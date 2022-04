Cum poti inchiria o masina la aeroport?

Bine este sa stii ca, atunci cand urmeaza sa te intorci in tara poti beneficia de o masina la aeroport. Cu aceasta te poti deplasa acolo unde ai nevoie. In felul acesta nu vei mai pierde timp asteptand mijloacele de transport in comun.

Cea mai utilizata varianta in prezent este de inchiriere auto Otopeni. Afla din randurile de mai jos cum poti face si tu acest lucru.

Inchiriere masina Otopeni

Majoritatea oamenilor care calatoresc cu avionul aleg sa inchirieze ulterior o masina. Daca nu ai mai incercat pana acum acest serviciu, atunci este bine sa stii ca inchirierea auto este convenabila, te pot ajuta sa economisesti timp si bani. Procesul de inchiriere este unul simplu si vei primi toate informatiile de care ai nevoie. Vei putea utiliza autovehiculul indiferent de nevoia ta. De exemplu, poti calatori in interes de serviciu, in vacanta sau poti utiliza autoturismul pentru deplasarile zilnice catre locul de munca, gradinita sau scoala copiilor.

Inchirierea auto – ce presupune

Inchirierea auto este un serviciu oferit de companiile de inchirieri. Acestea iti pun la dispozitie o masina contra unui cost. Vei putea alege modelul de autovehicul preferat dintr-un parc auto diversificat si vei stabili pe ce interval de timp vei face rezervarea. Conditiile minime de eligibilitate solicitate de majoritatea firmelor se refera la varsta ta si la vechimea permisului de conducere. Astfel, este important sa ai 19 ani impliniti, iar permisul tau auto sa aiba cel putin un an de zile valabilitate. Daca te incadrezi in aceste doua conditii, atunci alege sa rezervi masina dorita on-line, prin telefon sau la sediul companiei. In acest moment vei stabili detalii, precum: locatia de preluare si predare, ora, modelul autoturismului, intervalul de timp. Nu uita sa verifici costurile aferente.

Asigurari auto

Intereseaza-te de asigurarile auto. La fel ca in cazul unui autovehicul personal, si masina inchiriata are nevoie de RCA. Daca firma de inchirieri nu-ti ofera aceasta polita in pretul de inchiriere, atunci va trebuie sa o achiti separat. De asemenea, este bine sa alegi o polita facultativa. Casco te poate ajuta sa economisesti bani daca esti implicat intr-un eveniment neplacut in trafic.

Ce faci daca ai avariat masina inchiriata?

In situatia in care masina inchiriata este avariata, atunci trebuie sa urmezi o procedura. Daca accidentul este unul usor fara victime, vei apela firma de inchirieri auto. Aceasta iti va oferi indicatiile necesare despre cum trebuie procedat. Va trebui sa anunti serviciile de urgenta daca esti accidentat sau daca alt participant a suferit diferite traume. Util este sa stii ca, daca autoturismul nu mai este functional, firma de unde l-ai inchiriat iti poate pune la dispozitie servicii de tractare.

Tips and tricks

Specialistii recomanda sa ai in vedere nevoia ta si astfel, sa alegi o masina potrivita. De exemplu, daca urmeaza sa pleci intr-o vacanta sau la un drum lung, o masina mare poate fi cea potrivita pentru tine. Pentru deplasarile din oras, incearca o masina mica. O vei parca cu usurinta si vei economisi carburant. Legat de modelul de autovehicul ales, este bine sa ai in vedere si optiunile disponibile. Un model nou poate fi dotat cu: sistem de franare de urgenta, sistem de recunoastere semne de circulatie, sistem de mentinere banda de circulatie, sistem de detectie oboseala sofer. Indiferent de modelul ales, nu uita sa verifici daca acesta dispune de trusa medicala, extinctor, vesta reflectorizanta, triunghi, cric si roata de rezerva.

Pe site-ul pricecarz.comvei gasi toate informatiile de care ai nevoie pentru a rezerva masini inchiriere. Alege modelul preferat si acesta te va astepta in locatia stabilita de tine!

Date de contact:

E-mail: reservations@pricecarz.com

Telefon: +40751934934