Cum a realizat o tanara o afacere perfecta pentru perioada sarbatorilor

Jovie Belle poate fi cu siguranta secretul tuturor persoanelor care isi doresc sa isi infraneze pofta de dulce. Atunci cand vrei sa iei un moment de respiro si sa te delectezi cu ceva dulce acesta este cea mai buna solutie.

Jovie Belle inseamna mai exact o cutie cu capsiuni proaspete glasate cu ciocolata begiana dar si o gama ispititoare de alte ducluri fie ca este vorba despre zmeura liofilizata, fistic prajit sau paiete de ciocolata neagra. Cadoul mai este completat in functie de preferinte de flori parfumate.

Iata ce spune fondatoarea Jovie Belle

„Firma este înfiinţată în 2018, împreună cu o bună prietenă, însă momentul nu a fost cel mai bun pentru niciuna dintre noi să renunţăm la joburile noastre de atunci şi să ne dedicăm acestui business, astfel că firma a fost fără activitate până anul acesta. În 2020, în plină pandemie, am decis să preiau singură această firmă şi să investesc în ea.” a declarat Miruna Stoiu, fondatoare Jovie Belle.

Miruna Stoiu are studii in domeniul artelor plastice si in arhitectura peisagera. Aceasta a inceput sa lucreze in ornarea prajiturilor la sase luni de la deschiderea primei cofetarii Armand in Bucuresti dupa care s-a decis sa continue pe cont propriu „Dorinţa de a crea acest business este mai veche, încă din 2018, însă, neavând posibilităţile financiare, am tot amânat. Jovie Belle a fost creat în plină pandemie, fiind forţată de împrejurări, ajutată de prieteni şi condusă de o experienţă de peste zece ani în domeniul deserturilor”, a spus Miruna.

Miruna a investit peste 25.000 de euro si nu se opreste aici. Acesta este un business care are nevoie in permanenta de sustinere financiara „Produsele sunt realizate în laboratorul nostru, care se află în vestul Bucureştiului.”

Comenzile vin atat din tara cat si din strainatate iar preturile variaza intre 55 si 199 lei pentru cutiile cu fructe. „Clienţii Jovie Belle sunt cei care dStoiu.oresc să trimită cuiva drag un cadou deosebit, cu un gust aparte şi o imagine jucăuşă. Fructele proaspete, glasate în cea mai fină ciocolată belgiană, sunt aşezate cu grijă lângă flori şi creează aranjamente unicat. Suntem căutaţi şi de către diferite companii pentru realizarea cadourilor pentru Crăciun”, a spus la final Miruna Stoiu.