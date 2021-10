6 obiecte de top de care ai nevoie in baie

Vrei sa-ti rederecorezi complet baia? Incepe cu cele mai importante obiecte sanitare!

Alege o oglinda baie de calitate, frumoasa ca aspect si suficient de mare, dar si o cada in care sa te simti confortabil atunci cand vrei sa te relaxezi dupa o zi lunga si dificila. Pe langa acestea, exista si alte obiecte de top, pe care le poti descoperi in urmatoarele randuri!

Oglinda baie – ce variante ai la dispozitie?

In ceea ce priveste oglinzile de baie, este important sa stii ca poti opta dintre:

oglinzi clasice, simple – sunt foarte usor de montat. Nu trebuie sa gauresti peretele, pentru a le fixa si ai la dispozitie o gama larga de dimensiuni, astfel incat sa incadrezi oglinda perfect in spatiul pe care il ai;

sunt foarte usor de montat. Nu trebuie sa gauresti peretele, pentru a le fixa si ai la dispozitie o gama larga de dimensiuni, astfel incat sa incadrezi oglinda perfect in spatiul pe care il ai; oglinzi cu leduri incorporate – moderne si eficiente, aceste obiecte sunt deosebite. Pentru a te bucura de leduri, trebuie sa conectezi oglinda la o sursa de energie electrica, motiv pentru care trebuie sa tragi un fir in perete special in acest sens;

moderne si eficiente, aceste obiecte sunt deosebite. Pentru a te bucura de leduri, trebuie sa conectezi oglinda la o sursa de energie electrica, motiv pentru care trebuie sa tragi un fir in perete special in acest sens; oglinzi cu becuri – cu aspect usor retro, aceste obiecte sunt ideale pentru obtinerea unor machiaje excelente, dar si pentru a avea grija de tenul tau.

Cazi freestanding

Cazile freestanding sunt la mare cautare in prezent, datorita tuturor beneficiilor pe care ti le pot oferi. De exemplu, este bine sa stii ca poti monta un astfel de obiect sanitar oriunde iti doresti, singura conditie fiind aceea de a avea in proximitate o scurgere. Mai mult, cazile freestanding sunt calitative si extrem de frumoase ca aspect, aducand un plus de eleganta in baia ta de acasa!

Baterii

Atent lucrate din materiale rezistente, bateriile sanitare sunt impartite in cateva categorii, in functie de locul in care sunt utilizate: de lavoar, de bideu sau de dus. Toate acestea sunt disponibile, insa, in mai multe marimi, pentru a se plia perfect nevoilor tale. Citeste atent descrierea bateriilor, inainte de a investi in ele: astfel te asiguri ca iei decizia potrivita!

Toalete

Nu uita nici de toaleta! Poti alege un model simplu, clasic sa o toaleta cu rezervor incorporabil. Daca iti doresti sa fii in pas cu tendintele actuale, investeste intr-o toaleta suspendata: astfel vei putea curata spatiul de dedesubt fara probleme.

Accesorii

Accesoriile din baie sunt si ele esentiale pentru confortul tau. De exemplu, este important sa ai:

perie de toaleta – cu ajutorul acesteia poti pastra vasul de toaleta mereu curat;

cu ajutorul acesteia poti pastra vasul de toaleta mereu curat; suporturi pentru prosoape – rotunde sau dreptunghiulare, suporturile sunt realizate din aluminiu. Le poti aseza cat mai aproape de lavoar si cada/dus, pentru a avea acces la prosoape foarte usor;

rotunde sau dreptunghiulare, suporturile sunt realizate din aluminiu. Le poti aseza cat mai aproape de lavoar si cada/dus, pentru a avea acces la prosoape foarte usor; dispenser pentru sapun – modelele cu senzor sunt cele mai eficiente si mai simplu de folosit. Este suficient sa le schimbi bateriile atunci cand se termina si sa le incarci cu sapun.

Spatii de depozitare

Fie ca iti doresti rafturi sau etajere, in baie trebuie sa ai si locuri speciale, in care sa iti asezi obiectele de ingrijire personala. In acest fel, eviti sa pastrezi lucrurile pe marginea cazii, de acolo de unde risca intotdeauna sa cada la cea mai mica miscare.

Acceseaza Lux-sanitary.rosi descopera o gama foarte larga de produse de calitate, rezistente si frumoase ca aspect. De exemplu, iti poti comanda online o cada baie freestanding, dar si accesorii de top, baterii si lavoare minunate, pe care sa le folosesti intotdeauna cu drag. Aloca-ti timp sa studiezi ofertele, iar apoi ia o decizie in functie de cum consideri ca este cel mai bine pentru tine!

Date de contact:

E-mail: andrei@lux-sanitary.ro / office@lux-sanitary.ro

Telefon: 0760 077 183