Avantajele si dezavantajele invatarii unei limbi straine

Motivele pentru care oamenii aleg sa urmeze cursuri de limbi straine sunt dintre cele mai diverse. Fie ca este necesar la locul de munca, urmeaza sa studieze in alta tara sau pur si simplu sunt pasionati de o anumita cultura, acestia decid ca vor sa invete o noua limba. Totusi, acest proces poate fi destul de dificil, iar in timp acestia isi pot pierde motivatia.

De asemenea, globalizarea este un factor important care contribuie la nevoia oamenilor de a invata limbi straine, iar una dintre cele mai utilizate este limba engleza. Astfel ca in ziua de astazi, engleza a devenit un skill necesar atat in viata profesionala, cat si in activitati din viata cotidiana, cum este cazul tehnologiei mobile si a accesului la internet.

Posibile dezavantaje ale invatarii uni limbi straine

Prin urmare, oamenii care aleg cursuri prin intermediul carora invata engleza sunt tot mai multi. Dar exista dezavantaje ale invatarii unei limbi straine? Stewart School spune ca sunt cateva aspecte negative, care pot fi considerate dezavantaje. Unul dintre acestea este pretul cursurilor si instrumentelor necesare, care poate fi destul de mare. Totusi, daca persoanele opteaza pentru a invata engleza online si alaturi de alte persoane, facand parte dintr-un grup, preturile scad considerabil.

Aspectul privind greutatea cu care este invatata o limba tine, in principal, de fiecare individ in parte si de cat de motivat este acesta. Astfel ca daca motivatia nu este suficient de puternica ori rezultatele intarzie sa apara, unii dintre cursanti vor renunta si astfel timpul va fi irosit in zadar.

Dezavantaje minore si chiar mituri au existat dintotdeauna cu privire la invatarea unei limbi straine, insa acestea sunt umbrite de multiplele beneficii pe care acest proces le aduce, pe langa abilitatile de a comunica atunci cand se calatoreste in strainatate.

Avantajele invatarii unei limbi straine

Invatarea unei limbi straine dezvolta creierul – de fapt este vorba despre centrii de limbaj din creier, care cu cat se invata mai bine o limba straina, cu atat mai mult se dezvolta si acestia; Previne dementa – conform unor studii, bilingvismul intarzie cu 5 ani boala Alzheimer in cazul persoanelor susceptibile; Imbunatateste capacitatea de memorare – memoria de lucru a copiilor educati intr-un mediu bilingv este mai durabila decat in cazul celor educati intr-o singura limba, astfel ca acestia sunt mai buni la calcule mentale, citit si alte abilitati vitale; Persoanele bilingve sunt mai bune la multi-tasking – acestea pot trece mai repede de la o sarcina la alta deoarece au o mai mare flexibilitate cognitiva si capacitate de adaptare; Invatarea unei limbi straine dubleaza activitatea dezvoltarii cognitive – de la dezvoltarea atentiei pana la multi-tasking.

Acestea sunt doar o parte dintre beneficiile pe care le ofera invatarea unei limbi straine. Odata cu invatare limbii unei noi culturi, oamenii vor fi interesati de aceasta cultura, sa afle mai multe lucruri despre, Stewart adaugand ca si limba nativa este imbunatatita in timpul acestui proces. Prin urmare, explorarea unor alte culturi poate schimba modul in care persoana respectiva vede lumea, precum si observarea propriei culturi dintr-o alta perspectiva.