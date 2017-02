Prima academie dedicată cafelei se inaugurează la Târgu-Mureș

„Transylvanian Barista Academy” (TBA), școala cu aromă de cafea din zona Transilvaniei, se va inaugura, la Târgu-Mureș, luni, 13 februarie, la ora 14.00, în prezența trainerului școlii, Laurențiu Ștefan, dublu campion național barista în 2013 și 2014, care va face o demonstrație a unora dintre cele mai spectaculoase metode de preparare a cafelei.

Școala oferă cursuri de pregătire și specializare în meseria de barista, în special celor care sunt la început de drum în această meserie, managerilor de cafenea, dar și nespecialiștilor – persoane care vor să afle mai multe despre particularitățile cafelei și ale băuturilor diverse pe bază de cafea. În plus, școala poate organiza prezentări și workshop-uri pentru companii.

Ce înseamnă meseria de barista?

„Barista este atât o meserie, cât și o artă. Un adevărat barista începe prin a cunoaște meseria, experimentând toate cotloanele ei, iar apoi o duce la nivel de artă jonglând cu gusturile și aromele din boabele prăjite. Un barista adevărat trebuie să aibă cunoștințe vaste – pornind de la planta de cafea până la prăjirea bobului. Barista este cel ce desăvârșește drumul pe care îl parcurge bobul de cafea de la plantație până la consumatorul ceștii de cafea. Această meserie necesită o învățare permanentă, deoarece procesele tehnologice dezvoltă mereu metode noi de preparare a cafelei, iar fluxul de informații care apare zilnic este foarte mare”, a declarat Laurențiu Ștefan, trainerul școlii.

Cine este Laurențiu Ștefan?

Laurențiu este dublu campion național barista în 2013 și 2014. Având peste 10 ani de experiență în domeniul cafelei, este în prezent trainer și consultant de business pentru cafenele și prăjitorii de cafea. Are în portofoliul său de activități peste 600 de traininguri din 2012 până în prezent. Lucrează cu începători și specialiști din industria sa, dar face cursuri și cu persoanele care doresc să afle mai multe informații despre lumea fascinantă a cafelei. Laurențiu a reprezentat România la campionatele mondiale de barista din Melbourne, Australia, în 2013; Rimmini, Italia, în 2014; a obținut locul 7 internațional la competiția Angel in Us Barista, în 2014, la Seoul, Coreea de Sud; a participat la Milano Latte Art Challenge, în Italia, 2015.

De-a lungul anilor, a organizat peste 20 de competiții regionale de barista și 3 campionate naționale în cadrul SCAE România.

Cine sunt fondatorii TBA?

Fondatorii TBA sunt Dorin Ogleja și István Zsigmond, absolvenți ai Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș, specializarea Științe Economice. După absolvire, ambii au trecut prin experiența multinaționalelor, unde au activat aproape un deceniu.

Înclinația către antreprenoriat și plăcerea pentru cafeaua de calitate au mers mână în mână în viața lor. Așa a luat naștere Office Caffe, în urmă cu 4 ani, un brand prin care și-au propus încă de la început să creeze posibilitatea ca cei care lucrează full time la birou să aibă acces la cea mai buna experiență a cafelei.

Tot ei au lansat și primul Coffee Bike din Târgu-Mureș. Bicicleta a luat parte la proiecte sociale, ca „Breakfast for bikers”, proiect unic în țară, dar a bucurat și simțurile studenților de la UMF Târgu-Mureș și a celor care au întâlnit bicicleta la celelalte evenimente unde a fost prezentă.

Dorin și István lansează acum un nou proiect, „Transylvanian Barista Academy”, prin intermediul căruia doresc să pună la dispoziția tuturor iubitorilor de cafea posibilitatea de a atinge excelența în domeniu prin acumulare de noi cunoștințe teoretice și practice. Li s-a alăturat în demersul lor trainerul Laurentiu Ștefan, al cărui capital de cunoștințe și experiență va fi pus la dispoziția viitorilor cursanți.

Despre cursurile TBA

La trainingurile TBA, cursanții vor obține elementele de bază cu modulul „Barista Basic”, vor deprinde tehnica desenelor în cafea la trainingul de „Latte Art” și vor învăța despre metodele alternative de preparare a cafelei și procesul de râșnire în cursul intitulat „Brewing & Grinding”.

Cafeaua este pe locul al doilea în comerțul mondial și e băutura care ne acompaniază în fiecare dimineață și pe parcursul zilei, așadar ne aflăm într-o industrie competitivă și foarte dinamică. La TBA, un adevărat „laborator” de preparare a cafelei prin toate metodele disponibile în prezent, participanții la curs vor afla cum pot să facă performanță în meseria lor, să își fidelizeze clienții și să aibă parteneri de business mulțumiți. Spațiul este gândit special pentru a dezvolta aici programe educative, care să stimuleze imaginația și creativitatea bariștilor, a personalului calificat din industria horeca, cu scopul de a crește standardul de calitate al meseriei și al produselor pe bază de cafea.

De ce este necesară o academie dedicată cafelei?

„Fiind cel mai important tabiet al omului modern, cafeaua a devenit un partener în viața noastră de fiecare zi. Academia își propune să crească nivelul de înțelegere al consumatorilor și preparatorilor de cafea, prin împărtășirea noilor tehnici de preparare și degustare a cafelei. Învățând ce gust trebuie să aiba cafeaua, vom înțelege și dacă aceasta a fost preparată corect. Preparând o cafea bună și folosind cele mai moderne tehnici și ustensile, bariștii contribuie la dezvoltarea acestui domeniu.

Ca orice meserie ce se ocupă de prelucrarea unui produs care nu crește la noi în țară, meseria de barista necesită o înțelegere foarte bună a termenilor de specialitate și practică zilnică. Există o diversitate excepțională de soiuri de cafea și metode de preparare, astfel că a apărut necesitatea unui loc dedicat acestui domeniu, un spatiu specializat în care informațiile sunt asimilate mai bine și oferă, sub îndrumarea noastră, siguranță și încredere celui care le folosește.

Până la urmă, ceea ce este special în această meserie e faptul că pregătirea teoretică și practică se îmbină cu arta de a binedispune oamenii și de a le oferi doza de energie zilnică”, au declarat fondatorii și trainerul academiei.

Informații și înscrieri la cursuri: office@officecaffe.ro și la numerele de telefon: 0740-558.446, 0743-079.466. Adresă TBA: strada Nirajului nr. 6.

Teodora MÎNDRU