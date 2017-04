Monica Iușan: ”Nu există  loc pe planetă din care un călător să nu aibă ce vedea sau învaţa”

Instagram este un fenomen social cu peste 500 de milioane de utilizatori activi la nivel global. În luna septembrie 2016 în România erau 441.288 de utilizatori ai acestei platforme. Cele mai folosite hashtag-uri în 2016 în România au fost: #Love-34999, #Travel-25357, #Romania-24768. Continuăm să identificăm conturi Instagram din judeţul Mureş! Vă readucem aminte că Zi de Zi alocă o rubrică săptămânală pentru cele mai ”cool” conturi de Instagram. Săptămâna aceasta am identificat un nou cont cool, Monica Iușan care lucrează la o agenție de turism.

Care este povestea ta legată de contul tău de Instagram?

,,Ca o simplă joacă, aşa a început totul. Unii oameni merg la cinema, alţii sar cu paraşuta, eu am ales să-mi iau lumea în cap…şi cu ocazia asta, să fac şi un miliard de poze şi să le postez pe Instagram, cum altfel aş putea împărtăşi cu lumea ceea ce mă face fericită ? Lăsând glumă deoparte, recunosc că încă de mică eram mereu gata de drum şi vedeam în fiecare ieşire din oraş ceva fermecător şi fascinant. Iar de la plăcerea din copilărie de a pleca undeva, oriunde şi până la pasiunea pentru vacanţe şi călătorii pe care o am astăzi nu a fost decât un pas. Singurele regrete sunt acelea că nu am capturat de la început momentele trăite în călătorii; multe detalii s-au aşezat în sertarele minţii şi vor fi tot mai greu de accesat. De aici s-a declanşat şi toată isteria cu platforma de instagram – pentru că îmi doresc să pot oferi prin intermediul pozelor mele informaţii celorlalţi pasionaţi de excursii, mi se pare minunat să călătoreşti şi să împărţi cu ceilalţi experienţă ta! Acum câţiva ani făceam liste cu destinaţiile vizitate şi evităm să ajung a două oară în acelaşi loc. Acum însă, îmi dau seama că nu mai contează atât de mult locul cât mai ales momentul şi oamenii cu care eşti. Cred sincer că turismul nu se rezumă la o destinaţie, un hotel, un zbor sau un preţ bun…este cel mai minunat mod de a creşte ca persoană, este stilul de viaţă şi mijloc de expresie. Nu există nici un loc, ţară sau localitate de pe planetă unde un călător să nu aibă ce vedea sau ce învaţă. Trebuie doar să aibă ochii larg deschişi şi o inima pregătită să înţeleagă ” afirmă Monica Iușan. (https://www.instagram.com/monica.iusan/)

Alin ZAHARIE, Claudiu Târnovean (https://www.instagram.com/tarnovean_claudiu/ )