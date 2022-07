Cazane pe peleți Kepo pentru viitorul sustenabil și economic

În lumea noastră aflată în schimbare accelerată, durabilitatea, protecția mediului și a locuințelor și nu în ultimul rând, exploatarea eficientă din punct de vedere al costurilor, sunt aspecte din ce în ce mai importante. Deși nu este evident la prima vedere, unul dintre cei mai ideali combustibili este lemnul și combustibilii pe bază de lemn, cum ar fi peleții de lemn și brichetele de lemn. În acest articol, dorim să vă oferim o idee despre potențialul încălzirii cu peleți din lemn.

Peleții din lemn sunt un combustibil din biomasă rafinat și comprimat care se produce atunci când deșeurile de lemn sunt comprimate la un diametru uniform sub presiune ridicată. Peleții din lemn au formă, dimensiune și densitate uniforme și sunt ideali pentru sistemele de încălzire cu ardere automată, cum ar fi cazane pe peleți. Prin peletizarea deșeurilor de lemn provenite din biomasa recoltată în mod sustenabil și din deșeuri de lemn de calitate, milioane de tone de biomasă pot fi reciclate în economia locală, protejând în același timp mediul înconjurător. Cele mai multe deșeuri de lemn sunt, de fapt, un produs secundar al industriei lemnului, sub formă de rumeguș, care este comprimat și presat sub formă de peleți.

Eficient | Peleții sunt o sursă eficientă de căldură, deoarece au un conținut foarte scăzut de umiditate și cenușă, în comparație cu așchiile de lemn sau coaja de lemn. Practic, toate materialele sunt arse și transformate în căldură.

Rentabil | Peleții de lemn sunt competitivi din punct de vedere economic față de combustibilii fosili și încălzirea electrică. În comparație cu alte alternative de încălzire a locuinței, prețurile combustibilului pe peleți sunt mai puțin volatile.

Convenabil | Peleții pot fi ușor depozitați în saci. O tonă de peleți constă în 65 de saci de 15 de kilograme și se potrivește perfect într-o suprafață de 1200 x 800 x 1800 mm. Sacii de peleți pot fi turnați direct în rezervorul sobei, iar dimensiunea mică și uniformă a peleților facilitează controlul cantității de combustibil care intră în rezervor.

Ecologic | Peleții sunt un combustibil sustenabil, iar arderea peleților este neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Regenerabilă | Peleții de lemn sunt un produs din biomasă obținut din deșeuri de lemn sau din alte produse secundare ale tăierilor de păduri. Conform datelor colectate de Institutul pentru combustibilii pe peleți, peleții sunt un combustibil cu utilizare nelimitată.

Produs la nivel local | Fabricile de peleți din lemn creează locuri de muncă, sprijină economia locală și pot duce la independență energetică.

A man in a room with a solid fuel boiler, working on biofuel, economical heating.

Un proprietar de locuință folosește în medie 3 tone de peleți pe sezon de încălzire, la un cost de aproximativ 5400 de lei, presupunând un preț mediu de vânzare de 1800 de lei pe tonă.

Avantajele și dezavantajele cazanelor pe peleți de lemn

Odată cu creșterea constantă a prețurilor la petrol și la combustibilii fosili, mulți proprietari de locuințe au început să caute modalități alternative și mai eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a-și încălzi locuințele. O opțiune din ce în ce mai populară este investiția într-un cazan pe peleți. Încălzirea pe peleți este o soluție nouă și modernă, care oferă o gamă de șeminee și cazane decorative pentru casa dumneavoastră.

Aceste cazane pe peleți sunt mai ieftine decât majoritatea cazanelor de pe piață, ceea ce le face o variantă eficientă din punct de vedere energetic și al costurilor de a vă încălzi casa.

La fel ca în cazul tuturor sistemelor de încălzire, cazanele pe peleți au multe avantaje și dezavantaje, așa că am cercetat și analizat o serie de recenzii ale cazanelor pe peleți. Un cazan precum cel pe peleți este o alternativă excelentă lângă centralele pe gaz, sau centralele electrice sau cazanele pe ulei de exemplu.

Combustibilul lemnos este economic. Peleții din lemn sunt fabricate din reziduuri de lemn și sunt competitive din punct de vedere economic cu alți combustibili pentru încălzire. Prețul peleților din lemn este adesea stabil, deoarece nu depinde de factori externi, precum combustibilii fosili. Peleții de lemn sunt de dimensiuni mici și pot fi alimentați în cazane printr-un sistem automatizat. Acestea sunt ușor de depozitat și produc un nivel minim de cenușă.

Pellets Biomass- close up on background

Peleții din lemn sunt prietenoși cu mediul. Acestea sunt o sursă de combustibil sustenabil, iar cazanele pe peleți sunt sisteme de încălzire cu emisii reduse de carbon: nu produc emisii de carbon care să dăuneze mediului înconjurător. Cantitatea de dioxid de carbon emisă în timpul arderii este echivalentă cu cantitatea absorbită în timpul creșterii copacilor.

Cazanele pe peleți sunt eficiente din punct de vedere energetic. Acestea necesită o intervenție minimă din partea utilizatorului, iar majoritatea cazanelor au un sistem de autocurățire.

Peleții de lemn sunt o sursă de energie regenerabilă. Sunt produși din deșeuri de lemn și subproduse forestiere. Cercetările și recenziile cazanelor pe peleți arată că încălzirea cu peleți din lemn va rămâne o sursă de energie regenerabilă pe termen nelimitat.

Sistemul de încălzire pe peleți sprijină economia locală. Majoritatea peleților de lemn utilizați sunt produși la nivel local, ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă pentru populația locală, ceea ce poate duce la independență energetică.

Cazanele pe peleți necesită o întreținere frecventă. Chiar dacă majoritatea cazanelor moderne au un sistem de autocurățire, schimbătorul de căldură trebuie adesea periat pentru a asigura o eficiență maximă. În plus, scrumierele trebuie să fie golite în mod regulat.

Înainte de a investi într-un nou sistem de încălzire pe peleți, este esențial să comparați prețurile și furnizorii. Examinarea estimărilor privind cazanele pe peleți poate fi o sarcină plictisitoare și descurajantă. Tocmai din acest motiv noi am pregătit pentru dumneavoastră câteva sfaturi utile în această temă.

Confort, eficiență, ecologic

Doar câteva dintre caracteristicile care se aplică cazanelor pe peleți. Ca și în cazul tuturor cazanelor pe combustibil solid, sistemele de încălzire pe peleți se caracterizează prin flexibilitate și o gamă largă de opțiuni, asigurându-vă că aveți soluția potrivită pentru fiecare nevoie.

De la case de familie la complexe mari, de la 9 kW la 330 kW, de la compacte și cu economie de spațiu la foarte adaptabile și puternice.

Cazanele pe peleți pot încălzi întreaga casă și pot furniza apă caldă. Peleții de lemn sunt fabricați din rumeguș presat. Fabricat din lemn sustenabil, este regenerabil și durabil și are emisii de carbon foarte scăzute, deoarece copacii noi îi înlocuiesc în mod constant pe cei care sunt tăiați. Cazanul pe peleți se aprinde și se controlează automat, este eficient, are emisii foarte scăzute și poate fi programat să pornească și să se oprească. Trebuie doar să îl umpleți cu peleți și să îl curățați periodic.

Alegerea cazanului pe peleți potrivit

Marca Kepo oferă gamă largă de cazane pe peleți care arată bine și se potrivesc în orice casă, permițându-vă să vă bucurați de căldură, precum și pentru funcții utilitare concepute pentru utilizarea în spații exterioare, magazii sau garaje.

Melinda Instal va analiza împreună cu dumneavoastră opțiunile și vă va sfătui cu privire la dimensiunea cazanului care ar fi cea mai potrivită pentru casa dumneavoastră. De asemenea, instalatorul dumneavoastră va efectua o evaluare mai detaliată atunci când va vizitați locația pentru a se asigura că totul este în ordine.

Modelul emblematic de cazan pe peleți produs de Kepo este linia Comfort. Comfort este un cazan pe peleți potrivit pentru funcționarea unui sistem de încălzire centrală. Este suficient de mare pentru a încălzi o casă mare sau dacă sunt conectate aparatele suplimentare potrivite, pentru a produce apă caldă menajeră pentru întreaga gospodărie. Este alegerea perfectă pentru înlocuirea unui cazan vechi și învechit.

De ce să alegeți cazane pe peleți?

Cazanele pe peleți se conectează la sistemele de încălzire existente (radiatoare sau încălzire prin pardoseală) și cu sau fără un rezervor de acumulare, produc apa caldă de care aveți nevoie pentru încălzire, baie și orice altceva, simplu și rapid. Este o alternativă convenabilă și cu consum redus pentru încălzirea întregii case cu un combustibil regenerabil și ecologic, fabricat exclusiv din lemn, netratat și natural “neutru” în ceea ce privește emisiile de CO2 în atmosferă.

Care sunt cel mai bune cazane pe peleți?

Cele mai bune cazane pe peleți se remarcă prin tehnologie, fiabilitate și calitatea materialelor, consolidate de-a lungul anilor, precum și prin consumul redus. Kepo oferă toate acestea cu cele 10 model de cazane pe peleți din linia Comfort, Kepo Comfort AC 15, Kepo Comfort AC 20, Kepo Comfort AC 25, Kepo Comfort AC 35, Kepo Comfort AC 55 și Kepo Comfort MC 15, Kepo Comfort MC 20, Kepo Comfort MC 25, Kepo Comfort MC 35, care răspund celor mai diverse nevoi, de la 15 până la 55 kW.

Consumul caznelor pe peleți

Toate modelele de cazane pe peleți Kepo Comfort sunt echipate cu un control electronic complet automat, în prezent printre cele mai bune de pe piață în ceea ce privește performanța, care permite adaptarea funcționării produsului la consumul de peleți cu avantaje semnificative.

Curățare și întreținere

Datorită scrumierelor mari, curățarea este redusă la minimum. Modelele Kepo Comfort AC au de asemenea un sistem de curățare automată a focarului cu un sistem de mișcare mecanică. Zona de sub arzător este curățată automat prin intermediul unui sistem de clapetă din fontă.

Integrarea cazanelor pe peleți în sisteme de încălzire

Pentru o mai mare flexibilitate a sistemului de încălzire, cazanele pe peleți Kepo pot fi integrate în sisteme de stocare, cum ar fi rezervoarele sau cazanele de apă caldă menajeră, care pot fi conectate la cazan prin intermediul unor senzori de temperatură care pot fi setați direct de pe panoul de control al cazanului, monitorizând temperatura și consumul și controlând producția de apă caldă menajeră pentru cazan ca funcție.

Pentru a afla mai multe despre cazanele pe peleți și despre gama Kepo, vizitați magazinul online Melinda Instal la www.melindainstal.ro-n.

Care este costul mediu al unui cazan pe peleți?

Costul unui cazan pe peleți depinde în principiu de performanța acestuia și de accesoriile cu care este dotat, cum ar fi rezervoarele de peleți, pufferi, rezervoarele de depozitare etc.

Prețul mediu de listă al unui cazan pe peleți mai mic este de 3250 euro, în timp ce prețul mediu al unuia mai mare este de 4100 euro.