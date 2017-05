Larisa Dobrin, Premiul I la Olimpiada Națională de Arta Actorului. De ce o atrage teatrul?

Larisa Dobrin a reușit să obțină Primiul I la Olimpiada Națională de Arta Actorului, desfășurată în Brăila, în perioada 9-12 aprilie. Larisa este elevă a Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș, în clasa a XI-a, specializarea arta actorului, fiind îndrumată de profesoara Ana Maria Galea. De asemenea, este membră a Trupei Guga Junior a Teatrului Național din Târgu Mureș, unde a jucat sau mai joacă în spectacolele „Shoes”, „Want”, „Să zicem da!”, „Steaua fără nume”, și, cel mai recent, în „Love is…”.

Reporter: De când și de ce ai început să te apropii de teatru?

Larisa Dobrin: Nu îmi amintesc exact vârsta la care am decis că vreau să fac teatru. Asta am vrut dintotdeauna. Cred și simt că pentru asta m-am născut. Când eram mica nu stiam de ce vreau asta. Pur și simplu mă jucam prin casă și îmi obligam familia să mă asculte „prezentând știrile” sau interpretând diferite personaje. Acum, că am crescut, știu că mă atrage teatrul pentru că îmi permite să mă joc și să fiu sinceră cu mine și cu cei din jurul meu.

Rep.: Cum a fost la Brăila?

L.D.: Pentru mine, olimpiada de la Brăila a fost o experiență foarte tare. M-am întâlnit din nou cu prieteni din diferite orașe și am cunoscut oameni talentați. Toți sunt talentați. Am avut emoții foarte mari înainte de proba individuală. Nu m-am dus acolo să câștig. M-am dus pentru experiența și pentru a fi împreună cu toți oamenii ăia.

Rep.: Poți să-mi povestești pe scurt cum s-a desfășurat olimpiada?

L.D.: Olimpiada a avut două părți, ca să zic așa. Proba de grup în care fiecare liceu a prezentat o mică parte din ce s-a lucrat la clasă și proba individuală care s-a împărțit și ea în proba de improvizație și proba propriu zisă cu poezii și monoloage, ca la admitere.

Rep.: Cum au fost ceilalți elevi cu care ai concurat?

L.D.: Toți elevii care au participat sunt foarte talentați și bine pregătiți de către profesorii lor. Noi ne susțineam unii pe alții. Nu pot să zic că am simțit răutate la nivelul competiției.

Rep.: Vrei să dai la actorie?

L.D.: Da, vreau să dau la actorie.

Rep.: Cum e să joci la Național, cum ți se pare proiectul Guga Junior?

L.D.: Mă bucur foarte tare că am oportunitatea de a juca la Național. Cred că tinerii actori au nevoie să iasă pe scenă. Proiectul Guga Junior e foarte tare din punctul meu de vedere pentru că pot veni tineri care nu vor sa dea la actorie, ci pur și simplu să devină mai comunicativi sau să facă ceva în timpul liber. Pe mine, m-a ajutat și mă ajută că fac parte din acest proiect.

Rep.: Ce îți mai place să faci?

L.D.: Îmi place să citesc, să dansez, să ies cu prietenii mei și să îmbrățișez copacii, dacă se pune :))

A consemnat Valentin COVACIU