Condiția și rolul femeii în societate dezbătute la Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin

Primăria Municipiului Reghin și Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin organizează vineri, 3 martie, ora 17.00, Expoziția etnografică pe tema „Femeia în familie și societate”. Expoziția prezintă condiția și rolul femeii în societate, completată cu lansări de carte, momente artistice și prezentarea modelelor feminine de excepție, prin evocarea personalității sopranei Virginia Zeani.

”Expoziția „Femeia în familie și societate” vrea să surprindă gradul de implicare a femeii în societate și în familie, de-a lungul istoriei, prezentând femeia în două ipostaze. Expoziția prezintă într-o manieră aparent antitetică, două perspective care sunt de fapt etape ale aceluiași proces evolutiv. Avem de a face cu două femei, două profiluri, două ipostaze ale feminității românești, femeia în societatea tradițională (epoca modernă și începutul epocii contemporane, ca repere cronologice) și profilul femeii contemporane, emancipate, pornind de la premisa că fiecare perioadă istorică își are propriul tipar feminin. Analizând tema, respectiv femeia în diferite raporturi, am ales să ne referim la rolurile femeii în familie și societate (care până la un punct se suprapun, fiind necesară precizarea că în societatea tradițională rolurile femeii erau limitate la domeniul casnic, însă, pentru a oferi o imagine mai completă și realistă asupra femeii, am ales să prezentăm femeia și în ipostaza îndeplinirii rolurilor ei sociale, aspect subliniat și pus în legatură cu dobândirea și asumarea unei profesii”, a precizat Roxana Man, manager Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin.

Întâlnire cu femeia din TINE

Expoziția va fi completată de seminarul ”Întâlnire cu femeia din TINE”, care va avea loc sâmbătă, 4 martie, începând cu ora 09.30. Evenimentul se adresează femeilor interesate de dezvoltarea personală, autocunoaștere, conștientizarea și asumarea unor roluri, învățarea unor noi modele comportamentale. Intrarea la eveniment este liberă.

„De-a lungul vieții prestăm mai multe roluri, de soție, mamă, fiică, colegă, prietenă, iubită, și suntem noi în fiecare dintre aceste roluri, am putea spune că femeia este totalitatea rolurilor pe care le are și totuși nu este așa! Din păcate, pe drum uităm că rolul nostru este să fim active și să trăim în deplinătatea celor ce ni se oferă. În fuga după scopuri, mai mult sau mai puțin ale noastre, îmbrăcăm roluri și facem tot posibilul să credem ca ele sunt noi. Ne purtăm în conformitate cu norme pe care le-am deprins fără să ne opunem, pierzând drumul către noi înșine, înstrăinându-ne de propria persoană și implicit de comunicarea autentică. Iar drumul înapoi, către propria ființă, este adesea o mare probă de încercare. Pentru foarte multe este doar dureroasă și fără izbândă, iar pentru cele care se încumetă, o experiență catartică, prin care își eliberează spontaneitatea și creativitatea, un ochi magic prin care văd apoi lumea mai aproape de reala ei splendoare. Conștiința propriului potențial creator am numit-o femeia interioară, uneori aceasta este blocată și nu se manifestă la exterior, iar asta ne face să avem relații neîmplinitoare cu cei din jur, pentru că totul pornește de la relația cu sinele nostru. Pentru a înțelege ceea ce trăim în prezent este nevoie uneori să ne întoarcem în trecut, nu pentru a-l schimba, ci pentru a-l înțelege și accepta. Uneori este nevoie să reconstituim anumite părți sau chiar drumul întreg pe care l-am făcut din copilărie până azi, este nevoie să înțelegem modelele pe care le-am avut și felul în care ne-au influențat ele viața, pozitiv sau negativ. Uneori problemele aparente, declarate sunt false, de multe ori invocăm timpul pentru a nu face ceea ce ne dorim, alteori lipsa banilor, sau problemele soțului, ale copilului și așa mai departe. Uneori este nevoie de mai mult efort personal susținut pentru a ajunge la adevărata problemă sau cauză, pentru a putea conștientiza cine suntem, de ce suntem așa și să ne asumăm ceea ce vrem să devenim. Să împărtășim experiența cu cei din jur poate fi benefic atât pentru noi, cât și pentru grup, ea ne poate oferi noi perspective asupra unor situații de viață, pe care până atunci le-am văzut doar într-un fel. Ne propunem la seminarul ”Întâlnire cu femeia din TINE”, prin problematizare, jocuri de rol și alte tehnici, în principal utilizate în psihodramă și NLP, să ne îndreptăm cât mai mult spre femeia interioară și spre potențialul nostru creator. Împreună cu Daniela Gîfu, doctor în sțiințele comunicării și life coach NLP, vă propunem să pășim împreună într-un spațiu personal, securizant, necesar pentru a putea privi spre interiorul nostru cu curaj”, a precizat Roxana Man.

Alin ZAHARIE