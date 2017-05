Elevii Liceului de Artă pe scena Filarmonicii

Sub bagheta tânărului şi talentatului muzician tîrgumureşean Remus Grama, duminică 7 mai, ora 19:00 vor evolua pe scena Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș tinerii soliști Jakab Roland, Rad Radu, Magdó Ráhel, Völgyesi Bianca, Străulea Darius, Kelemen Hayashi Jácint Yuka şi Antal Andrea, elevi ai Liceului Vocațional de Artă din orașul nostru. Concertul face parte din cadrul ediției din acest an a ”Zilelor Muzicale Târgumureșene”. Programul serii cuprinde lucrări semnate de compozitorii F.Waxman: Fantezia “Carmen”, W. A. Mozart: „Madamina” din opera „Don Giovanni”, Concertul pentru flaut şi orchestră în Sol major, p.I, J. Haydn: Concertul pentru oboi şi orchestră în Do major, p.II-III, G.Rossini: Introducere, temă și variațiuni pt. clarinet şi orchestră, Mark Glentworth: Blues for Gilbert, și F.Mendelssohn-Bartholdy: Concertul pentru pian şi orchestră în sol minor, p.I. ”Este o tradiție care funcționează chiar de la prima ediție a Festivalului, aceea de a oferi o șansă tinerilor muzicieni tîrgumureşeni să cânte acompaniați de valorosul nostru ansamblu simfonic”, a precizat Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș.

Alin ZAHARIE