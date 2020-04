Deratizare Valcea: cum sa scapi rapid de soareci si de sobolani?

Desi exista diverse metode clasice de a scapa de soareci si de sobolani, de la capcane, la diverse substante care se aplica de proprietarii locuintelor, ele nu se dovedesc a fi intotdeauna si cele mai eficiente.

In lupta cu rozatoarele, singura metoda cu adevarat 100% eficienta nu este alta decat deratizarea, realizata la nivel profesionist prin actiuni chimice, absolut inofensive pentru organismul uman. Afla mai multe informatii despre servicii de deratizare Valcea si scapa complet de prezenta rozatoarelor din jurul gospodariei tale.

Cat de periculosi sunt soarecii si sobolanii?

Rozatoarele nu sunt rar intalnite in mediul rural, dar nici in marile orase. Prezenta acestor mamifere face parte din realitate, cu atat mai mult in cadrul gospodariilor de la tara si nu este privita ca fiind un fenomen. Din pacate, nici informarea asupra riscului pe care il prezinta prezenta rozatoarelor nu se intampla pe deplin.

Dintr-o singura pereche, sobolanii sau soarecii pot ajunge la 100 de indivizi in decursul unui an:

sobolanii fac fata cu bio temperaturilor cuprinse intre 5 si 300 de grade;

sobolanii au propriul sistem de aparare: il trimit sa manance intai pe cel mai slab sau mai bolnav rozator din colonie, pentru a testa daca mancarea este otravita;

exista riscuri semnificative asupra sanatatii, prin simpla respirare a prafului infestat cu urina de soareci, intrucat poti contacta boli serioase, precum: Tularemia, Febra Hemoragica, Salmonella;

soarecii si sobolanii pot transmite boli indirect, prin purici, capuse sau acarieni purtatori.

Peste 35 de boli pot fi transmise de rozatoare: opteaza pentru deratizare cat mai rapid!

Poate ca te-ai obisnuit deja cu prezenta rozatoarelor in jurul locuintei tale si nu ai acordat pana acum suficienta importanta acestui lucru. Ei bine, trebuie sa stii ca te-ai expus si te expui in continuare la riscul a peste 35 de boli.

Aceste mamifere sunt obisnuite sa intre in locuinte in sezonul rece, in cautare de adapost, hrana, apa si caldura, iar riscul infectiilor este unul sporit in aceasta perioada. In mod direct, te poti infesta prin contactul cu rozatoarele in sine (fie ca sunt vii, fie ca sunt moarte), cu urina, fecalele sau chiar saliva acestora, dar si in mod indirect, prin insectele deja contaminate. Virusurile pot fi inhalate prin expunerea ta si a celorlalti membri ai familiei la particulele contaminate sau pot fi dobandite prin alte cai.

Deratizarea chimica, o solutie eficienta asigurata de Agromadpest.ro, numarul 1 in deratizare Valcea

Spre deosebire de alternativele variate pe care le poti avea la indeamana, deratizarea de natura chimica isi dovedeste rezultatele cel mai rapid si are un efect pe un termen cat mai lung. Atat pentru combatere, cat si pentru preventie, se folosesc substante toxice, dar avizate de Ministerul Sanatatii, care nu iti pot afecta starea de sanatate, dar care te tin cat mai departe de rozatoarele daunatoare. Specialistii se asigura ca monitorizeaza si evalueaza realitatea din teren, adaptandu-si masurile pentru a spori rezultatul final.

Agromadpest.ro este o firma specializata din judetul Valcea, recunoscuta pentru responsabilitatea pe care si-o asuma, indiferent de tipologia proiectului, rezidential sau comercial. Rezultatele sunt garantate, iar implicarea echipei este una de remarcat: poti primi consiliere, iar in cazul in care problema nu se rezolva, profesionistii vin pe teren pentru a evalua situatia si a o solutiona prin masurile care se impun. Pentru deratizare Valcea, alege Agromadpest.ro, si te vei bucura de protectia gospodariei tale, in orice moment!

Date de contact

Tel: +4 0722 271 302

E-mail: agromadpest@gmail.com