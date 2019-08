Jurnalistul Florin Negrutiu, despre tragedia de la Caracal: „Asta ce inseamna? Lipsa de empatie”

Jurnalistul Florin Negrutiu a vorbit in cadrul unei emisiuni Tv despre tragedia de la Caracal, despre apelul Alexandrei la 112 si despre atitudinea celor care i-au raspuns la telefon.

„Este cosmarul oricarui politist de la 112 ca va trebui sa raspunda pentru ca nu a raspuns la un apel. Noi spunem de doua zile ba „bruta”, ba „monstrul”, ba „complicele criminal de la 112”, dar modul in care funcționeaza acest sistem este infernal. Omul acesta nu este rau de la natura, a fost adus in starea asta de un sistem care l-a trimis acolo, l-a abrutizat si l-a dezumanizat. Omul asta are un copil, dar niciun moment nu a avut sentimentul ca de partea cealalta ar putea sa fie copilul sau. Asta ce inseamna? Lipsa de empatie. Dar este lipsa de empatie si la politist, care este un barbat, dar si la operatoarea de la 112, care este o femeie, care ar fi trebuit sa raspunda cu mai multa intelegere, cu mai multa empatie, sa se puna in pielea victimei. Niciun moment femeia asta nu mi-a dat sentimentul ca o linisteste pe Alexandra. Din contra, Alexandra spune de la inceput: Va rog, nu inchideti. La 911, in SUA, operatorul incearca sa tina cat mai mult apelantul pe linie si ii spune: nu inchideti”, a declarat jurnalistul Florin Negrutiu.