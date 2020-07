Alege inteligent folia pentru solar de 200 de microni, perfecta pentru solarul tau

Daca esti pasionat de gradinarit, cu siguranta iti doresti propriul tau solar. Pe piata exista foarte multe modele dintre care ai posibilitatea sa alegi, insa, daca esti indecis sau nu stii exact modelul pentru care ar fi bine sa optezi, atunci o folie profesionala poate fi exact ceea ce iti trebuie.

Foliile care sunt mai subtiri nu rezista foarte mult timp si nici nu au toate proprietatile pe care ar trebui sa le aiba o folie solar 200 microni. Asa ca, daca nu iti doresti sa investesti an de an in achizitionarea unei astfel de folii, cea de 200 de microni este alegerea perfecta.

Fa cea mai potrivita alegere pentru solarul tau

Avantajele pe care le vei avea utilizand aceasta folie vor fi multiple, deoarece aceasta este conceputa in 5 straturi, cu aditivi AB, IR, UV si EVA si prezinta o rezistenta deosebita. Aceasta este elastica si prezinta un grad de transparenta optim pentru dezvoltarea fructelor si legumelor.

In cazul in care ai o sera, atunci o folie 200 microni poate fi utilizata cu succes si pentru acoperirea acestora, iar florile vor fi extrem de bine protejate.

Prezinta o mare rezistenta si in ceea ce priveste stropirile cu sulf, folia nu va fi afectata, asa ca acest lucru nu trebuie sa te ingrijoreze. Este tratata antivirus, ceea ce inseamna ca are proprietatea de a indeparta toate insectele daunatoare culturilor tale.

De asemenea, vei uita de fenomenul de condensare. Acesta este foarte neplacut, dar folia de 200 de microni are calitati anticondens.

O calitate esentiala a acestei folii este data de formarea efectului termic. Asta insemanand ca va bloca pierderea caldurii acumulata in decursul zilei, in interiorul solarului sau a serei. Aceste folii sunt disponibile in mai multe dimensiuni, cu latimi diferite, iar lungimea o vei putea stabili chiar tu, in functie de preferintele pe care le vei avea.

Inainte de a achizitiona o astfel de folie, ar fi bine sa iti stabilesti un plan cu posibile intrebari la care sa raspunzi. Spre exemplu, poti avea in vedere urmatoarele:

Care este motivul pentru care iti doresti o folie profesionala de 200 de microni?

Care sunt dimensiunile solarului tau?

Care este latimea foliei pe care intentionezi sa o achizitionezi?

Dar lungimea care ar fi?

Care este bugetul pe care l-ai stabilit pentru achizitionarea unei astfel de folii?

Acum ca ai raspuns la toate aceste intrebari, te poti indrepta fie catre un magazin fizic, fie poti face achizitia din confortul casei tale, doar accesand site-urile de specialitate unde poti compara ofertele.

Un lucru foarte important de mentionat este acela ca aceasta folie, fiind una profesionala, poate fi utilizata pana la 8 ani, asa ca tu vei economisi substantial.

Descopera mai multe oferte

Compania Regal Fermierul este una de renume, si ofera clientilor doar produse certificate, de cea mai buna calitate. Asa ca, daca iti doresti sa-ti construiesti propriul solar sau intentionezi sa-ti reamenajezi gradina, ai posibilitatea de a alege exact produsele de care ai nevoie. Aici gasesti instalatii picurare, erbicide, folii de mulcire, plase de umbrire si tot felul de astfel de produse utile.

Profesionistii de la regalfermierul.ro iti vor sta la dispozitie cu toate detaliile de care ai nevoie, dar iti vor oferi si indrumarea necesara, pentru ca tu sa ai gradina pe care ti-ai imaginat-o.

Asa ca, daca te-am convins, nu mai ezita si cere chiar acum toate ofertele!