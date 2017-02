Claudiu Ovidiu Târnovean, impresii thailandeze   

Sunt Claudiu Ovidiu Târnovean, din Târgu-Mureș, de profesie contabil și am o mare pasiune, călătoriile, fapt pentru care vreau să împărtășesc din experiența mea despre călătoria exotică din Thailanda, o țară foarte frumoasă, cu o altă cultură, o țară care știe să facă turism.

Welcome to Phuket Island via Budapesta

Călătoria noastă (am fost grup de 5 persoane) a început din Budapesta, pentru că este mult mai ieftin să zbori de pe acest aeroport. Zborul nostru a fost cu escală la Moscova, iar după 11 ore de zbor am ajuns în Insula Phuket-Thalianda. De la bun început am rămas surprinși de ospitalitatea acestora și de mulțimea de oameni care așteptau turiștii pentru transferuri în diferitele părți ale insule. Noi am optat să mergem în sudul insulei Phuket, Cape Panwa (Panwa Beach), într-un resort foarte frumos cu plajă privată și un loc foarte relaxant. După ce ne-am cazat, după un drum obositor de 29 de ore am uitat de oboseală când am început sa gustăm din frumusețile acestui resort minunat, plin de palmieri, piscine și plajă privată. În cele 7 zile petrecute în acest loc, am început să explorăm frumusețile acestei insule și ne-am început ziua la 2 kilometri de noi, pe o plajă cu mai puțini turiști, pe nume Ao Yon Beach, o plajă absolut superbă.

Snorkeling pe Maya Bay și Coral Island

Explorarea insulei a continuat și zilele următoare. Ne-am decis să vizităm Maya Bay, Monkey Beach și Phi Phi Island. Vreau să vă spun că este o experiență inedită sa mergi pe Monkey Beach, să faci plajă și să fi înconjurat de maimuțe, sau să faci snorkeling la faimoasa plaja Maya Bay. Noi ne-am cumpărat această excursie de la agenții locale și se poate negocia prețul, astfel aveți transfer de la hotel în portul Phuket și de acolo mergeți pe insule, plus că mai aveți inclusă și mâncarea. Ne-am decis să mergem și pe Coral Island, așa se face că ne-am luat o excursie pentru toată ziua pe această plajă superbă, unde am făcut snorkeling și ne-am bucurat de cele 32 de grade și de apa caldă. Este unul dintre cele mai frumoase plaje pe care am făcut snorkeling și este prima dată când am găsit și stea de mare.

Plajele sălbatice, farmecul Thailandei

Recomand celor care ajung în această zonă superbă să închirieze un caiac și să meargă pe o plajă unde nu sunt turiști. Sunteți doar voi și vă puteți bucura de o priveliște și de un feeling deosebit. Dacă mergeți în Puket, nu evitați sudul insulei, în Cape Panwa, la Aquarium puteți vedea o diversitate mare de pești și să mâncați mâncarea thai de la localnicii de pe stradă. Vă garantez că este foarte bună și sănătoasă.

,,Collect moments, not things“

Tot ceea ce am zis în aceste rânduri este experiența mea povestită în mare. Dacă nu sunteți hotărâți încă, sper că v-am convins eu. Mergeți în Thailanda, o țară exotică și totodată ieftină. Eu am un motto în viață: ,,Collect moments, not things“ (adună momente, nu obiecte), iar dacă ești pasionat de călătorii, investește în amintiri.

Claudiu Ovidiu Târnovean