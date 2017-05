Regal muzical la International Youth Jazz Competition and Festival

Festivalul Internațional Studențesc de Jazz revine în luna mai cu cea de a 9-a ediție, care va avea loc în perioada 10-14 mai, sub titulatura : International Youth Jazz Competition and Festival! Evenimentul este organizat de către Asociația Culturală Partitura, Casa de Cultură a Studenților și Jazz & Blues Club din Târgu-Mureș.

Scopul festivalului-concurs este de a îmbunătăţi relaţiile studenţilor şi profesorilor din diverse academii de muzică din țară și din străinătate; de a oferi studenţilor-muzicieni şansa de afirmare și de a diversifica agenda culturală a studenţilor şi iubitorilor de jazz din Târgu-Mureş.

Programul festivalului se compune din două părți: programul-concurs al studenţilor-muzicieni şi concerte susţinute de trupe de jazz profesioniste. Succesul festivalului din anii anteriori s-a datorat în primul rând studenţilor talentați care au participat la concurs din: România, Republica Moldova, Ungaria, Austria, Polonia, Slovacia și Lituania.

Nivelul artistic al festivalului s-a datorat şi muzicienilor de jazz consacrați: Chris Dahlgren, Luiza Zan, Alex Man, Mircea Tiberian, Storyville, Váczi Eszter, Snaco Dixi Band, Bourbon Jazz Unit, Murányi Joe, Sárik Péter, Fábián Juli, Dj Zoohacker, Szőke Nikoletta Quartett, Jazz Challenge, Tonight Jazz Ensemble, Tasi Nóra & The Guys, Tess & The Vagabonds, Myrtill & The Swinguistique, Mario & The Teachers, Bega Blues Band, Tóth Lajos Trio, Alex Man & Gabriela Costa, Sebastian Spanache Trio, Harry Tavitian & Cserey Csaba, Tom White & His Friends, Mike Parker’s Trio Theory, Elsa Valle Y Sus Hermanos, Irina Sârbu Band, sau Ripoff Raskolnikov Band și alții.

Performanţa soliştilor studenţi a fost evaluată, de fiecare dată, de un juriu format din profesionişti, din care au făcut parte: Mircea Tiberian, Sebastian Gheorghiu, Luiza Zan, Bibó Lajos, Dr. Makkai Gyöngyvér, Sárik Péter, Virgil Mihaiu, Florian Lungu, Bágyi Balázs, Dr. Romeo Cozma, Boros Zoltán, Ion Baciu, Gyárfás István, Ila Gábor şi Johnny Bota.

Oaspeți de seamă în juriu

Pentru ediția din acest an juriul este format din Florian Lungu (România) – critic de jazz din București, Sárik Péter (Ungaria)- pianist, compozitor, profesor, Alex Man (România) – chitarist, expert în jazz, Gyárfás István (Ungaria) – chitarist și compozitor de jazz, Virgil Mihaiu (România)- scriitor, jazzolog, profesor și performer de jazz-poetry, Ioan Baciu Jr (România)- pianist, Szabo Peter (România) – prezentator, editor la Erdély FM.

Sárik Péter s-a născut în 1972 la Cegléd. În 1997 a absolvit Universitatea de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Mai târziu a studiat muzica clasică cu indrumarea lui Prunyi Ilona.De-alungul anilor, în afară de jazz el a încercat aproape toate curentele muzicii: a jucat muzică clasică, ușoară, pop, latino și muzică etnică. În prezent, conduce propriul sau trio, pe lângă acesta, lucrează cu multe alte trupe și artiști. În 2007 și-a format propria trupă numită Sárik Péter Trió. Echipa s-a restabilit în 2012 cu alăturarea lui Fonay Tibor și Gálfi Attila. “Sárik Péter Trió” a devenit rapid una dintre cele mai importante trupe de jazz din țară. În 2015 el a primit din nou premiul Fonogram ca “cel mai bun album de jazz din Ungaria a anului”, cu Tamas Berki.

Alexandru Man, născut la 23 august 1969, a crescut în orașul Târgu-Mureș. A început studiul chitarei în 1983. În anii ‘80 a cântat muzică rock fiind membru fondator al trupei Polifon din Târgu Mureș. În 2010 a absolvit Facultatea de jazz Richard Oschanitzky din cadrul Universității Tibiscus Timișoara, iar în perioada de studii a avut ocazia de a colabora cu muzicieni americani, precum Eldad Tarmu, Henry Franklin și a fost cooptat în noi proiecte cum ar fi noua formulă Bega Blues Band, alături de care activează și în prezent. De asemenea, recent a luat parte la un proiect internațional cu muzicieni din patru țări: Cehia, Polonia, Ungaria, România.

Virgil Mihaiu s-a născut în 28 iunie 1951 la Cluj. În 1974 absolvă secția engleză-germană/facultativ spaniolă-portugheză la Facultatea de Litere a Universității Clujene. Din 1993 este membru de onoare al Asociației Criticilor de Jazz din Statele Unite (J.J.A.). În 1994 fondează Jazzographics, primul grup de jazz-poetry româno-britanic, împreună cu muzicienii Alan Tomlinson, Harry Tavitian și Corneliu Stroe. Fondează Cursul de Estetica Jazzului la Academia de Muzică din Cluj în 1997. Din același an este membru de onoare al juriului mondial Down Beat Jazz Critics Poll. În 2004 e cooptat în juriul ce acordă Premiul European de Jazz, patronat de guvernul Austriei.

Florian Lungu, născut la Bucureşti, în 5 ianuarie 1943, Florian Lungu este muzicolog, realizator şi prezentator de emisiuni de jazz, la radio şi televiziune, pianist, aranjor şi compozitor. Florian Lungu , absolvent al Conservatorului „Ciprian Porumbescu“ (1966), Secţia Compoziţie, redactor şi apoi realizator de emisiuni la Societatea Română de Radiodifuziune (din 1967), jurnalist, colaborator al Televiziunii Române începând din anii ’70, prezentator a numeroase concerte şi festivaluri din Capitală şi din ţară, organizator al ciclurilor de concerte „Perpetuum Jazz“, „Estival Jazz“, autor al câtorva creaţii proprii de jazz. În ultimii ani i s-a atribuit titlul „profesionist de excepţie” ca realizator de emisiuni la Societatea Română de Radiodifuziune.

Gyárfás István s-a născut în 1962 la Budapesta. În 1987 a terminat la Departamentul de Jazz a Liceului de Muzică Bartok Béla. S-a lansat alături de Regős István, Nesztor Iván și Kovács Gyula. În prezent pe lânga propriul său band îl auzim in Budapest Jazz Orchestra și Deseő Csaba band. Alături de concertele unde îl putem asculta, iși indeplineste cu onoare și rolul de profesor de muzică. În ultimii ani a lansat mai multe discuri de succes și a concertat in turneele organizate din Kenya și Indonezia. A concertat alături de Herbie Mann, pianistul Benny Green, basistul Jimmy Woode, Ed Thigpen și Scott Hamilton.

Ion Baciu Jr. născut în 1959, este unul dintre cei mai importanți pianiști români de jazz. A absolvit Conservatorul „George Enescu” din Iași în 1982. La 17 ani participă pentru prima oară la Festivalul de Jazz de la Sibiu, fiind considerat o revelație. Pâna la plecarea din țară în 1987, participa la Festivalurile de la Sibiu, Brașov, la festivaluri internaționale la Budapesta, Praga, Debrecen. A cântat cu cei mai mari muzicieni români de jazz din toate generațiile, Dan Mândrilă, Aura Urziceanu, Anca Parghel, Johnny Răducanu. A făcut parte din Cvintetul Peter Asplund-Johan Hörlen, cu care a înregistrat albumul Open Mind în 1995. În ultimii ani, Ion Baciu a activat mai mult în Suedia, printre cei mai notabili artiști alături de care a evoluat numărându-se Tom Harrell și Dick Oats, într-un turneu organizat de High Coast Big Band.

Szabó Péter s-a născut în 1991 la Tîrgu Mureș. A absolvit specializarea tobe la Școala de Arte și Meserii din Tîrgu Mureș sub îndrumarea profesorului Ötvös Ajtony. A fost toboșarul trupei Blúzoknik până la desființarea acesteia. Din decembrie 2014. este editorul emisiunii Jazzmenet pe postul radio ErdélyFM. Este unul dintre editorii blogului de muzică experimentală Metrognóm. Jazzul este cea mai mare pasiune a lui. Momentan trăiește în Budapesta, este farmacist.

Mike Godoroja, prezentatorul International Youth Jazz Competition and Festival

Prezentatorl eduției din acest an a festivalului va fi Mihai Godoroja, care va susține workshopul „Jazz-ul şi Blues-ul în media” în cadrul festivalului. Mike Godoroja este producător muzical a numeroase proiecte şi evenimente media, cunoscut realizator de emisiuni radio şi televiziune de profil blues, jazz şi rock, fondatorul Mike Godoroja&Blue Spirit. După spusele lui Godoroja prima formaţie din liceu, Phoebus, i-a indus în tot organismul lui “virusul” spectacolului şi de atunci priveste lumea artei numai din prisma relaţiei directe cu publicul, fie în concerte, la radio sau la emisiunile de TV. Se ocupă cu management cultural de mai bine de 25 de ani. Are o experiență vastă ca producător artistic de spectacole, la evenimente precum: Cerbul de Aur între 1994-1997, concert David Palmer 1994 la Bucuresti, si Freedom Jazz Festival Vama Veche 2012.

Programul International Youth Jazz Competition and Festival!

Miercuri, 10 mai – Sala MARE

19:00 – Primirea invitaților

20:00 – Concert deschidere: Say What! Trio (Tg. Mures / Cluj-Napoca)

Concert Alex Man şi Gyárfás István Guitar Duo (Ro/Hu)

Joi, 11 mai – Sala MARE

10-12 – Workshop: Sárik Péter – „Oare ce este jazz-ul?”

12-14 – pauză de masă

16-19 – Program competiţie

21:00 – Concert Big Band (Univ. de Arte George Enescu Iași, RO)

– Concert Sorin Zlat Trio (România)

După concert – Jam Session

Vineri, 12 mai – Sala BUNKER

10-12 – Workshop: Gyárfás István și Alex Man – „Chitara în jazz”

12-14 – pauză de masă

16-19 – Program competiţie

21:00 – Concert “Jazz like that” : Teodora Enache (RO) with Peter Klohmann and Yuriy Sych (Germany)

După concert – Jam Session

Sâmbătă 13 mai – Sala BUNKER

10-12 – Workshop: Mihai Godoroja – „Jazz-ul şi Blues-ul în media”

12-14 – pauză de masă

16-19 – Program competiţie

21:00 – Concert Váczi Eszter & Quartet (Budapesta, Hu)

– Concert DAS Trio (câștigătorii competiției de Jazz din 2016)

După concert – Jam Session

Duminică, 14 mai – Sala MARE

10-12 – Workshop: Florian Lungu – „Influenţa jazz-ului în viaţa de cuplu”

12-14 – pauză de masă

16-19 – Program competiţie – Finală; Anunțarea rezultatelor; Decernarea premiilor

21:00 – Concert On Impulse Ft. Deborah Carter (NL, USA)

