Discuții aprinse în Consiliul Local Reghin privind bursele școlare

Consilierii reghineni, întruniți miercuri, 23 noiembrie, în ședință ordinară, au avut pe ordinea de zi 28 de proiecte și punctul diverse, prilej cu care au fost aprobate rectificări de buget, precum și alocări de sume pentru evenimentele culturale din municipiu și, nu în ultimul rand, modificări de tarif în ce privește transportul în comun în municipiul Reghin.

Alocări de sume pentru evenimente sportive și culturale

Consilierii au aprobat alocarea sumei de 3.000 de lei din bugetul local în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv „Cupa 1 Decembrie”, ediția a VIII-a, ce va avea loc în perioada 3-4 decembrie, respectiv a sumei de 240.000 lei pentru evenimentul „Fulgi de nea” și 17.000 de lei pentru evenimentul ”Vin colindătorii”, care vor avea loc în preajma sărbătorilor de iarnă.

117.000 lei pentru manifestarea de 1 Decembrie

Alt proiect aprobat de consilieri a fost cel privind alocarea sumei de 117.000 lei în vederea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 1 Decembrie – ”Ziua Națională a României”, găzduit în centrul municipiului Reghin. Proiectul a fost aprobat, nu fără obiecții, venite din partea consilierului PNL Iulius Făgărășan. ”Am văzut în proiect că artiștii sunt remunerați cu o sumă de 60.000 lei, prezentatorul 4.000 lei, iar cheltuielile aferente celor invitați, cazare și transport, în total 71.000 lei, pe un buget de 117.000 lei. Întrebarea mea este câți sunt artiștii locali și care este cuantumul pentru aceștia, pentru că nu se specifică programul, cine va cânta. Câți din acești bani sunt alocați pentru artiștii locali? Consider că ar trebui să ne promovăm în primul rând artiștii locali de Ziua Națională”, a precizat consilierul PNL. În replică, primarul Maria Precup a precizat că artiștii locali vor fi prezenți în cadrul spectacoluui de 1 Decembrie, pe lângă artiști consacrați precum Grigore Leșe, Haiducii, Lidia Buble și Accent. ”Artiștii locali sunt incluși în program, respectiv cei maturi. Am vorbit cu directorul Casei de Cultură și urmează să facem un afiș în care să fie incluși toți. Totul este transparent, fiecare leu cheltuit, este vorba de un buget estimativ. Într-adevăr diferențele de tarif sunt mari între artiștii locali și cei care sunt invitați, este un fenomen național, pentru că nu-ți vine nimeni pe bani puțini. Oricum vin pe bani, dar mai puțini decât tarifele lor normale. Trebuie să recunoaștem că de fiecare dată, la orice eveniment au fost promovați artiștii locali. Avem evenimente care le facem doar pentru ei, împreună cu ei, dar am avut și experiența în care am făcut un eveniment doar cu ei și Casa de Cultură a fost goală. La cererea cetățenilor am făcut un program mai complex, de calitate, care include și artiști locali”, a precizat primarul Maria Precup.

Bursele pentru elevi, motiv de discuții între consilieri

Un proiect care a iscat discuții a fost cel privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Reghin în al doilea semestru al anului școlar 2015-2016. ”Tot ne confruntăm în societatea românească cu accentuarea procentului de abandon școlar. Cred că aceste burse stimulează acei copii să meargă motivați la școală. Cuantumul mi se pare mediu și am putea aloca pentru viitorul acestui municipiu care sunt acești tineri, atât elevii de liceu, cât și cei de gimnaziu, o mai mare parte din buget. Dacă alocăm pentru recreere sume mari din bugetul local, cred că și pentru acești copii ar trebui să dăm la fel. Aș avea propunerea ca această bursă de performanță să fie de 200 de lei, 150 de lei la bursa de merit, 100 de lei la bursa de studiu și 75 de lei la bursa socială. Diferența pe un an de zile ar fi de 50.000 lei”, a spus consilierul PMP Rus Dan Dorul. Propunerea a fost contrată de consilierul PSD Ovidiu Marian, care nu a exclus o majorare a burselor pentru anul 2017. ”Este foarte binevenită orice mărire de burse. În alte localități, municipii precum Reghinul, sumele acordate pentru burse sunt la jumătate față de cele din Reghin. Noi acordăm burse duble. Este pentru prima dată când aceste burse se acordă și elevilor de gimnaziu și este suficientă această sumă propusă de executiv. În cazul în care observăm că banii nu sunt suficienți, nu-și ating scopul, o mărim anul viitor. Propunerea mea este să rămânem pe aceste sume, iar în cazul în care aceste burse nu-și ating scopul, efectele nu sunt suficiente, să le mărim anul viitor”, a spus Ovidiu Marian, consilier PSD. Poziția consilierului PSD a fost întărită și de primarul Maria Precup care a menționat faptul că numărul burselor a crescut o dată cu includerea elevilor de gimnaziu. ”În 2015-2016 am avut un număr de 265 de burse, în valoare de 15.430 de lei pe lună. În acest an școlar, spre deosebire de alte unități administrative, am introdus burse și pentru ciclul gimnazial, numărul acestora fiind acum de 548, iar suma totală alocată pe lună de 32.150 de lei. Practic am dublat numărul de burse prin acordarea acestora pentru copii claselor V-VIII, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Consider că abandonul școlar este un fenomen întâlnit și în aceste clase, astfel putem stimula cât mai mulți copii, să rămânem la plafonul care este stabilit de Consiliul Local”, a subliniat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

30 de lei, abonamentul lunar la transportul în comun

Alt proiect aprobat de consilieri a avut în vedere tarifele la transportul în comun în municipiul Reghin, respectiv majorarea prețului la abonamente, la 30 de lei pe lună, prețul pe călătorie rămânând neschimbat la 1 leu. ”Văd că păstrăm același preț pentru călătoriile simple, dar majorăm prețul abonamentului. Nu înțeleg care e logica. Ar trebui să discutăm cu cei de la RAGCL să identificăm și alte forme în vederea măririi veniturilor. Toate autobuzele în toată România sunt panouri publicitare, care reprezintă o sursă de venit. O altă soluție ar fi concesionarea tuturor stațiilor de autobuz către RAGCL, în contextul în care el este operatorul de transport care ar putea gestiona și administra aceste bunuri, ele fiind o sursă de venit prin amplasarea de panouri publicitare”, a precizat consilierul PNL Iulis Făgărășan. Motivația pentru majorarea prețului abonamentelor a venit din partea directorului RAGCL Reghin, Adela Portik. ”După părerea noastră, majorarea tarifelor la abonamente este legată de faptul că un călător care vine din Ierbuș până în centru, merge și înapoi cu autobuzul. Atunci, dacă sunt 20 de zile lucrătoare înseamnă 20 de călătorii, iar dus întors 40 de lei. Am zis că pentru a impulsiona lumea pentru cumpărarea abonamentului, în defavoarea vânzării biletelor, am zis să mergem undeva la o valoare medie de 30 de lei. Din 2001 avem tariful de 20 de lei pe abonament, și am decis să-l majorăm un pic. Nu credem că prețul de 30 de lei este foarte mare pentru cineva care o lună de zile poate să circule pe orice traseu din Reghin, de câte ori dorește”, a spus Adela Portik, director RAGCL Reghin.

Alin ZAHARIE