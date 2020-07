Disneyland Paris va redeschide dar cu masuri de siguranta

Disneyland Paris a anunta deja deschiderea mult asteptata. Aceasta deschidere va avea loc pe data de 15 iulie 2020 si Disney a anunta si deschiderea hotelului Disney Hotel Cheyenne pe data de 20 iulie.

Ce implica aceasta deschidere

„Noi toți, la Disneyland Paris, suntem încântați că vom redeschide parcul în următoarele săptămâni”, a mentionat Natacha Rafalski, prededinte Disneyland Paris. „Să creem magie presupune un efort și mai mare și ne bazăm pe flexibilitatea personajelor și a comunității, pe entuziasmul vizitatorilor și al fanilor și pe contextul pozitiv generat de numeroase alte redeschideri din industria turismului din Europa. Suntem nerăbdători să vedem reîntoarcerea personajelor și să redeschidem porțile pentru vizitatorii noștri”, a mai mentionat aceasta.

Parcul trebuie sa se deschida treptat. In primul rand trebuie sa se trateze cu prudenta sercuritatea pentru membrii echipei si nu in ultimul rand pentru oaspeti. Numarul de vizitatori va fi limitat si se doreste achizitia in avans a biletelor pe langa asta trebuie sa se faca rezervari in prealabil pentru a se putea gestiona numarul de vizitatori.

„Suntem entuziasmați pentru faptul că prima destinație turistică din Europa și angajatorul cu cel mai mare număr de angajați într-un singur sediu se redeschide pentru vizitatori și angajați”, a declarat Sophie Huberson, director executive Le Synducat National des Espaces de Loisir.

Intalnirile cu personajele Disney vor fi suspendate dar acestia vor fi prezenti in parc si pot interactiona cu invitatii. Serviciile FastPass vor fi suspendate si oaspetii de la 11 ani vor fi obligati sa poarte masti pe toata durata sederii in parc.

Pentru a da dovada de intelegere si de flexibilitate Disney a impus noi conditii care permit anulari si modificari ale sejururilor la hotelurile Disney.

Spectacolul mult asteptat, si anume “The Lion King: Rhythms of the Pride Lands” se va relua in aceasta vara. In tot parcul de distractii sunt peste 2000 de statii cu dezinfectant.