De ce trebuie sa investesti in coltare living? Aici gasesti raspunsul

Imagineaza-ti o zi lunga de lucru in care tot ceea ce iti mai doresti e sa ajungi acasa si sa te arunci pe o canapea confortabila, in fata televizorului sau sa asculti muzica ta preferata. Insa, ajungi acasa si in camera de zi te asteapta o canapea mica, de doua persoane, al carui material este mult prea uzat pentru a mai fi o varianta comoda.

In cazul in care acesta este un scenariu in care te regasesti cu usurinta, exista o solutie rapida si eleganta pentru dilema ta: coltare living. Nu neglija niciodata nevoia de a te simti relaxat in propria locuinta!

Alege inteligent si economic

Hai sa vorbim si despre bani. Nimeni nu doreste sa faca o investitie proasta, astfel ca cel mai bun argument pro pe care il putem aduce pentru coltare living este cel financiar. Astfel, poti cumpara doua piese de mobilier intr-una singura. In mod normal ai cumpara o canapea noua de doua, patru sau respectiv sase persoane si, eventual, un scaun extra pentru musafiri. Insa, cumparand coltare living poti evita cheltuirea pe multiple piese, luand astfel doar una singura. Cea mai buna veste e ca mai nou poti gasi coltare living care sunt la un pret foarte rezonabil si sunt si calitative in acelasi timp.

Salvezi spatiu, prin spatiu. Suna cliseic la prima vedere, mai ales cand vezi cat spatiu ocupa aceste coltare living. Insa, cum am mentionat si la punctul anterior, intr-o camera de zi vei avea o singura piesa de mobilier principala, nefiind nevoie sa investesti timp si spatiu in altele. In acelasi timp, gandeste-te la faptul ca e vorba de un coltar care se va potrivi perfect oriunde in livingul tau, delimitand spatiu si lasand totodata spatiu liber.

In cazul in care familia ta este una mai numeroasa, este clar ca aceste coltare living sunt varianta potrivita. Astfel, veti putea incapea cu mic si cu mare pe o singura piesa de mobilier, iar weekendurile petrecute in familie vor deveni net mai placute decat pe vremea cand stateati separat in aceeasi camera.

Nu trebuie sa iti faci griji pentru design si decor. In cazul in care ai deja un anumit stil in caminul tau, poti alege lejer orice coltare living din stofa, care sa se potriveasca perfect unui stil deja existent. In cazul in care incepi mobilatul unui apartament nou, cu atat ai mai multe optiuni posibile sa te joci cu imaginatia. In plus, se stie ca fiecare camera are o piesa principala de mobilier care atrage atentia oricarui vizitator. Alegand dintre coltare living unul care reflecta gustul tau personal, acesta va deveni instant piesa principala din camera ta de zi.

Sa nu uitam de unde am pornit. Am mentionat de relaxare dupa o zi stresanta de lucru. Si in ce loc te poti relaxa mai bine decat pe un coltar living unde poti sta intins sau nu, in orice pozitie iti doresti tu, fara sa deranjezi alti membri ai familiei si fara sa fie nevoie sa stai ghemuit pentru a incapea. Altfel, va incepe o noua zi de lucru!

Alege inspirat!

