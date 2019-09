Cristian Tudor Popescu: „Toata mascarada asta, acest carnaval macabru, este o intretinere a unui subiect mediatic”

Cristian Tudor Popescu a vorbit, in cadrul unei emisiuni Tv, despre cazul Caracal si despre reconstituirile de luni si marti.

„Aceste doua fete trebuie tinute in viata sa fie mancate de vii de toti mascatii astia. Uitati-va ce de lume, daca ii luam pe fiecare in parte – ar fi trebuit un reporter sa mearga la toti cu jiletcile astea pe ei, politia, BCCO, sa-i intrebe pe fiecare: ce faci aici? Sunt mulți care se uita pur si simplu, nu fac nimic. Ce cautau acolo toti astia? Toti fac fotografii, fac selfieuri. Asta as vrea sa stiu eu, ce treaba are fiecare.

Pai are treaba, pentru ca vor sa dea impresia, cu toata adunatura asta, ca lucreaza, ca activeaza, ca sunt mari profesionisti acolo, care fac o reconstituire. N-au putut sa faca nimic pentru Alexandra si Luiza cand a fost nevoie, dar acum sunt toti savanti, sunt profesionisti, ii auzi pe toti la televizor.

Ce rezulta? Daca va este rapit si omorat un copil, stimati cetateni, rezulta din ce vedem acum ca aveti asigurata o reconstituire la marele fix, la marea meserie. O sa vi se spuna cu amanunte cum a fost luat, cum a fost schingiuit, cum a fost violat, care au fost ultimele lui cuvinte, ca avem reconstituitori profesionisti. Toata mascarada asta, acest carnaval macabru, este o intretinere a unui subiect mediatic, atat pentru insii astia care incearca sa demonstreze ca se afla intr-o treaba, cat si pentru public. Nici macar nu e nou procedeul, pe vremea lui Ceausescu se facea lucrul asta frecvent.

Dinca e seful aici. Era, cand a fost arestat, un tip prapadit, cocosat, vai de capul lui, acum e infloritor, conduce tot aici, ii duce de colo dincolo. De ce face asta? Probabil ca s-a sfatuit cu avocat in sensul ca il ajuta lucrul asta. Faptul ca Dinca ia un sac acum si-l arunca in tufe, asta este adevarul, nu? Asta e o idiotie, pur si simplu.

E primul caz de disparitie in tara asta? Sunt sute, mii. Ati vazut vreodata asemenea tarantela televizata pe zile intregi? De ce e facută acum? Pentru a fi exploatata mediatic cat se poate de catre organe, de catre Dinca, de catre consumatorul public, care toti, repet, se hranesc cu Alexandra si Luiza. E o chestiune de ilogism perfect. Dinca a spus ca le-a omorat si nu a facut acum decat un soi de dans ritual care sa arate cum le-a omorat.

De ce faci reconstiturea? Ca eventual el sa se contrazica si sa rezulte ca de fapt nu le-a omorat. Si atunci unde sunt? Le-ai dat in urmarire internationala, daca ele sunt livrate unei retele de traficanti, asa cum tot aud, atunci cautati-le acolo, nu faceti plimbare de sperietoare de ciori prin curti, domnilor procurori si politisti! Altfel, de ce faceti reconstituirea? In loc sa le caute, daca au aceasta suspiciune ca Dinca ar minti, ceea ce nu cred, isi pierd vremea si bani statului.”, a mentionat Cristian Tudor Popescu.