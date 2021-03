Brazi de Craciun decorati in culori inedite

Pentru a-ti decora brazi de Craciun, nu trebuie sa te pierzi in labirintul de accesorii decorative pe care le gasesti la fiecare pas in magazine in perioada sarbatorilor de iarna. Globulete de toate felurile, ghirlande decorative, instalatii, mini personaje, aripi de inger, exista o multime de mici decoratiuni festive din care poti alege pentru a le pune pe ramurile bradului care se va inalta semet in sufrageria ta timp de cel putin o saptamana…

In cele din urma pentru a gasi accesoriul potrivit, vei avea nevoie nu numai de stapanirea culorilor, ci si de alegerea unor decoruri care sa se potriveasca cu bradul pe care il ai deja sau pe care vrei sa il achizitionezi din seria complexa de brazi craciun de la BraziCraciun.net.

Bradul cu rosu si auriu, bradul cu rosu si verde, bradul auriu sau bradul ghetarului, nu toate se vor potrivi cu acelasi tip de culori. Daca poti face aproape totul in ceea ce priveste decorarea brazilor de Craciun, nu uita totusi ca nu trebuie sa te lasi coplesit de culori si de decoruri fara a avea o limita.

Nu putini sunt cei care se indragostesc pe loc de un brad in nuante de rosu si auriu. Asa ca de ce sa nu alegi ca de data aceasta sa iti impodobesti bradul, fie el natural sau brad artificial de craciun, in aceste nuante, folosind ghirlande luminoase si globulete rosii si aurii? Aceste culori sunt unele calde si traditionale si nu vor face decat sa amplifice spiritul de bucurie si convivialitate al sarbatorilor.

Pentru ca timp de cateva saptamani bradul va fi piesa centrala a sufrageriei tale, fa tot posibilul si reda-i toata maretia infrumusetandu-l cu decoratiunile preferate in cele doua culori. Acestea vor face din bradul tau unul frumos, elegant, inedit.

Culori regale si festive, rosul si auriul sunt tonurile perfecte pentru sarbatorile de la sfarsitul anului. Culori calde prin excelenta, acestea vor sti nu numai sa dramatizeze decorul bradului tau, ci mai ales sa imbrace camera cu o atmosfera calda de sarbatoare.

Ai grija, totusi, sa nu-l supraincarci cu decoratiuni pentru ca exista riscul de a cadea in prost gust (acest sfat se aplica tuturor tipurilor de decoratiuni pentru brad). Intr-adevar, daca aceste doua culori se armonizeaza perfect si creeaza un decor pe cat de pretios pe cat de surprinzator, ele pot cadea rapid intr-un spirit „bling-bling”. Pentru a evita acest efect, este suficient sa gasesti echilibrul corect intre fiecare dintre cele doua tonuri, sa nu favorizezi rosul mai mult decat aurul si invers.

Cum sa decorezi un brad artificial in rosu si auriu?

Pentru ca impodobirea bradului pe care l-ai ales sa fie vedeta sufrageriei sa fie un succes, il poti decora cu ornamente rosii si aurii care creeaza un joc al efectelor materiale inedit. Poti combina accesoriile rosii mate cu accesoriile aurii netede, stralucitoare, care atrag lumina si invers.

Alege nuante de culoare, astfel incat diverse tonuri de rosu, de la rosul intens pana la rosul sange sa se asocieze cu nuanta cuprului sau cu nuanta bronzului. In ceea ce priveste ghirlandele decorative, alege unele care sa creeze o atmosfera sublima si sa ofere un praf de magie bradului.

Daca aceste doua culori evoca un decor clasic al unui pom de Craciun, ele pot interpreta perfect si un stil total neobisnuit. Este vorba si de alegerea ghirlandelor, a globuletelor si a altor obiecte de decorat mici care ii vor determina stilul bradului creat.

Indrazneste sa decorezi in dimensiuni mari, cu obiecte amestecate cu altele mai mici pentru a obtine un pom de Craciun definit de propriul caracter.

Poate ca alegerea globuletelor potrivite ar parea la un moment dat dificila, insa tine seama de faptul ca variantele pe care le gasim in magazine in ultima vreme sunt printre cele mai spectaculoase variante de globulete. Colorate, amuzante, clasice sau in lemn, acestea se gasesc in toate variantele posibile.

Globuletele pe care le alegi ar putea deveni vedetele bradului daca stii cum sa le alegi pe cele potrivite. Daca cele traditionale raman inca cele mai cautate, exista totusi si variante mai moderne, globuri mai mari intr-o varietate de culori si de motive. Sau poate ca cel mai bine ar fi sa ramai la cele simple, cu blandele accente scandinave, elegante si care contribuie la crearea celor mai frumoase decoratiuni suspendate.

Locul lor nu este numai in brad, ci se suspendate in diverse colturi ale casei. Doar lasa-ti imaginatia libera si vei gasi cele mai bune variante de decor. Si nu uita ca daca ai ramas la cele doua culori pentru bradul tau, si globuletele trebuie sa ramana in acelasi ton!

In cele din urma, nu uita ca tot acest efort nu a fost facut degeaba. Un brad de Craciun frumos decorat nu isi are locul intr-un colt ascuns al camerei de zi. Gaseste-i un loc de cinste, in fata unei ferestre, astfel incat sa se poata vedea pe sine si sa-si distribuie magia spre exterior sau plaseaza-l chiar in fata unei usi din fata, astfel incat toata lumea sa se bucure de maretia sa atunci cand calca pragul casei.