Personalitatea sopranei  Virginia Zeani evocată la Reghin

Expoziția etnografică „Femeia în familie și societate” vernisată vineri la Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin a cuprins și un moment de aleasă prețuire a sopranei Virginia Zeani, originară din Solovăstru.

Virginia Zeani reprezintă una dintre cele mai prestigioase soprane lirice din anii ’50, ’60 și ’70 ai secolului XX, timp de 25 de ani fiind “prima donna assoluta” a teatrului de Operă din Roma, cântând împreună cu cei mai renumiți tenori, de la Beniamino Gigli și Ferruccio Tagliavini până la Luciano Pavarotti și Plácido Domingo.

Solovăstru, loc mirific

Despre perioada de început a carierei sopranei Virginia Zeani a vorbit profesorul Ioan Baciu care a trecut în revistă etapele carierei artistice ale marii soprane.

Virginia Zeani s-a născut la Solovăstru, pe 21 octombrie 1925. Când s-a născut a luminat doar pe părinții ei, Veselina și Dumitru Zehan. Această stea era ca un diamant ce păstra lumina în interior și era nevoie de cineva să o șlefuiască, de oameni pricepuți. Primul care a încercat să aducă lumină din acest diamant a fost primul ei învățător, Petru Șerbănuț, cel care a fost cel mai vestit învățător din Solovăstru, care a șlefuit atâtea diamante, el fiind și ctitorul actualei școli din Solovăstru. După terminarea primei clase a plecat alături de familie la București, unde a apărut o oportunitate în plus pentru studiul muzicii. La vârsta de 12 ani părinții, descoperindu-i talentul, au hotărât să o dea la o profesoară de muzică pe nume Lucia Anghel care să o pregătească. Astfel, la 17 ani a ajuns să facă cunoștință cu o personalitate care să-i traseze viitorul Virginiei Zeani. Este vorba de o cântăreață rusă, Lydia Lipkowska. care se refugiase la București din cauza războiului. În toată această perioadă, Virginia Zeani nu a uitat de localitatea natală, de Solovăstru, locul unde venea cu drag pe timpul vacanțelor. Solovăstru a fost pentru Virginia Zeani un loc mirific, și în viața ei a dus dorul satului natal. Oriunde mergea spunea că s-a născut la Solovăstru, aici era Raiul ei, unde venea cu mare drag de fiecare dată când avea ocazia”, a precizat Ioan Baciu.

”Virginia Zeani este un exemplu de urmat”

Personalitatea Virginei Zeani a fost evocată de Emilia Rusu, o apropiată artistei, care a subliniat dragostea ce-o poartă marea soprană muzicii și locurilor natale. ”Vineri seara am vorbit cu doamna Virginia și m-a rugat să vă transmit salutări, mult drag și mult dor de tărâmul natal. Îi este foarte dor de România, de Solovăstru, și ar veni mâine, dar din păcate situația nu îi permite. În sufletul ei amintirea satului natal este foarte puternică. Ea își amintește cu drag de Pădurea Mociarului, cum umbla pe câmp și cânta. Mama ei îi tot spunea: nu mai cânta!, dar ea nu se lăsa și cânta. Orice făcea, tot timpul cânta. Virginia Zeani este o istorie ambulantă, este o persoană fascinantă și momentele expuse în această expoziție din cariera ei sunt foarte vii în memoria ei, în poveștile ei. Am fost la ea în Statele Unite de trei ori, și aș vrea să merg și ieri dacă se poate. Este o persoană pe care trebuie să o apreciem, nu doar memoria ei, ceea ce a fost, și să-i transmitem un gând bun și să ne gândim cu o rugăciune la ea, având vârsta care o are. A făcut extraordinar de mult pentru națiunea noastră. Am descoperit-o de la vâsta de 10 ani, când am ascultat vinilul care l-a scos în România. Atunci am ascultat-o pentru prima dată. Mi-aduc aminte de o poză mică și eram fascinată de acea femeie cu ochii atât de verzi, pe care îi are și în ziua de azi. Este o femeie care trebuie admirată prin tot ce a făcut. Nici nu am cuvinte de laudă, atât de mari pe care le merită Virginia Zeani. În momentul de față ea stă acasă, nu mai merge la universitate, vârsta înaintată nu îi mai permite să predea, dar dă ore în particular. În momentul în care vine cursantul, ea devine cu totul altcineva, nu o mai doare absolut nimic, se transformă pur și simplu. Așa a fost toată viața ei, a fost ceea ce a ajutat-o, a ridicat-o și dus-o acolo unde este. Prin tot ce a făcut și face în continuare, Virginia Zeani este un exemplu de urmat”, a precizat Emilia Rusu.

