Ordonanțele Guvernului au scos și mii de reghineni în stradă

Nemulțumiți de adoptarea ordonanțelor de urgență privind codurile penale si grațierea de către Guvernul Grindeanu în cursul serii de marți, reghinenii au ieșit în stradă exprimându-și nemulțumirea. Miercuri seara a fost programată o nouă acțiune de protest, punctul de întâlnire fiind zona dintre cele două parcuri din centrul municipiului mureșean.

”De penali ne-am cam săturat”

La început numărul celor ieșiți să protesteze a fost de ordinul zecilor, care treptat a început să crească, înainte ca marșul să pornească spre cartierele din Municipiul Reghin. ”Sunt aici să îmi exprim nemulțumirea, ca un simplu cetățean, pentru faptul că la miez de noapte, exact ca niște sataniști, se dau legi și ordonanțe de guvern care pur și simplu dărâmă statul de drept, piatra fundamentală a statului român, ceea ce pentru mine este de neacceptat. Nu vreau ca noi și copiii noștri să trăiască într-o țară care este condusă de niște penali, care dau legi după bunul plac. Vor investi tot timpul și banii pe care îi au ca să rămână la ciolan, pentru că ciolanul respectiv e asigurat. Gândiți-vă că avem o grămadă de parteneri în lumea asta, Comunitatea Europeană, NATO, și niciuna dintre ele nu au zis că cei de la putere au făcut un lucru bun. Ne-am pus o ștampilă care ne va mânji ani buni de acum încolo pe față, prin care oricine fură sub 200.000 lei din funcția publică, este considerat un om cinstit. Nu am admis, nu voi admite și voi lupta toată viața mea împotriva neregulilor, pentru ca hoții să stea după gratii, acolo unde le e locul, iar oamenii care muncesc cinstit să fie răsplătiți. În momentul de față sunt extrem de furios, la fel ca și voi toții, altfel nu ați fi la această acțiune de protest. Eu sper că cei din Guvern, în special cei care ar trebui să stea după gratii, să lase în pace țara asta, să fie guvernată de oameni pentru oameni, că de penali ne-am cam săturat”, le-a vorbit celor prezenți Iulius Făgărășan, consilier PNL

Înainte de a porni în marș spre zonele din oraș, manifestanții au intonat ”Deșteaptă-te, române”, după care au pornit în marș spre centrul orașului, primul cartier vizat fiind Rodna.

”Este forma noastră de a protesta împotriva abuzurile care s-au făcut, cu toate că ei au fost avertizați că lumea este nemulțumită, dar cu toate acestea totul a fost făcut mișelește prin adoptarea ordonanțelor de urgență privind codurile penale si grațierea, fără pic de transparență, fapt pentru care copiii noștri vor avea de suferit. Noi pentru ei am ieșit în stradă, să ne exprimăm nemulțumirea. Din păcate numărul celor care au ieșit e destul de mic, am impresia că toți așteaptă totul de-a gata, asta explică și rezultatul alegerilor din decembrie anul trecut”, a precizat unul dintre cei prezenți la acțiunea de protest. ”Am ieșit să-mi exprim nemulțumirea față de abuzul făcut de guvern, ceea ce nu mi se pare normal, să adopți o ordonanță de urgență noapte pe furiș. Mă bucur să constat că lumea a ieșit în număr mare. Nu știu dacă toată lumea care a ieșit înțelege exact despre ce este vorba, dar e bine că se iese. Am un mesaj pentru toți: dacă sunteți nemulțumiți, faceți ceva în acest sens și ieșiți în stradă”, a fost părerea unuia dintre cei prezenți.

Marș de protest prin cartierele Reghinului

După ce manifestanții au mărșăluit prin cartierul Rodna, numărul acestora crescând la peste 1.000, au revenit în zona dintre parcuri, pornind apoi pe strada Mihai Viteazul, următoarele destinații fiind cartierele Mihai Viteazul, Dacia, Libertății, Gării, Unirii, după care marșul a continuat pe strada Pandurilor către zona centru. Pe parcursul mașului cei prezenți au strigat ”Hoții”, ”Jos Guvernul”, ”Dragnea nu uita, România nu-i a ta”, ”DNA, să vină să vă ia”. Pe întreg parcursul marșului manifestanții au fost însoțiți de polițiști și jandarmi, iar pe parcursul întregii manifestații nu s-au înregistrat incidente. Mesajele au fost clare, inscripționate pe pancarte, explicațiile sunt de prisos.

