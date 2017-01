Disfuncţionalităţile APIA, punctate fără echivoc de Ovidiu Săvâşcă

Simpozionul DAFCOCHIM găzduit în perioada 16-19 ianuarie de Spirit Hotel Thermal Spa din localitatea Sárvár, Ungaria l-a avut printre invitaţi pe Ovidiu Săvâşcă, directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mureş, care a punctat câteva dintre cauzele care au dus la întârzierea acordării subvenţiilor pentru fermieri. „Nu am venit neapărat cu un material pregătit, aşteptăm noile modificări legislative la ceea ce înseamnă campania 2017. Ca şi o datorie morală, ţin neapără însă să îmi cer scuze în numele instituţiei pentru incidentul de anul trecut, care aş dori să fie istorie cu întârzierea plăţilor, şi vă mulţumesc pentru înţelegere”, a spus Ovidiu Săvâşcă în deschiderea intervenţiei din ultima zi a simpozionului.

Judeţul Mureş, locul 1 la nivel naţional

În tot răul este şi un bine, chiar dacă întârzierile au dat mari bătăi de cap fermierilor, judeţul Mureş se poate considera fericit, dat fiind locul 1 în ce priveşte accesarea schemelor de sprijin cuplat pe sectorul vegetal. „Întârzierea subvenţiilor s-a recompensat oarecum prin cuantumul la subvenţie, mult mai mare decât ce a fost în primul exerciţiu financiar 2007-2013. Vreau să vă felicit în primul rând pe dumneavoastră, poate pe undeva e şi meritul nostru, a funcţionarilor de la APIA Mureş cu predilecţie, pentru faptul că aţi răspuns pozitiv la informările care le-am avut cu dumneavoastră. Ca şi un rezultat verificabil al acestor întâlniri, a receptivităţii informaţiilor care vi le-am transmis. Este un binemeritat loc 1 al judeţului Mureş la nivel naţional în ce priveşte accesarea schemelor de sprijin cuplat pe sectorul vegetal. La nivelul judeţului Mureş avem 23 % din sumele alocate României accesate pe aceste scheme de sprijin. Vă aduc aminte frumoasele cuantumuri ca şi consistenţă, lucernă 520 de euro la hectar, soia 270 de euro, sfecla de zahăr 780 de euro la hectar”, a menţionat Ovidiu Săvâşcă.

Printre cauzele nominalizate de directorul APIA Mureş în ce priveşte întârzierile, se numără problema softului APIA, situaţie care se speră remediată în cursul acestui an. „Eu zic că dacă tot s-a întârziat cu plăţile, ştiţi cu toţii celebra problemă a softului APIA care se cunoştea până în cel mai ascuns cătun de la ţară, sper ca în anul 2017 să nu ne mai întâlnim cu această problemă. Softul este în curs de updatare şi din ce cunosc, sper ca până pe 30 iunie, aşa cum spune regulamentul european, să reuşim să facem toate plăţile”, a menţionat directorul APIA Mureş.

Identificarea parcelei fără echivoc, o aberaţie

Altă hibă nominalizată de directorul APIA Mureş care a dat peste cap bunul mers al acordării subvenţiilor estea cea a anumitor prevederi, printre care identificarea parcelei fără echivoc. „Nu este mai puţin adevărat faptul că anumite precizări, chiar sintagme aş spune eu din legislaţie, au avut un efect de bulgăre de zăpadă venit de undeva din vârful muntelui, care a ajuns jos ca o avalanşă. Vă dau aici un exemplu foarte simplu, acea sintagmă din Ordinul 619 care vorbea de identificarea parcelei fără echivoc. Aş spune că a fost chiar aberantă această precizare în lege, atâta timp cât ştim cu toţii că România nu doar că nu are cadastru, dacă mergi la unitatea administrativ teritorială nu au un plan parcelar, darămite cadastru, şi această sintagmă de identificare fără echivoc a parcelei presupunea o identificare cu o toleranţă zero pentru 75 metri, deci digitizarea parcelei de pe calculator să se suprapună cu o toleranţă de 0,75 metri faţă de realitatea din teren. Foarte greu şi pentru dumneavoastră care aveţi anumite posibilităţi, foarte mulţi v-aţi achiziţionat GPS, v-aţi făcut măsurători. Ştiu din experienţa colegilor mei de la controlul de pe teren, ştiu că dacă mergi de 10 ori şi măsori, la fiecare măsurătoare, în funcţie de satelit, de cum eşti georeferenţiat, există o toleranţă care tot timpul diferă şi măsurătoarea iarăşi nu se suprapune exact cu cea făcută anterior. Iată că din modificarea Ordinului 619 care a avut loc prin Ordinul 1000 în 28 decembrie anul trecut, s-a făcut un pas foarte important, eliminându-se această sintagmă. Practic, identificarea parcelei se va face în blocul fizic şi se consideră identificată corect cu drepturi de plată parcela în momentul în care nu există suprapunere, sau nu este într-un conflict de supradeclarare. Eu zic că este o modificare care va duce beneficii, atât pentru noi, dar mai ales pentru fermieri”, a spus Ovidiu Săvâşcă.

„Şi în acest facem, din păcate, controlul pentru 2016”

Alt efect negativ al identificării fără echivoc a fost creşterea ratei de eroare, fapt ce a complicat şi mai tare activitatea celor de la APIA, nevoiţi acum să ceară sprijinul colegilor din ţară pentru activităţile la controlul pe teren. „Rata de eroare este diferenţa dintre suprafaţa declarată de către fermier şi cea determinată la plată. Rata de eroare a ajuns la un procent în anii anteriori la o performanţă de 3 % la nivel naţional, ceea ce reprezintă un succes faţă de cum am pornit în 2007, când acest procent era de 12 %. Am revenit ulterior acestor probleme cu identificarea fără echivoc a parcelei undeva la 10-12 % rata de eroare, ceea ce a presupus un eşantion de control de aproape 30 % din suprafaţa declarată la APIA. Dacă din 9 milioane declarate la APIA, au înregistrate în sistemul de integrat de administrare şi control la APIA aproximativ 3 milioane de hectare. Iată o rezultantă mai puţin benefică a unei simple sintagme introdusă în legislaţie. Şi la această oră din păcate, în special în zona noastră din Ardeal, în judeţele Mureş, Alba, Bistriţa, datorită faptului că avem zone cu agromediu, zone montane defavorizate, sunt foarte mulţi bani care se acceasează în această zonă, eşantionarea la control care se face la nivel central pe factori de risc, calculatorul a selectat aceste zone unde există un impact financiar major. Există două metode, aleatoriu şi pe factori de risc, iar cea din urmă presupune 75 % din eşantionul de control. Iată că şi în acest an facem din păcate controlul pentru 2016. Sper, şi am solicitat ajutor din toată ţara, sunt echipe dizlocate de la alte judeţe în judeţele din Ardeal ca să reuşim să finalizăm cel puţin până la finele lunii februarie controalele, ca să le şi putem rapid introduce în sistem şi apoi să încercăm autorizarea la plată. Încă o dată îmi iau angajamentul personal faţă de dumneavoastră că, cu siguranţă că undeva în luna martie o să începem plăţile finale şi pentru cei care aţi fost selectaţi la controlul pe teren. Ca să dau un exemplu, la nivelul judeţului Mureş, din 26.700 de fermieri cu cereri depuse la APIA, aproximativ 4.200 sunt selectaţi la controlul pe teren şi din aceştia cam jumătate ar fi fermierii mari, care au cereri pentru o suprafaţă de peste 50 de hectare. Sper să nu ne mai întâlnim cu episodul 2015, cum s-a întâmplat cu întârzierile din campania 2016”, a conchis Ovidiu Săvâşcă.

Alin ZAHARIE