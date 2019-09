Klaus Iohannis: „E imposibil sa construim un viitor asa cum ni-l dorim fara sa votam”

Presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre faptul ca a obtinut promisiunea ministrului Afacerilor Externe ca sectiile de votare vor fi mult mai bine organizate de acesata data.

„Am vazut ca la europarlamentare, unde participarea a fost senzational de buna – poate si datorita referendumului pe care l-am convocat in paralel cu europarlamentarele – lucrurile nu au functionat asa cum ar fi trebuit si cum ne-am imaginat ca vor functiona. Dupa care, folosind rezultatul referendumului, iar s-a lucrat pe legislatia specifica si s-au gasit cateva solutii. Am promisiunea ferma de la doamna ministru al afacerilor externe, care este aici, ca lucrurile vor fi mult, mult mai bine organizate de aceasta data in sectiile de vot din diaspora. Sper sa fie asa, pentru ca altfel s-ar crea impresia in diaspora ca nu se poate vota si ar fi foarte pacat. Sunt voturi extrem de importante, orice vot e important. E imposibil sa construim un viitor asa cum ni-l dorim fara sa votam. Si avem un exemplu de ce se intampla daca nu votam. In decembrie 2016 foarte multi romani au spus ca nu au ce vota si ca lucrurile, oricum, nu se pot imbunatati si am avut o participare foarte slaba. Rezultatul il stim: guverne foarte slabe care sunt si in acest moment in functiune.

Este tara noastra, este patria noastra. Stiu ca foarte multi au plecat fiindca nu s-au mai descurat in tara sau au fost persecutati politic in timpul regimului comunist. Dar foarte multi romani au plecat si dupa Revolutie, nemultumiti fiind de evolutia lucrurilor in Romania. Unii au plecat probabil fiindca acasa nu si-au gasit de lucru sau nu si-au gasit de lucru ce si-au dorit. Potrivit unor statistici peste 4 milioane de romani traiesc in afara tarii, o diaspora foarte mare. Este un potential enorm si pentru Romania. Daca o buna parte dintre romanii care au plecat din varii motive s-ar intoarce in tara, ar fi o enorma bogatie pentru Romania. Oameni care sunt bine calificati, oameni care cunosc lumea si ar fi o evolutie senzational de pozitiva pentru noi.

Si presedintele Trump si eu luam acest parteneriat foarte in serios si asa s-a ajuns la o intensitate deosebita a dialogului nostru. Am fost deja, intr-adevar, a doua oara in acest mandat la Casa Alba. Si prima data si acum am avut discutii foarte bune, de substanta, discutii aplicate. Si, daca prima data, fiind prima vizita, a fost putin mai formala, ca sa spun asa, a doua oara a fost o discutie mult mai aplicata si am fost foarte bucuros sa constat ca la discutia cu mine a participat intreg guvernul SUA si in acest fel am reusit sa punem pe tapet cam toate problemele importante in aceasta etapa”, a declarat Klaus Iohannis.