Cum te pot ajuta serviciile oferite la kineto Bragadiru? Afla mai multe

Serviciile medicale de recuperare fizica par la prima vedere a fi destinate doar sprotivilor. Acestia sufera accidentari in timpul antrenamentelor sau competitiilor, iar cu ajutorul serviciilor speciale, cum sunt si cele oferite de kineto Bragadiru, reusesc sa se refaca intr-un timp foarte rapid.

Aceasta este o perceptie gresita, deoarece orice persoana, indiferent de preocupari sau de varsta poate beneficia de programe specializate de kineto.

Ce includ serviciile oferite de kineto Bragadiru

Serviciile oferite la kineto Bragadiru sunt atat sportive, dar si clinice, iar asta inseamna atat miscari articulare cat si tehnici de masaj al muschilor. Mobilitatea articulatiilor afecteaza in mod direct tonusul muschilor de sustinere. In acelasi timp, un tonus normal al muschilor, inseamna articulatii aliniate si decomprimate. In cadrul serviciilor oferite de kineto Bragadiru se lucreaza atat muschii cat si articulatiile, iar rezultatele sunt cu adevarat deosebite.

Corpul uman a fost conceput pentru a se misca, cu toate acestea, multi oameni au pierdut legatura profunda cu organismul lor. Ei nu mai stiu cum sa se miste natural, pastrand mecanica corpului. Din acest motiv pot aparea diverse afectiuni acute sau cronice, dar care pot fi rezolvate imbucurator cu ajutorul serviciilor oferite de kineto Bragadiru. Accesul la muschi, articulatii si jonctiunea musculara se realizeaza cel mai bine printr-o abordare dinamica. Masajul kinetic include toate abilitatile necesare pentru ca pacientii sa regaseasca placerea de a se misca fara dureri.

Principalele specializari care se gasesc la kineto Bragadiru

Cinetica umana reprezinta studierea efectelor fizice, mecanice si fiziologice ale miscarilor organismului. Acest studiu este inclus in medicina sportiva si kinetoterapie, iar cunostintele acumulate ajuta la recuperarea pacientilor care au suferit accidentari din diverse motive. Specialistii de la kineto Bragadiru recomanda frecvent exercitii fizice, iar acestea pot include stretching, bicicleta sau banda de alergare. Pe langa recuperarea fizica, aceste exercitii ajuta la marirea fortei musculare si la dezvoltarea flexiblitatii.

Ritmul inimii este un indicator important al starii de sanatate a organismului. Pe masura ce o persoana depune efort fizic, ritmul cardiac creste, iar monitorizarea oferita de specialistii de la kineto Bragadiru va evidentia daca exista batai neregulate.

Ortopedie. Serviciile kineto Bragadiru includ si specializarea ortopedie, care ajuta la depasirea multor game de leziuni sportive. Aplicarea de comprese reci sau calde, poate fi utilila in diverse afectiuni majore, dar poate face mult rau daca este vorba despre rani grave. Pe de alta parte, este foarte important ca muschii sa fie miscati si intinsi intr-un mod care sa promoveze vindecarea. Atunci cand o anumita zona a corpului nu se misca, din diverse cauze, rezultatul este instalarea rigiditatii, iar afectiunile se pot croniciza.

Serviciile oferite de kineto Bragadiru au beneficii din cele mai diverse. Ele pot ajuta atat la cresterea puterii fizice, la reducerea probabilitatii de aparitie a situatiilor care pot rani, dar si la instalarea unei stari de bine, inclusiv la nivel de sanatate mintala. Cu ajutorul serviciilor de la kineto Bragadiru se pot rezolva probleme deranjante, care tin de insomnie si chiar depresie. Foarte multe beneficii de dezintoxicare fizica si mentala se pot obtine prin apelarea la serviciile oferite de kineto Bragadiru.

Rezultatele sunt de durata si ofera o mobilitate excelenta a articulatiilor. Serviciile oferite de kineto Bragadiru includ mai multe tipuri de masaj printre care:

Masajul kineto al gatului. O abordare dinamica pentru tratarea blocajelor aparute la nivelul gatului.

Masajul kineto al umarului. Rezolva probleme complexe ce pot aparea in regiunea umarului.

Masajul kineto al soldului. Foarte des, oamenii sufera de dureri de spate care se datoreaza unei alienieri deficitare a soldului. Articulatia soldului este cea care imbatraneste cel mai rapid din tot organismul.

Masajul kinetic al genunchilor. Ofera tehnici rapide pentru decomprimarea tensiunilor aparute in zona genunchilor, care sustin practic, toata greutatea corpului uman.

