Anna Lesko vorbeste despre despartirea de tatal fiului ei

Anna Lesko si Dj Vinnie au fost unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. Intre timp acestia si-au spus adio si poti descoperi mai multe detalii pe acest site.

Anna Lesko in varsta de 41 de ani isi va lua viata de la capat dupa o relatie care a durat 8 ani si dupa o despartire fulgeratoare. Avand o cariera de 20 de ani in industria muzicala, Anna este o mama cu norma intreaga pentru fiul ei Adam in varsta de 6 ani.

Ce a declarat vedeta

Anna Lesko a vorbit deschis despre situatia ei si despre casatorie. Cu toate astea vedeta este extrem de discreta in privinta vietii ei personale.

„N-am crezut niciodată în mariaj. Mi se pare o instituție perimată. Înainte, avea un scop, familiile își protejau averile. Câtă vreme nu există respect și partenerii nu mai privesc în aceeași direcție, nu mai are rost relația. Eu nu am fost niciodată acea persoană care visa prințul pe cal alb, rochie superbă de mireasă. Nici vorbă. Eu am crezut și cred în continuare în respect, oamenii să se iubească, să fie acel ‘foc’.

Rețeta este cum să întreții o relație. Așa, în teorie, aș putea să vorbesc până mâine, dar practic e mai greu. Eu nu mă ancorez în trecut niciodată. Nici în viața personală, nici în restul lucrurilor. Mergem înainte. Îmi asum ce s-a întâmplat în trecut și mergem mai departe. Sunt deschisă către iubire, noi senzații la nivel emoțional. Sunt optimistă. Am avut momente când am clacat, dar mi-am dat seama că tot la mine sunt soluțiile, că trebuie să mă calmez, să mă reculeg”, a mentionat Anna Lesko.

Anna s-a mai iubit in trecut cu Irinel Columbeanu, Radu Mazare si cu Codin Maticiuc. Cu toate astea doar lui DJ Vinnie i-a daruit un copil. Se pare ca cei doi au luat-o pe drumuri separate dupa ce Anna a fost surprinsa sarutandu-se in club cu Mike Diamondz.