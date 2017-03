Dr. Iosif Mezei: “Ceea ce mâncăm, suntem, de fapt”!

Dr. Iosif Mezei, președintele Asociației Transilvănene de Medicină Integrată și Cuantică, se ocupă de 25 de ani, la Sighișoara, de metode de vindecare alternativă – medicină cuantică, acupunctură, biorezonanță, homeopatie, fitoterapie, osteopatie. De unde vine boala, cum putem să trăim mai sănătos, cum ne putem apăra de electrosmog sunt doar câteva întrebări la care am căutat răspuns. Sceptici sau nu, vă invităm să lecturați răspunsurile sale în interviul realizat la Sighișoara Business Event 2017.

Reporter: Cum ați ajuns să înființați acest centru și cum v-ați dat seama că este nevoie și de medicina alternativă, alături de cea adopată?

Iosif Mezei: Practic, din studenție, din 1972 am început la nivel de facultate un studiu al bioritmurilor. Aceasta a fost și teza mea de licență, după care am vrut să știu mai mult, bioritmurile erau niște chestii statistice și atunci am trecut la niște măsurători în punctele de acupunctură, așa am ajuns să învăț acupunctura și apoi altele și altele.

Rep.: Ce înseamnă 25 pentru centrul dvs.?

M.: Înseamnă foarte multe realizări. La ora actuală lucrez cu fiul meu, am creat o școală de osteopatie, prima școală în România. Am introdus, în 1997, prima dată biorezonanța în România. Acestea ar fi principalele realizări. Ne bucurăm, de asemenea, că putem oferi tratamente pacienților pe care îi avem.

De unde vine boala?

Rep.: Vorbim de medicină alternativă, poate de mii și chiar zeci de mii de pacienți care au trecut pe la dvs. Dacă ar fi să îmi spuneți de unde vine boala, ce mi-ați spune?

M.: La ora actuală, din modul de viață, acesta ar fi un punct. Un altul ar fi ceea ce mâncăm. Ceea ce mâncăm, suntem, de fapt. Practic, toate problemele la ora actuală, zic eu, vin dintr-o problemă legată de aparatul digestiv, intestinal. Pe lângă, altele, bineînțeles. Sunt și probleme genetice și altele. Dar mediul la ora actuală influențează foarte mult și, la fel, alimentația. Se și cunoaște deja, au fost făcute progrese în medicină, se știe despre epigenetică, influențând, practic, comportamentul organismului nostru.

Rep.: Spre exemplu, la creșterea incidenței diferitelor tipuri de cancer după 1989, din cele spuse de dvs. a contribuit și factorii de care aminteați mai sus?

M.: Este în creștere într-adevăr și se ajunge la vârste tot mai mici. O problemă este alimentația, o alta este mediul înconjurător, ceea ce ține de internet, wi-fi, deci electrosmogul.

Rep.: Cancerul considerați că are și o rădăcină emoțională?

M.: Absolut, există și o astfel de medicină la ora actuală, se cheamă noua medicină germană, care zice că se pornește de la niște focare emoționale, niște șocuri emoționale practic, care creează niște vârteje în anumite zone ale creierului. Acestea se pot vedea la o tomografie specială, diferă de tomografia care se face clasic. Sunt laboratoare care le fac în momentul în care le spui că vreau să fac pentru focar Hamer, atunci, ele reglează densitatea la care se feliază corpul și se găsesc aceste focare, care au apoi legătură cu organele interne. Tot la fel, ceea ce am găsit și este recunosc la ora actuală, sunt focarele dentare. Am și un bun amic care este profesor și care este, consider eu, cel mai îndreptățit în toată lumea, ține cursuri peste tot, este un neamț, care a și scris o carte, arătând legătura dintre focarele dentare și diverse organe ale corpului.

Cum putem trăi mai sănătos?

Rep.: Faptul că dvs. existați se leagă de bolnav, de boală, totuși ce ne-ați recomanda ca să trăim sănătos?

M.: În condițiile actuale este greu, dar se poate face, vă spun ce fac eu. Încerc să îmi selectez cât mai mult alimentele, încerc să îmi caut alimente bio, fără insecticide, fără chimicale, importantă este și apa pe care o bem. Apoi încerc să îmi asigur o protecție față de câmpurile electromagnetice din jur, la ora actuală există dispozitive care fac acest lucru. De asemenea, încerc să evit stresul cotidian.

Rep.: Aveți smartphone, laptop?

M.: Smartphone nu am, laptop – da. Am un telefon care e vechi, dar și pe acest telefon am o protecție. Este ca un timbru care se lipește pe acumulator și sunt anumiți polimeri care distorsionează un pic frecvențele cu care funcționează telefonul. Nu le oprește, dar distorsionându-le, nu mai au același efect asupra corpului. La fel, la calculator, folosesc un dispozitiv care introdus la portul USB stimulează mecanismele de apărare ale organismului. Le fel, în locuință, pentru că, acum, toți vecinii au wireless, există un aparat care se introduce în priză, folosește rețeaua electrică și asigură o protecție în toată casa. Și aici am fondat o firmă care importă lucrurile acestea în România.

Rep.: Ați văzut Matrix, nu? Vi se pare că vom ajunge într-o lume virtuală, paralelă realității noastre de zi cu zi?

M.: Depinde de noi și mai depinde de alți factori, să le spunem, spirituali.

A consemnat Ligia VORO