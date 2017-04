Vass Levente, deputat UDMR: “Nu ajunge să ai idei, trebuie să ai și susținerea!”

Raport din Parlamentul României (V)

Comisia de sănătate și familie din Camera Deputaților este condusă de doi parlamentari mureșeni – președintele Corneliu Florin Buicu și Vass Levente. Cel de-al doilea, care ocupă funcția de secretar al comisiei, deputatul UDMR Vass Levente este de altfel, singurul reprezentant al uniunii în această comisie. Cu medicul urolog am dezbătut, luni la amiază, alte urgențe ale sănătății, mai ales că pe partea de sănătate, Camera Deputaților este cameră decizională, și am încercat să iau pulsul activității sale de parlamentar aflat la primul mandat.

Poate aveți o nedumerire de ce vă prezint atât de anacronic cum am văzut viața parlamentară din timpul vizitei mele neanunțate. Pentru a nu fi cu supărare am decis să prezint activitatea parlamentarilor după scorul electoral obținut la alegerile din 11 decembrie anul trecut și atunci poate ați citit un material cu un parlamentar realizat marți după-amiaza înaintea unuia căruia i-am dat contur luni la amiază. E doar o paranteză pe care am considerat-o necesară.

În timpul interviului cu Corneliu Florin Buicu, președintele Comisiei de sănătate și familie din Camera Deputaților, m-am intersectat cu deputatul Vass Levente, medicul urolog fiind, de altfel, secretar al aceleiași comisii. Venise să semneze niște documente, deoarece potrivit regulamentului, rapoartele, avizele și alte acte ale comisiei, elaborate în săptămâna precedentă, poartă atât semnătura președintelui cât și pe cea a secretarului.

“Cred că putem ajuta Mureșul, sistemul sanitar, mă bucură faptul că președintele Comisiei de sănătate este tot un mureșean și cred că abordarea din partea noastră va fi una corectă și bună”, îmi spune Vass Levente. De fapt, pentru conformitate și corectitudine, și în discuția avută cu deputatul Corneliu Florin Buicu, acesta a subliniat că: “Sunt onorat că secretar al comisiei este dr. Levente Vass, din Tîrgu Mureș”.

Pentru a sta la un pahar de vorbă ne-am mutat la grupul parlamentar al UDMR, unul dintre cele mai prietenos amenajate, deoarece vizitatorii și deputații au mici oaze unde pot povesti în voie fără să fie deranjați.

Pentru Vass Levente, care a avut o experiență în Executivul României, în Ministerul Sănătății, perioada de acomodare cu treburile legislative e în linie dreaptă.

“Au trecut aproape 3 luni de la alegeri, de la depunerea jurământului în Parlamentul României, și din experiența mea știu că trebuie 3-4 luni ca să cunosc cum funcționează lucrurile, să mă obișnuiesc cu modul de lucru etc. Eu cred și simt că mergem pe un drum bun, încet-încet mă obișnuiesc. Ziua de luni a început cu citirea legislației, m-am uitat retrospectiv asupra ultimelor două săptămâni, ce fel de proiecte, de avize, rapoarte s-au făcut în Comisia de sănătate, pentru că la ora 13.30 avem o ședință în grupul parlamentar UDMR unde trebuie, ca singurul deputat UDMR în această comisie, să prezint cele mai importante lucruri despre care s-a discutat și despre care se va discuta în lunile care urmează, lucruri care s-ar putea să ne intereseze, în sensul că am dori să formulăm amendamente sau opinii”, mă introduce Vass Levente în experiența sa de parlamentar.

După ședința de grup, deputatul UDMR a participat la ședința în plen pe care oricine, dacă are această curiozitate, o poate urmări pe site-ul Camerei Deputaților – www.cdep.ro. De asemenea, de multe ori, ședințele de plen și/sau de comisii se transmit și live pe rețeaua de socializare Facebook.

Programul însă nu se încheie după ședința de plen care a fost luni programată începând cu ora 16.

“După ședință revenim la grup și discutăm programul de a doua zi, pentru că, de obicei, marți începem dis-de-dimineață, prezentăm tot ceea ce ține de săptămâna respectivă, discutăm despre proiectele de legi care vor fi discutate și votate în plen marți și miercuri și fiecare are posibilitatea să își exprime o părere. Consider că e un stil de lucru bun pentru grupul parlamentarilor UDMR din care 70 % sunt noi”, îmi povestește mai departe Vass Levente despre program.

Și ține să sublinieze că la UDMR nu este obligatoriu să fii de acord cu orice proiect.

La studiu pentru comisie

Pentru a te pregăti pentru ședințele de comisie, dacă te interesează ceea ce faci, ești obligat să te apleci asupra propunerilor legislative în mod serios.

“Sunt foarte multe acte normative care trec și prin Comisia de sănătate și prin Comisia de muncă, de exemplu, și atunci e foarte important să știi ce s-a întâmplat în Comisia de muncă, ce s-a întâmplat în Comisia de sănătate din Senat, având în vedere că în medicină și în sănătate, Camera Deputaților este camera decizională de obicei. Iar dacă urmărim proiectele de când ajung la Senat, altfel putem discuta, chiar corecta anumite greșeli”, îmi explică Vass Levente.

Acesta mai punctează că, în sănătate, chiar dacă ești în Parlament, te întâlnești cu o serie de probleme care necesită atenție imediată. “E stingere de foc, de exemplu cum e la vaccinuri. Deși decizia nu e la noi, trebuie să avizezi, să îți exprimi un punct de vedere. Ca medic și ca politician consider că vaccinarea e obligatorie, iar statul ar trebui să pună la dispoziție necesarul de vaccinuri. Sunt o grămadă de abordări greșite legat de vaccinări, acestea nu s-au inventat și nu s-au folosit decenii pentru ca acum, cineva, din propria voință, să nu le mai facă, punând astfel în pericol și viața copilului, și viața celorlalți”, își expune punctul de vedere parlamentarul UDMR.

La fel de ferm se dovedește și în ceea ce privește comerțul intracomunitar, intrat în vocabularul cotidian drept export paralel.

“Acesta trebuie oprit, nu are nicio justificare din punct de vedere al corectitudinii, exportul paralel trebuie ținut sub control și am și explicat acest lucru: la fel cum e cazul unui furnizor de aparatură, să zicem, de marcă, chiar dacă tu găsești în Cehia și vrei să cumperi de acolo, aflând furnizorul respectiv că ești din România, te direcționează către comerciantul care are autorizarea pe țara noastră, nu îți vinde aparatul din Cehia. La fel și la medicamente, invers, nu este permis să fie scos necesarul de medicamente din țară și să fie dus în altă țară, doar pentru că acolo sunt mai scumpe. Avem o legislație specifică referitoare la cum se calculează prețul medicamentelor, e o legislație care are în vedere ca, pentru populație, costurile să fie mai mici, și pentru Ministerul Sănătății și pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care compensează într-un fel medicamentele. Exportul paralel introduce o eroare în acest sistem care trebuie oprit și poate fi controlat prin diferite feluri, dar e treaba Guvernului să vină cu propunerile, iar Parlamentul să accepte sau să modifice propunerea respectivă”, consideră Vass Levente.

Ce priorități are deputatul?

Mă îndrept în discuție spre una dintre prioritățile pe care Vass Levente și le-a fixat și le-a promovat în campania electorală din toamna-iarna anului trecut: dezvoltarea centrelor stroke. De fapt, eram curioasă cum evoluează această intenție spre o inițiativă legislativă.

“Consider că sunt foarte importante, nu ne ajung două luni pentru a rezolva, dar consider că în patru ani ar trebui să facem pași mari și să avem cel puțin în centrele universitare și în spitalele județene de urgență astfel de centre care pot să intervină și să rezolve atacul ischemic cerebral, la fel cum deja se face și la infarctul miocardic, cu stentare, cu inele puse la nivelul creierului. O grămadă de paralizii ar putea fi evitate. Avem medici care știu care știu să lucreze, trebuie dezvoltat sistemul din punct de vedere al colectării, în sensul că pacientul trebuie diagnosticat și dus cât mai repede la spital”, consideră deputatul UDMR.

Nu este însă singura inițiativă pe care medicul mureșean și-ar dori-o promovată pe agenda legislativă a Camerei Deputaților.

“Am discutat la nivelul Comisiei de sănătate, este încă la nivel de propunere, ca medicul care ia examenul de specialitate să aibă dreptul să prescrie rețete gratuite, să elibereze bilete de trimitere, să poată să completeze concedii medicale. Acestea nu țin de medic, ci de pacient, e dreptul pacientului de a beneficia de acestea, iar omul respectiv chiar dacă nu are autorizare pe un cabinet sau nu este angajat la un spital, dar să simtă deja din prima lună și să aibă acest mesaj că avem nevoie de el în sistem. Chiar dacă nu ajungi să fii medic la spital, ci pe propria ta cheltuială chiar îți faci un cabinet particular și este un pacient care este dispus să plătească 100 de lei pentru o consultație la cabinetul tău, să ai posibilitatea să eliberezi o rețetă compensată, pentru ca acel pacient să nu mai trebuiască să meargă la medicul de familie ca să îi fie prescrisă. Ar fi un gest de normalitate și de corectitudine”, îmi explică Vass Levente.

De asemenea, pe deputat îl preocupă problema medicilor de familie, una majoră în opinia sa, pentru că aceștia au fost uitați, atunci când s-a aplicat măsura de creștere salarială.

“Medicii de familie nu au beneficiat de creșteri salariale, cabinetele lor vor fi pe zi ce trece mai greu de întreținut și sunt adeptul creșterii finanțării pentru aceștia, prin creșterea tarifelor pentru serviciile pe care aceștia le furnizează pentru ca medicul de familie să aibă din punct de vedere al sustenabilității siguranța că, dacă investește într-o investigație, prin faptul că învăță, cumpără o aparatură, atunci investigația respectivă, suplimentară, o să îi aducă beneficiile necesare de a le susține din punct de vedere financiar. Atunci s-ar decongestiona mai mult ambulatoriile. Eu cred că numai prin această metodă am putea face un bine și pacienților, și medicilor de familie. Pentru asta trebuie bani mai mulți pentru medicina de familie”, crede Vass Levente.

O soluție, pe de altă parte, atât pentru finanțarea mai serioasă a medicilor de familie, dar și pentru decongestionarea unităților de primiri urgență, ar fi, în opinia sa, revitalizarea centrelor de permanență care au fost organizate în urmă cu câțiva ani și care funcționează și nu prea. Însă cu sprijinul Ministerului Sănătății și al autorităților publice locale, acestea ar putea fi viabile.

“Foarte mulți oameni, pentru că nu există cultura aceasta că mă duc întotdeauna, dacă pot la medicul meu de familie și în ambulatoriu și nu direct la urgență, eludează acest sistem. Astfel ajungem ca în unele centre de permanență să funcționeze bine lucrurile, iar în alte locuri, acestea nu funcționează. Atunci discuțiile se poartă dacă trebuie sau nu centrele de permanență. La urgență, dacă întrebi, o grămadă de probleme țin de medicina de familie și nu de urgența spitalicească, astfel că mulți, prin triaj, ar putea fi direcționați spre medicii de familie”, consideră acesta.

O altă problemă pe care parlamentarul a identificat-o în domeniul sanitar este cea legată de intermediari, cum este cazul stomiilor, unde între medic și pacient se interpune și un terț.

“Dacă are cineva o stomie după o rezecție după un cancer de colon și intestinul gros e scos la piele, statul dă 250 de lei pentru sacii colectori care se lipesc de peretele abdominal. Asta se face printr-un program special, există niște firme interpuse care rezolvă hârtii ș.a.m.d. și numai așa primește pacientul de la firma respectivă, să spunem, 30 de saci. Nevoia e clară. La fel cum se dă un medicament mai scump pe rețete compensate și acestea ar putea fi prescrise de chirurgi care constată și au făcut stomia respectivă și să meargă direct la farmacie. Astfel, prețurile ar putea să scadă pentru că nu mai sunt interpuși”, explică Vass Levente.

Acesta este un exemplu care ar putea să meargă foarte simplu, și anume medicul specialist prescrie, iar medicul de familie prescrie în continuare, astfel că pacientul ar fi scutit de multe hârtii, dar s-ar simplifica și legislația din acest punct de vedere.

O altă discuție amplă, purtată de altfel și la nivelul Ministerului Sănătății, a fost pe marginea reorganizării Direcțiilor de Sănătate Publică din județe. O idee plecată de pe undeva din minister viza ca Inspecția Sanitară să fie centralizată.

Până la urmă, în Comisia pentru sănătate a fost decis ca partea de control să rămână la nivelul județului, dar controalele să fie realizate pe metodologia Ministerului Sănătății.

Idei după cum se vede există, însă acestea nu par a reprezenta totul pentru că, la finalul discuției despre prioritățile legislative, deputatul UDMR pune punctul pe i: “Nu ajunge să ai idei, trebuie să ai și susținerea!”

Mureșul și infrastructura

Cum îi șade bine unui ardelean, toate drumurile duc acasă. Revenim astfel cu discuția spre județul Mureș și cum și ce poate fi făcut pentru sprijinirea dezvoltării acestuia.

Iar prima problemă de care ne lovim și care are nevoie de soluții rapide este infrastructura. O parte pare să fie rezolvată prin buget. “Pe mine mă bucură enorm de mult ideea că studiul de fezabilitate s-a introdus pentru Autostrada Tîrgu Mureș-Iași, zona motană, două tronsoane – unul până la Ditrău, cel de-al doilea până la Piatra-Neamț. De asemenea, este important că s-a prevăzut finanțarea pentru a termina autostrada din Câmpia Turzii până în Ungheni. Iar dacă autostrada înspre Moldova s-ar rezolva cât mai repede sau perspectiva ar fi mai aproape de a se realiza, atunci județul Mureș ar putea ieși din impasul acesta economic care este cauzat și de lipsa infrastructurii rutiere, acum suntem capăt de autostradă, nu se mai continuă autostrada către Sighișoara, nu avem aeroport, din punct de vedere al finanțelor, Brașovul, într-un fel, a devenit centrul regional, e foarte important să vină și semnale bune pentru județul Mureș”, subliniază Vass Levente.

Iar concluzia e dintre cele mai triste, dacă aceste proiecte de infrastructură nu se realizează într-un termen rezonabil, crede Vass Levente: “Altfel, nu putem să avem pretenția de centru de regiune și, dacă nu suntem centru de regiune, atunci sigur celelalte orașe din jurul nostru – Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov – o să se dezvolte mult mai spectaculos”.

Na, nu poate fi chiar atât de rău, zice partea mea optimistă, pe când pesimista din mine consideră că se poate și mai rău.

Ligia VORO

“Comisia de sănătate a avizat proiectul privind asigurarea unei mese calde în 50 de școli din România, dintre acestea una fiind în comuna mureșeană Band, mai precis Liceul Tehnologic. E un program foarte important din punct de vedere al abandonului școlar, dar din punctul nostru de vedere, ca medici, membri în Comisia pentru sănătate, cred că cel mai important este de a mânca elevul sănătos, fără dulciuri, fără fast-food. Ar trebui să fie extins dacă totul merge bine la nivel național”,

Vass Levente, deputat UDMR și secretar al Comisiei de sănătate și familie