Descopera diverse arome Elf Bar 600: tigari electronice de unica folosinta cu gust de fructe sau Cola

Elf Bar 600 este un dispozitiv de unica folosinta, de tip tigara electronica, ce vine la pachet cu dimensiuni compacte si un design portabil. Un astfel de dispozitiv accepta un numar de aproximativ 600 de pufuri, are bateria incorporata, de 550 mA si lichid pre-umplut cu 2 ml.

Concentratia de nicotina este de 3%, adica 30 mg si se gaseste sub diverse arome Elf Bar : kiwi, afine, capsuni, banane, mango, piersica, pepene rosu, grefuit, fructul pasiunii, mar, ananas sau si alte gusturi diferite de cele ale fructelor, cum ar fi Coca-Cola.

Nu este necesara intretinerea, reincarcarea sau reumplerea

Aceste dispozitive de unica folosinta nu necesita niciun fel de intretinere. Nu permit reumplerea sau reincarcarea si se pot folosi un numar de 600 de pufuri. Lichidul este preumplut cu diverse arome, iar bateria de 550mAh este incoporata. Este un produs popular pe piata vapingului si au devenit populare pentru ca nu curg absolut deloc. Datorita design-ului portabil si a dimensiunilor compacte, produsele Elf Bar 600 sunt utilizate frecvent in club, la petreceri si in oras, fiind produse pentru deplasari. Dispozitivul Mouth to Lung imita stilul de fumat, integrat sistemul de incalzire fara butoane. Modul de utilizare este acesta: pe masura ce inhalati, incepe sa vaporizeze. Materialul este din plastic neted la Elf Bar 600, in timp ce Elf Bar CR500 este conceput din material din sticla. Incape cu usurinta in buzunar si este popular astazi.

Utilizarea unui Elf Bar implica riscuri pentru santate, la fel ca orice dispozitiv de vaping

Nu exista dispozitiv de vaping recomandat pentru sanatatea utilizatorilor. Folosirea unui Elf Bar nu este cu nimic diferita de orice alt device, din acest punct de vedere. Cea mai buna recomandare pentru un fumator este sa renunte la acest viciu, pentru a-si proteja sanatatea, iar fiecare utilizator are libera alegere. Autenticitatea produselor de tip Elf Bar se poate verifica accesand website-ul producatorului si folosind codul de produs. Conform anumitor studii , Elf Bar sunt considerate produse mai putin daunatoare decat tigarile clasice. Datorita bateriei de 550mAh, nu exista riscul de a ramane fara baterie inainte ca lichidul sa se termine. Gustul este stabil pana la vaporizare, datorita tensiunii constante de iesire. Cei care fac primii pasi pentru a se lasa de fumat, apeleaza la aceste dispozitive de unica folosinta.

Poti testa diferite arome Elf Bar (pepene, banane, piersica, mar, afine etc) de la Smokemania.ro

Smokemania.ro este un magazin online vape Romania care si-a inceput activitatea inca din anul 2011. Este cea mai extinsa retea de vanzare a tigaretelor electronice din Romania si se axeaza pe comericalizarea produselor 100% originale, la preturi competitive. Vinde diferite arome Elf Bar, de la cele cu pepene verde sau afine, la cele cu banane, mango, fructul pasiunii, piersica, ananas, mar, capsuni sau Coca-Cola.

Produsele comericalizate de Smokemania.ro nu emana miros neplacut de tutun si, astfel, nu produc neplacere pentru cei aflati in apropiere. Livrarea este gratuita la comenzi de peste 99 RON, iar produsele se gasesc la un pret competitiv. Desi este o solutie de compromis, dispozitivul electronic pentru fumat te poate ajuta sa scapi, definitiv, de acest viciu – considerat cel mai mare al omenirii. Disclaimer: vanzarea catre minori este strict interzisa, iar nicotina creeaza un nivel ridicat de dependenta.