențare reciprocă. În viziunea noastră, nutriția, dietele personalizate și mai ales dietele specifice activității sportive trebuie să se îmbine cu ceea ce înseamnă efortul fizic. Noi suntem convinși că un viitor nutriționist va trebui să cunoască elemente legate de tipologia efortului, ce să administreze, configurația nutrițională a persoanelor care sunt supuse unor regimuri specifice, sportiv sau nu, supraponderal, obez etc. Acel viitor profesionist va trebui să aibă o abordare interdisciplinară, în așa fel încât cultura lui profesională să fie una extinsă. Un nutriționist trebuie să cunoască foarte multe elemente legate de tipologia efortului, activitatea fizică, beneficiile ei, la fel cum un viitor profesor de educație fizică, un antrenor, un viitor fiziokinetoterapeut să cunoască elemente serioase legate de nutriție.

Antrenorii trebuie să-și deschidă porțile cunoașterii, pentru că în portofoliul nostru, indiferent de profesie, trebuie să existe cultura extinsă profesională. În condițiile în care ai cunoștințe și competențe în domenii adiacente care te pot ajuta în profesie, este un câștig pentru oricine”, a precizat prof. univ. dr. Nicolae Neagu.

Prof. univ. dr. Nicolae Neagu a arătat că la niveul echipei de volei fete a Universității de Medicină și Farmacie se desfășoară de doi ani de zile un studiu, în care s-au pus în evidență aspectele cantitative și calitative ale dietei și corelarea lor cu randamentul de joc în echipă. Potrivit acestuia, o concluzie a studiului se referă la importanța dietelor personalizate, deoarece în volei, spre exemplu, deși tipologia efortului este comună, fiecare sportivă are propriul metabolism și propria constituție.

„Important este să reușim să demonstrăm corelația dintre dieta pe care ele o umează, mă refer la cele care sunt în cadrul centrului și care servesc masa la cantina Universității. Noi avem un studiu în care am pus în evidență aspectele cantitative și calitative ale dietei și corelarea lor cu randamentul în joc în echipă. Acesta este un început și dorim să continuăm. Una dintre erorile care se pot întâmpla în cercetare este să validezi timpuriu niște concluzii care s-ar putea să nu fie relevante. Cert este că am depistat și elemente de disfuncționalitate și ceea ce este foarte important în sport și nu numai este că dietele sunt strict personalizate, chiar dacă tipologia efortului este comună, fiecare sportivă are propriul metabolism, propria constituție, ori atunci trebuie găsită o cale de mijloc, în care să reușești să personalizezi măcar pe grupe de nevoi, nu chiar individual. Poate unele dintre fete au nevoie de mai multe proteine, altele de săruri minerale etc. Studiile trebuie completate cu investigații de laborator. Studiul a început în urmă cu doi”, a afirmat prof. univ. dr. Nicolae Neagu.

Manifestarea de la Târgu-Mureș este organizată de Asociația Română de Nutriție și Dietetică, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, în perioada 2-3 noiembrie, cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele de nutriție oferite sportivilor.

Teodora MÎNDRU