O nemaipomenită nemaipovestită Scufiță Roșie la Ariel

„Nemaipovestita Scufiță Roșie”, de Ioana Hogman, după Frații Grimm, în regia lui Gabi Cadariu, este cel mai proaspăt spectacol al Teatrului Ariel. Vineri, 27 ianuarie, am fost la spectacolul care s-a jucat de la ora 11.00. Pe când am ajuns eu, cam cu 10 minute înainte, deja aproape toți copii erau în sală, ocupând aproape toate locurile Săli mari. Se fâțâiau pe scaune și abia așteptau să vadă ce și cum se va întâmpla pe scenă.

Povestea începe povestită de o bunică, apoi spectacolul alternează momente mai liniștite cu altele mai alerte, ritmate. La fel și actorii trec de la a interpreta personajele în mod apropiat de cel al teatrului clasic, pentru a se folosi apoi de păpuși. Muzica a fost foarte faină și a făcut povestea să zboare.

Ioana Hogman modifică povestea fără să o altereze, pur și simplu o șterge puțin de praf și o condimentează cu elemente care vin cu umor, un pic de suspans și aduce evenimentele într-un spațiu mai apropiat de copii. Scufița Roșie are un nume mic și locuiește într-un orășel, la marginea căruia se află pădurea unde locuiește bunica. În poveste se infiltrează și un personaj țepos și prietenos pe care o să vă las să-l descoperiți din sală.

„E o Scufiță Roșie poate puțin mai neobișnuită ca manieră de spectacol”

Am vorbit puțin despre „Nemaipovestita Scufiță Roșie” cu Gabi Cadariu și cu Ioana Hogman. „E o Scufiță Roșie poate puțin mai neobișnuită ca manieră de spectacol, dar e aceași Scufiță Roșie pe care cu toții am trăit-o în diverse formule de spectacole de-a lungul anilor și când eram mai mici și când eram mai mari. Eu am auzit foarte multe variante, în unele apare vânătorul, în altele nu apare, dar traseul e același. În același timp e vorba de o rescriere a poveștii. Fiecare dintre spectacolele de animație pentru copii are, de fapt, o dramaturgie proprie. Aceasta cu atât mai mult cu cât formula de spectacol imprimă un alt tip de abordare, o altă structură, respectiv songurile sunt puțin neobișnuite față de Scufițele Roșii clasice, să zic așa. Aceasta datorită echipei care a creat spectacolul și, nu în ultimul rând, datorită autorului care este Ioana Hogman studentă masterandă în anul al II-lea la Scriere dramatică în cadrul Universității de Artă din Tîrgu Mureș”, mi-a spus Gabi Cadariu, regizorul spectacolului și directorul Teatrului Ariel.

Gabi Cadariu a ținut să menționeze coregrafia realizată de Cristina Iușan și scenografia spectacolului care îi apaține Măriucăi Ignat. De asemenea, a amintit și muzica foarte specială și dinamică, compusă de Zeno Apostolache Kiss – câtece care au dat o energie deosebită reprezentației.

Ioana Hogman mi-a spus că povestea a fost aleasă de Gabi Cadariu. „Mie mi s-a părut o propunere foarte faină și care deschide multe căi de explorare. Am și petrecut destul de mult timp deraind mult de la poveste, atât în ceea ce privește personajele, cât și acțiunile acestora și felul în care se raportează unele la altele. Recunosc, la un momentdat, m-am cam încurcat în propriile gânduri. Când am reușit să ies cât de cât la suprafață am ajuns la concluzia că povestea Fraților Grimm e atât de bine scrisă că încercarea de a “distruge” miturile create în jurul ei e pur și simplu un caz pierdut și spun asta amuzându-mă de mine însămi”, a povestit Ioana.

Din distribuția spectacolului fac parte: Alice Bratu, Cristi Bratu, Mariana Iordache, Cornel Iordache, Cristina Ungureanu și Andreea Ajtai.

Următoarele reprezentații ale spectacolului „Nemaipovestita Scufiță Roșie” vor avea loc în 13, 14 și 15 februarie, de la ora 9.30 și de la 11.00.

Valentin COVACIU