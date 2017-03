Program de susținere a produsului tomate în spații protejate

Printre primele măsuri luate în anul acesta de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale menite să vină în sprijinul cultivatorilor de legume – tomate în spații protejate (sere și solarii), precum și pentru producerea tomatelor românești în perioada când piața acestui produs este dominată de importuri, “Programul tomate 2017”, derulat prin Direcţiile pentru Agricultură Județene este o ofertă simplă, concretă, flexibilă si sigură.

Prin programul de susținere se acordă 3.000 de euro pe o perioada de 8 ani, ajutor de minimis pentru cei care cultivă tomate pe o suprafață de 1.000 metri pătraţi în spații protejate – sere și solarii cu îndeplinirea următoarelor condiţii: să facă dovada obținerii unei producții de minim 2 kilograme tomate/metru pătrat, să valorifice o cantitate de minim 2.000 kilograme tomate, dovedită cu documente justificative, să fie înregistrați în evidențele registrului agricol și să facă dovada valorificării producției în lunile ianuarie – mai, respectiv noiembrie – 20 decembrie.

În județul Mureș, în urma unei ample campanii de informare în toate unitatile administrativ teritoriale, susținută de specialistii din DAJ, sub directa coordonare a directorului executiv ing. Ileana Guşatu s-au înregistrat în Registrul unic gestionat de ing. Liliana Gagatan – responsabila cu programul tomate 2017, un număr de 57 de cereri.

Printre solicitanți am întâlnit în momentul depunerii cererii un tânăr legumicultor pe nume Lako Zoltan din Voivodeni care a spus printre altele: “Sunt de profesie inginer horticol şi mă ocup de cultivarea legumelor pe o suprafață de 4.000 metri pătraţi, din care 1.300 metri pătraţi în spații protejate. Mă ocup de cultivarea legumelor de opt ani și lucrez împreună cu soţia, îmi produc sămânța și răsadurile necesare. Am aflat despre programul de susținere a tomatelor însă, trebuie să recunosc faptul că modul prietenos de abordare, amabilitatea și dorința sinceră de a-mi explica în ce constă programul, a doamnei ing. Galațan Liliana, m-a determinat foarte repede să mă înscriu în program. Pentru prima dată am rămas surprins și apreciez simplitatea documentelor necesare față de celelalte programe derulate pentru noi pâna acum. Mulțumim domnului ministru că s-a gândit acum și la micii fermieri de altfel, pe lângă acestia, vor beneficia și consumatorii de acest produs românesc gustos și sănătos.”

Reamintim că în data de 24 februarie a.c., ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Petre Daea, s-a deplasat în județul Mureș, pentru a verifica pe teren desfășurarea programului de tomate, fiind însoțit de directorul executiv a DAJ Mureș, doamna ing. Ileana Guşatu. Din discuțiile purtate cu producătorii agricoli a reieșit faptul că aceștia sunt interesați de programul de sprijin pentru tomate, precum și de celelalte forme de sprijin ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Ing. Victoria ZAVILLA,

DAJ Mureș