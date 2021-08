Cum iti gestionezi datoriile, astfel incat sa ai bani si pentru vacanta de vara?

Daca s-ar face o statistica care sa includa elementele care nu lipsesc din viata niciunui om, in mod sigur, din aceasta nu ar lipsi nici datoriile financiare. Practica datata in cele mai vechi timpuri, indatorarea continua sa fie un subiect omniprezent in vietile oamenilor. Potrivit KRUK Romania, nu este nimic rau in indatorare, in fond, o metoda de rezolvare a diverselor probleme sau necesitati, atunci cand datoriile se restituie la timp.

Problemele legate de datorii apar atunci cand acestea nu sunt platite, cand se acumuleaza sume mari de bani de platit, prin faptul ca nu s-au platit ratele lunar. Multi dintre cei care nu isi gestioneaza corect datoriile ajung chiar si la executare silita. Pe de alta parte, din experienta unor clienti cu dosare la KRUK, rezulta ca este posibil ca plata datoriei sa se faca la zi si sa mai si ramana bani de cheltuit – in vacante, de exemplu.

Cum isi ajuta KRUK clientii sa bifeze ziua fara datorii si o viata decenta?

. Realitatea despre KRUK este alta decat cea sustinuta de anumite persoane. Dincolo de faptul ca aceasta companie isi sprijina clientii in procesul de stingere a datoriilor prin angajamentul de plata, prin care isi stabilesc singuri ratele, ofera sfaturi care au ca idee principala gestionarea optima a datoriilor, bifandu-si prezenta inclusiv pe site-urile de socializare, precum Facebook sau Pinterest, pentru a le fi mai aproape clientilor.

De astfel, cei care au ajuns sa le fie gestionate datoriile de companie, cunosc cel mai bine adevarul si pot sa emita pareri despre KRUK si datorii in cunostinta de cauza. Multe testimoniale se pot vedea pe site-ul companiei si nu este dificil sa se extraga o concluzie importanta: compania i-a ajutat real sa ajunga la stingerea datoriilor.

Angajatii KRUK isi ajuta clientii sa plateasca datoriile, fara sa se priveze de lucruri care contribuie la bunastarea vietii. Sfaturile pe care le ofera angajatii companiei arata empatie si intelegere pentru fiecare caz in parte. In opinia KRUK, datoriile nu trebuie sa ingradeasca libertatea celui care le are, ci doar sa fie gestionate corect si tratate cu seriozitate.

Potrivit KRUK, urmatoarele sfaturi ar trebui sa fie luate in serios, pentru a aduce stabilitate in gestionarea financiara si a pastra in siguranta bunastarea persoanei cu datorii: