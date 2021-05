Cauti un medicament veterinar pentru preventia bolilor la cainele tau? Alege gama BACHUS!

Preventia afectiunilor este o etapa importanta din procesul de ingrijire al animalului de companie. In acest caz, nu se administreaza medicamente, ci suplimente alimentare, cu un rol activ in mentinerea unui stil de viata sanatos.

Specialistii vorbesc despre BACHUS, o gama de produse conceputa din plante, vitamine si minerale, care nu provoaca efecte secundare. BACHUS nu este un medicament veterinar, ci face parte din categoria de top a suplimentelor nutritive, ce sustine demersurile medicinei holistice. Iata care sunt cele mai cautate produse din aceasta gama si cum pot sa contribuie la mentinerea sanatatii animalului.

BACHUS Small&Healthy, un supliment nutritiv pentru rasele de caini mici

Conceput special pentru rasele de caini mici, BACHUS Small&Healthy este un produs cu o compozitie bogata in ingrediente active. El este conceput pentru a le sustine sanatatea dentara, a pielii si vederea, protejeaza ficatul, imunitatea si functiile sistemului nervos. Contine alge brune marine, extract de radacina de tumeric, vitamine din grupul B, colagen, extract de catina, ulei de peste si alte substante necesare pentru sustinerea imunitatii, cum ar fi vitamina A, vitamica C, vitamina D3 si vitamina E. Daca alegele de brune marine protejeaza cavitatea bucala, extractul de redacina de turmeric are un rol activ in protectia ficatului. Vitaminele B sustin buna functionare a sistemului nervos, iar colagenul ajuta pielea.

BACHUS Hepatic&Digest sustine buna functionare a sistemului digestiv si a ficatului

Acest produs se adreseaza atat cainilor, cat si pisicilor, si contine ingrediente active care contribuie la mentinerea functiei hepatice. Imbunatateste digestia si asigura un nivel optim de protectie antoxidanta. Extractul de ciulin din componenta acestui produs sustine functiile hepatice, in timp ce extractul de lucerna pe care il contine BACHUS Hepatic&Digest ajuta la mentinerea – in parametri optimi – a functiei digestive. Zincul, vitamina B2, si vitamina E protejeaza celulele impotriva stresului oxidativ. Acest supliment nutritiv este usor de administrat, intrucat are un gust placut. Se recomanda 1 tableta pe zi (la 10 kg). La animalele care au o greutate sub 10 kg se adminsuitreaza doar jumatate de tableta zilnic.

BACHUS Immunity&Resistance contribuie la sanatatea sistemului imunitar

Suplimentul nutritiv BACHUS Immunity&Resistance are, de asemenea, o compozitie bogata in ingrediente active. Este conceput special pentru a sustine sistemul imunitar, ofera protectie impotriva stresului oxidativ si sustine vitalitatea animalului de companie. Activatorii sistemului imunitar, beta glucanii, precum si vitamina C care are un rol antioxidant sunt extrem de importanti pentru sanatate. Mai mult, acest produs contine si extract de echinaceea si extract de ginseng, care sustin mecanismele naturale de aparare ale organismului si contribuie la mentinerea vitatilitatii animalului, in caz de imunodeficienta. Un flacon de BACHUS Immunity&Resistance contine 60 de comprimate si este usor de administrat.

Veteco.com, depozitul de produse farmaceutice veterinare unde gasesti inclusiv vaccinuri

Iti recomandam cel mai bine dotat depozit de produse farmaceutice veterinare, ce tine pasul cu toate noutatile din domeniu: Veteco.com are peste 20 de ani de experienta pe piata si este un model de referinta in ceea ce inseamna educarea pietei. Organizeaza evenimente pentru medicii specialisti pe care ii aduce impreuna intr-o comunitate, vinde produse de top: de la vaccin veterinar si suplimente, pana la medicamente si produse pentru igiena, si se adapteaza continuu la piata aflata in continua schimbare. Cele mai bune rezultate sunt obtinute prin calitatea superioara a produselor vandute de de Veteco.com.

